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Foxpass
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Close-up of a person’s hands using a smartphone outdoors. The person is tapping the screen with one finger and wearing a yellow knit sweater. The background is blurred with soft, warm lighting.

Nahtlose Integration mit Ihrem Identitätsanbieter und Verzeichnis

Verbinden Sie Foxpass Cloud RADIUS und LDAP mit Ihrem bestehenden Identitätsanbieter – ganz gleich, ob Sie Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta, OneLogin oder sogar das ältere Active Directory verwenden.

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A person uses a smartphone and laptop, with digital login icons and a padlock graphic symbolizing online security and secure access, overlaid on the image.

Warum die Integration von Identitäten wichtig ist

Moderne IT- und Sicherheitsteams verabschieden sich von fragmentiertem, manuellem Identitätsmanagement. Ob Sie den WLAN-Zugriff, VPN-Verbindungen oder Systemanmeldeberechtigungen absichern – Ihr Identitätsanbieter sollte die zentrale Quelle der Wahrheit für die Zugriffskontrolle sein.

Foxpass macht es einfach:

  • Synchronisieren Sie Benutzer und Gruppen aus Ihrem Cloud-IdP

  • Wenden Sie identitätsbasierte Zugriffskontrolle auf RADIUS- und LDAP-Dienste an

  • Eliminieren Sie manuelle Bereitstellung/Entzug von Berechtigungen und Passwortmüdigkeit

  • Behalten Sie in Ihrer gesamten Infrastruktur den Überblick und die Kontrolle


Logos for Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta, and OneLogin on a blue background, representing different identity and access management services.

Unterstützte Identity Provider & Verzeichnisdienste

Foxpass unterstützt Verzeichnissynchronisierung und delegierte Authentifizierung mit den Identitätsanbietern, auf die IT-Teams am meisten vertrauen:

  • Microsoft Entra ID (früher Azure Active Directory)

  • Google Workspace (Cloud Identity)

  • Okta

  • ONELOGIN

  • Legacy Active Directory (über sicheres LDAP)

  • Benutzerdefinierte LDAP-Verzeichnisse

Sie können mehrere Quellen gleichzeitig integrieren – ideal für hybride Umgebungen oder stufenweise Migrationen.

Modern open-plan office with people working at desks and computers, while some colleagues stand and talk. The space has large windows, wooden floors, and exposed ceiling beams, creating a bright, collaborative environment.

Warum Teams veraltete AD hinter sich lassen

Viele Unternehmen ersetzen oder ergänzen lokales Active Directory aufgrund seiner Einschränkungen:

  • Erfordert Windows-Umgebungen mit Domänenanbindung

  • Schlechte Unterstützung für die Authentifizierung unter Linux und MacOS

  • Nicht kompatibel mit modernen BYOD- oder MDM-Workflows

  • Komplexe VPN-Einrichtung und Zertifikatsverteilung

  • Keine native Integration mit Cloud-IdPs wie Okta oder Google Workspace

Foxpass löst diese Herausforderungen, indem es als Cloud-RADIUS- und LDAP-Brücke zwischen Ihrem Verzeichnis und Ihrer Infrastruktur fungiert. Sie erhalten die Kontrolle über AD – ohne die Komplexität.

A screenshot of the FortiNAC web console shows the RADIUS Attributes page, displaying tables and forms for configuring service types, group and MAC conditions, and attribute details.

Vorteile der cloudbasierten LDAP- & RADIUS-Integration

  • Zero-Trust-Authentifizierung – Erzwingen Sie den Zugriff auf Grundlage einer verifizierten Benutzeridentität und vertrauenswürdiger Geräte

  • Cloud-native Architektur – keine Hardware oder On-Prem-Einrichtung erforderlich

  • Passwortlose Sicherheit – Nutzen Sie zertifikatsbasierte Authentifizierung (EAP-TLS), um passwortbedingte Risiken zu eliminieren

  • Verzeichnissynchronisierung – Halten Sie Benutzer, Gruppen und Rollen automatisch mit Ihrem IdP synchron

  • Schnelle Bereitstellung – In weniger als 30 Minuten einsatzbereit, mit technikerfreundlichen Einrichtungsanleitungen


Highlights der Integrationen

  • Abstract geometric logo with overlapping blue diamond shapes in varying shades, forming a layered, three-dimensional effect on a light background.

    Microsoft Entra ID + Foxpass

    Synchronisieren Sie Benutzer und Gruppen automatisch von Entra ID mit Foxpass. Verwenden Sie SAML oder sicheres LDAP zur Authentifizierung. Ideal für hybride Umgebungen, die Entra-Zugriffsrichtlinien auf Wi‑Fi und VPN ausweiten möchten.

  • The Google logo: a capital letter G segmented in four colors—red, yellow, green, and blue—on a light gray background.

    Google Workspace + Foxpass

    Delegieren Sie die Authentifizierung und die Verzeichnissynchronisierung direkt aus Google Workspace. Perfekt für Schulen und Unternehmen, die Google Cloud Identity und ChromeOS-Flotten nutzen.

  • A circular design with black, rectangular shapes of varying lengths radiating outward from a central white circle, creating a sunburst or abstract piano key effect.

    Okta + Foxpass

    Nutzen Sie Okta als Ihren Identitätsanbieter für RADIUS- und LDAP-Zugriffskontrollen. Ordnen Sie Okta-Gruppenmitgliedschaften ganz einfach Foxpass-Zugriffsrichtlinien zu und integrieren Sie MFA.

  • A bold white number one is centered inside a solid black circle on a light gray background.

    OneLogin + Foxpass

    Unterstützen Sie sichere Wi‑Fi- und VPN-Authentifizierung, indem Sie Ihre OneLogin-Benutzer synchronisieren. Foxpass fungiert als leichtgewichtige Erweiterung Ihres OneLogin-Verzeichnisses.

  • A blue Windows logo with four rectangular panes arranged in a grid, resembling a window, on a light gray background.

    Active Directory + Foxpass

    Verbinden Sie Ihre bestehende AD-Umgebung über sicheres LDAP mit der Cloud. Fügen Sie zertifikatsbasierte WLAN-Authentifizierung, Zugriffskontrolle und Audit-Protokollierung hinzu, ohne neue On-Prem-Infrastruktur hinzufügen zu müssen.

Anwendungsfälle

  • Sicherer Wi‑Fi-Zugriff mit identitätsbasiertem RADIUS
  • Delegieren Sie die VPN-Authentifizierung an Ihren IdP
  • Linux/macOS-Systemanmeldung über LDAP bereitstellen
  • Verwalten Sie den Netzwerkzugriff für BYOD- und in MDM registrierte Geräte
  • Erfüllen Sie Compliance-Anforderungen mit auditfähigen Protokollen

Integriertes Vertrauen

  • SOC 2 Type II-konform
  • HIPAA-konform
  • 99,9 % Betriebszeit-SLA
  • Von und für Ingenieure entwickelt
  • E-Rate-berechtigt (für K-12-Netzwerke)

Bereit, die Identitätsintegration zu vereinfachen?

Sehen Sie, wie einfach es ist, Foxpass mit Ihrem Identitätsanbieter zu verbinden und die manuelle Zugriffsverwaltung endgültig zu eliminieren.

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