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Foxpass
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A young man smiles while using a laptop. Overlapping the image is a screenshot of a web form labeled Create NetID Web Portal, showing fields for organization name, description, and other portal setup details.

Optimieren Sie das passwortlose BYOD-Onboarding mit einem Self-Service-Zertifikatsinstaller

Ermöglichen Sie Benutzern, ihre eigenen Geräte selbst für sicheren WLAN- und VPN-Zugriff zu registrieren – ganz ohne manuelle Bereitstellung, gemeinsam genutzte Passwörter oder IT-Tickets. In der Foxpass Advanced License enthalten.

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A man with braided hair sits at a desk in a modern office, focused on his laptop. There is a smartphone, a tablet, and a plant on the wooden desk, and shelves in the background.

Was es macht

Der Foxpass BYOD Certificate Installer bietet eine sichere Self-Service-Oberfläche, mit der Benutzer und Organisationen Folgendes tun können:

  • Laden Sie ein X.509-Zertifikat herunter und installieren Sie es

  • Ihr persönliches (nicht verwaltetes) Gerät für den Netzwerkzugriff registrieren

  • Authentifizieren Sie sich per EAP-TLS bei Ihrer Wi‑Fi- oder VPN-Infrastruktur

  • Vermeiden Sie netzwerkbasierte Authentifizierung mit Passwörtern vollständig

  • Ergänzen Sie MDM-Integrationen, um vollständigen Zero-Trust-Netzwerkzugriff auf Zertifikatsbasis für jedes Gerät zu ermöglichen — verwaltet oder BYOD

Dies ermöglicht passwortlose, zertifikatsbasierte Authentifizierung– eine zentrale Säule des Zero-Trust-Netzwerkzugriffs.

Wichtige Funktionen

  • Shield and lock icon representing Zero Trust Access

    EAP-TLS-Zertifikatsregistrierung

    • Stellt X.509-Zertifikate aus dem sicheren Backend von Foxpass aus

    • Unterstützt Zertifikatsablauf, Widerruf und Erneuerung

    • Integriert Foxpass Cloud RADIUS für die EAP-TLS-Authentifizierung


  • A blue icon featuring a rounded square border with four smaller rectangles inside, arranged in a two-by-two grid pattern on a white background.

    Individuell gebrandetes Erlebnis

    • Passen Sie das Branding des Installationsprogramms mit dem Namen Ihrer Institution oder Ihres Unternehmens an (z. B. NetID-basierte Portale)

    • Sorgen Sie bei der Selbstregistrierung für Vertrauen und Klarheit

    • Ideal für K–12, Hochschulen und Multi-Tenant-Bereitstellungen


  • Blue outline icon of a laptop with a smartphone placed vertically on its corner, suggesting device connectivity or synchronization.

    Unterstützt die wichtigsten Plattformen

    • Windows, MacOS, iOS, Android, ChromeOS

    • Für die Installation sind keine Administratorrechte erforderlich

    • Unterstützt auch MDM-Integrationen für verwaltete Geräte-Workflows (Jamf, Intune, Kandji)


  • A blue icon showing three cylindrical bars of increasing height from left to right, resembling a bar graph or chart, on a light gray background.

    Für Skalierbarkeit entwickelt

    • Binden Sie Hunderte oder Tausende von Geräten in den Bereichen Studierende/Mitarbeitende/Lehrkräfte oder in Remote-Teams ein

    • Reduzieren Sie das Helpdesk-Aufkommen durch Passwortzurücksetzungen oder Verwirrung bei der SSID

    • Verfolgen Sie die Registrierung und Nutzung über Foxpass-Protokolle


A screen showing a WiFi settings profile installation for splashloom.com on a device. The profile is not signed and includes network, SCEP device identity certificate, and certificate details. Done and More Details options are visible.

Wie es funktioniert

  1. Benutzer meldet sich mit den Zugangsdaten seines Identitätsanbieters (Google, Okta, Entra ID usw.) im BYOD-Portal an

  2. Das Installationsprogramm liefert ein signiertes Zertifikat auf das Gerät des Benutzers

  3. Das Gerät verbindet sich mit Wi‑Fi/VPN über EAP-TLS via Foxpass Cloud RADIUS

  4. Foxpass validiert das Zertifikat und weist den Zugriff basierend auf der Identität oder Gruppe zu


A teacher and four smiling children sit around a table in a classroom, holding glowing light bulbs and a smartphone, engaging in a hands-on science activity. Notebooks, tablets, and papers are on the table.

Am besten geeignet für

  • K–12 und Hochschulbildung – Ermöglichen Sie Studierenden und Lehrkräften, sich ohne Eingreifen der IT zu verbinden

  • Remote- und hybride Belegschaften – Sicherer VPN-Zugriff für persönliche Laptops und Mobilgeräte

  • Hochsicherheitsumgebungen – Erzwingen Sie passwortlose Zugriffsrichtlinien auf nicht verwalteten Endpunkten

  • Mandantenfähige Netzwerke – Binden Sie Gäste oder Auftragnehmer mit VLANs mit eingeschränktem Zugriff ein


A Windows desktop shows a folder with downloaded files. A pop-up window from Sophossetup.msi displays a message titled Welcome to Foxpass secure Wi-Fi with Cancel and Sign in buttons.

Kompatibel mit


Screenshot showing LDAP and RADIUS log tables with timestamps and user details, alongside a pop-up window for temporary user access, listing usernames, expiration dates, and options to revoke or add access.

Sicherheit und Konformität

  • X.509-Zertifikate reduzieren die Offenlegung von Anmeldedaten und das Phishing-Risiko

  • Zertifikate sind an Benutzer/Gerät gebunden und werden nicht systemübergreifend gemeinsam genutzt

  • Unterstützt Zero-Trust-Prinzipien: Authentifizieren Sie jede Verbindung

  • Audit-Protokolle und Zertifikats-Lifecycle-Management inklusive

  • SOC 2 Type II- und HIPAA-fähige Backend-Infrastruktur


Echtes Kundenfeedback

Wir sind mit Foxpass auf zertifikatbasiertes Wi‑Fi umgestiegen, um Passwortzurücksetzungen und Phishing zu vermeiden. Das BYOD-Installationsprogramm machte es selbst für technisch nicht versierte Nutzer mühelos.

Mike Good, Network Administrator, LL Schools

Bereit für passwortloses BYOD?

Der Foxpass BYOD Certificate Installer hilft Ihnen dabei, sicheren, passwortlosen WLAN- und VPN-Zugriff auf jedem Gerät mit Zero-Touch-Bereitstellung bereitzustellen

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