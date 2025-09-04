Optimieren Sie das passwortlose BYOD-Onboarding mit einem Self-Service-Zertifikatsinstaller
Ermöglichen Sie Benutzern, ihre eigenen Geräte selbst f�ür sicheren WLAN- und VPN-Zugriff zu registrieren – ganz ohne manuelle Bereitstellung, gemeinsam genutzte Passwörter oder IT-Tickets. In der Foxpass Advanced License enthalten.
Was es macht
Der Foxpass BYOD Certificate Installer bietet eine sichere Self-Service-Oberfläche, mit der Benutzer und Organisationen Folgendes tun können:
Laden Sie ein X.509-Zertifikat herunter und installieren Sie es
Ihr persönliches (nicht verwaltetes) Gerät für den Netzwerkzugriff registrieren
Authentifizieren Sie sich per EAP-TLS bei Ihrer Wi‑Fi- oder VPN-Infrastruktur
Vermeiden Sie netzwerkbasierte Authentifizierung mit Passwörtern vollständig
Ergänzen Sie MDM-Integrationen, um vollständigen Zero-Trust-Netzwerkzugriff auf Zertifikatsbasis für jedes Gerät zu ermöglichen — verwaltet oder BYOD
Dies ermöglicht passwortlose, zertifikatsbasierte Authentifizierung– eine zentrale Säule des Zero-Trust-Netzwerkzugriffs.
Wichtige Funktionen
EAP-TLS-Zertifikatsregistrierung
Stellt X.509-Zertifikate aus dem sicheren Backend von Foxpass aus
Unterstützt Zertifikatsablauf, Widerruf und Erneuerung
Integriert Foxpass Cloud RADIUS für die EAP-TLS-Authentifizierung
Individuell gebrandetes Erlebnis
Passen Sie das Branding des Installationsprogramms mit dem Namen Ihrer Institution oder Ihres Unternehmens an (z. B. NetID-basierte Portale)
Sorgen Sie bei der Selbstregistrierung für Vertrauen und Klarheit
Ideal für K–12, Hochschulen und Multi-Tenant-Bereitstellungen
Unterstützt die wichtigsten Plattformen
Windows, MacOS, iOS, Android, ChromeOS
Für die Installation sind keine Administratorrechte erforderlich
Unterstützt auch MDM-Integrationen für verwaltete Geräte-Workflows (Jamf, Intune, Kandji)
Für Skalierbarkeit entwickelt
Binden Sie Hunderte oder Tausende von Geräten in den Bereichen Studierende/Mitarbeitende/Lehrkräfte oder in Remote-Teams ein
Reduzieren Sie das Helpdesk-Aufkommen durch Passwortzurücksetzungen oder Verwirrung bei der SSID
Verfolgen Sie die Registrierung und Nutzung über Foxpass-Protokolle
Wie es funktioniert
Benutzer meldet sich mit den Zugangsdaten seines Identitätsanbieters (Google, Okta, Entra ID usw.) im BYOD-Portal an
Das Installationsprogramm liefert ein signiertes Zertifikat auf das Gerät des Benutzers
Das Gerät verbindet sich mit Wi‑Fi/VPN über EAP-TLS via Foxpass Cloud RADIUS
Foxpass validiert das Zertifikat und weist den Zugriff basierend auf der Identität oder Gruppe zu
Am besten geeignet für
K–12 und Hochschulbildung – Ermöglichen Sie Studierenden und Lehrkräften, sich ohne Eingreifen der IT zu verbinden
Remote- und hybride Belegschaften – Sicherer VPN-Zugriff für persönliche Laptops und Mobilgeräte
Hochsicherheitsumgebungen – Erzwingen Sie passwortlose Zugriffsrichtlinien auf nicht verwalteten Endpunkten
Mandantenfähige Netzwerke – Binden Sie Gäste oder Auftragnehmer mit VLANs mit eingeschränktem Zugriff ein
Kompatibel mit
Verzeichnissynchronisierung: Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin
Wi-Fi-Controller: Meraki, Aruba, Ubiquiti, ...
MDMs: Jamf, Intune, Kandji, Addigy, ...
Sicherheit und Konformität
X.509-Zertifikate reduzieren die Offenlegung von Anmeldedaten und das Phishing-Risiko
Zertifikate sind an Benutzer/Gerät gebunden und werden nicht systemübergreifend gemeinsam genutzt
Unterstützt Zero-Trust-Prinzipien: Authentifizieren Sie jede Verbindung
Audit-Protokolle und Zertifikats-Lifecycle-Management inklusive
SOC 2 Type II- und HIPAA-fähige Backend-Infrastruktur
Echtes Kundenfeedback
Wir sind mit Foxpass auf zertifikatbasiertes Wi‑Fi umgestiegen, um Passwortzurücksetzungen und Phishing zu vermeiden. Das BYOD-Installationsprogramm machte es selbst für technisch nicht versierte Nutzer mühelos.
Mike Good, Network Administrator, LL Schools
Bereit für passwortloses BYOD?
Der Foxpass BYOD Certificate Installer hilft Ihnen dabei, sicheren, passwortlosen WLAN- und VPN-Zugriff auf jedem Gerät mit Zero-Touch-Bereitstellung bereitzustellen