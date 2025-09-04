Nahtlose Integration mit Ihrem Identitätsanbieter und Verzeichnis
Verbinden Sie Foxpass Cloud RADIUS und LDAP mit Ihrem bestehenden Identitätsanbieter – ganz gleich, ob Sie Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta, OneLogin oder sogar das ältere Active Directory verwenden.
Warum die Integration von Identitäten wichtig ist
Moderne IT- und Sicherheitsteams verabschieden sich von fragmentiertem, manuellem Identitätsmanagement. Ob Sie den WLAN-Zugriff, VPN-Verbindungen oder Systemanmeldeberechtigungen absichern – Ihr Identitätsanbieter sollte die zentrale Quelle der Wahrheit für die Zugriffskontrolle sein.
Foxpass macht es einfach:
Synchronisieren Sie Benutzer und Gruppen aus Ihrem Cloud-IdP
Wenden Sie identitätsbasierte Zugriffskontrolle auf RADIUS- und LDAP-Dienste an
Eliminieren Sie manuelle Bereitstellung/Entzug von Berechtigungen und Passwortmüdigkeit
Behalten Sie in Ihrer gesamten Infrastruktur den Überblick und die Kontrolle
Unterstützte Identity Provider & Verzeichnisdienste
Foxpass unterstützt Verzeichnissynchronisierung und delegierte Authentifizierung mit den Identitätsanbietern, auf die IT-Teams am meisten vertrauen:
Microsoft Entra ID (früher Azure Active Directory)
Google Workspace (Cloud Identity)
Okta
ONELOGIN
Legacy Active Directory (über sicheres LDAP)
Benutzerdefinierte LDAP-Verzeichnisse
Sie können mehrere Quellen gleichzeitig integrieren – ideal für hybride Umgebungen oder stufenweise Migrationen.
Warum Teams veraltete AD hinter sich lassen
Viele Unternehmen ersetzen oder ergänzen lokales Active Directory aufgrund seiner Einschränkungen:
Erfordert Windows-Umgebungen mit Domänenanbindung
Schlechte Unterstützung für die Authentifizierung unter Linux und MacOS
Nicht kompatibel mit modernen BYOD- oder MDM-Workflows
Komplexe VPN-Einrichtung und Zertifikatsverteilung
Keine native Integration mit Cloud-IdPs wie Okta oder Google Workspace
Foxpass löst diese Herausforderungen, indem es als Cloud-RADIUS- und LDAP-Brücke zwischen Ihrem Verzeichnis und Ihrer Infrastruktur fungiert. Sie erhalten die Kontrolle über AD – ohne die Komplexität.
Vorteile der cloudbasierten LDAP- & RADIUS-Integration
Zero-Trust-Authentifizierung – Erzwingen Sie den Zugriff auf Grundlage einer verifizierten Benutzeridentität und vertrauenswürdiger Geräte
Cloud-native Architektur – keine Hardware oder On-Prem-Einrichtung erforderlich
Passwortlose Sicherheit – Nutzen Sie zertifikatsbasierte Authentifizierung (EAP-TLS), um passwortbedingte Risiken zu eliminieren
Verzeichnissynchronisierung – Halten Sie Benutzer, Gruppen und Rollen automatisch mit Ihrem IdP synchron
Schnelle Bereitstellung – In weniger als 30 Minuten einsatzbereit, mit technikerfreundlichen Einrichtungsanleitungen
Highlights der Integrationen
Microsoft Entra ID + Foxpass
Synchronisieren Sie Benutzer und Gruppen automatisch von Entra ID mit Foxpass. Verwenden Sie SAML oder sicheres LDAP zur Authentifizierung. Ideal für hybride Umgebungen, die Entra-Zugriffsrichtlinien auf Wi‑Fi und VPN ausweiten möchten.
Google Workspace + Foxpass
Delegieren Sie die Authentifizierung und die Verzeichnissynchronisierung direkt aus Google Workspace. Perfekt für Schulen und Unternehmen, die Google Cloud Identity und ChromeOS-Flotten nutzen.
Okta + Foxpass
Nutzen Sie Okta als Ihren Identitätsanbieter für RADIUS- und LDAP-Zugriffskontrollen. Ordnen Sie Okta-Gruppenmitgliedschaften ganz einfach Foxpass-Zugriffsrichtlinien zu und integrieren Sie MFA.
OneLogin + Foxpass
Unterstützen Sie sichere Wi‑Fi- und VPN-Authentifizierung, indem Sie Ihre OneLogin-Benutzer synchronisieren. Foxpass fungiert als leichtgewichtige Erweiterung Ihres OneLogin-Verzeichnisses.
Active Directory + Foxpass
Verbinden Sie Ihre bestehende AD-Umgebung über sicheres LDAP mit der Cloud. Fügen Sie zertifikatsbasierte WLAN-Authentifizierung, Zugriffskontrolle und Audit-Protokollierung hinzu, ohne neue On-Prem-Infrastruktur hinzufügen zu müssen.
Anwendungsfälle
- Sicherer Wi‑Fi-Zugriff mit identitätsbasiertem RADIUS
- Delegieren Sie die VPN-Authentifizierung an Ihren IdP
- Linux/macOS-Systemanmeldung über LDAP bereitstellen
- Verwalten Sie den Netzwerkzugriff für BYOD- und in MDM registrierte Geräte
- Erfüllen Sie Compliance-Anforderungen mit auditfähigen Protokollen
Integriertes Vertrauen
- SOC 2 Type II-konform
- HIPAA-konform
- 99,9 % Betriebszeit-SLA
- Von und für Ingenieure entwickelt
- E-Rate-berechtigt (für K-12-Netzwerke)
Bereit, die Identitätsintegration zu vereinfachen?
Sehen Sie, wie einfach es ist, Foxpass mit Ihrem Identitätsanbieter zu verbinden und die manuelle Zugriffsverwaltung endgültig zu eliminieren.