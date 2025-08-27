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Foxpass
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A man in a plaid shirt sits at a desk, focusing on computer screens displaying lines of code and data visualizations in a modern office setting.

Gehen Sie über 24 Stunden Protokolle hinaus – mit 90 Tagen Aufbewahrung für LDAP- und RADIUS-Aktivitäten

Erhalten Sie mehr Transparenz, bleiben Sie auditbereit und erfüllen Sie Compliance-Anforderungen mit erweiterten Zugriffsprotokollen. Für Teams entwickelt, bei denen Sicherheit an erster Stelle steht.

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A person uses a laptop in a dim server-room environment; the screen shows a web-based admin dashboard with a list of user accounts and settings, illuminated by green indicator lights from nearby server racks.

Was ist erweitertes Logging?

Standardmäßig enthalten alle Foxpass-Pläne 24 Stunden durchsuchbaren Protokollverlauf für RADIUS- und LDAP-Ereignisse.

Mit dem Extended Logging Add-On erhalten Sie 90 Tage durchsuchbare Protokolle für:

  • LDAP-Authentifizierungen

  • RADIUS-Anfragen (WLAN & VPN)

  • Verzeichnissynchronisierungsereignisse

  • SSH-Zugriffsversuche (mit Engineering Add-On)

Ideal für Unternehmen, die längere Protokollaufbewahrungszeiträume für Compliance, Reaktion auf Sicherheitsvorfälle oder interne IT-Prüfungen benötigen.

Hauptvorteile

  • Blue icon of an eye with a padlock in front, symbolizing privacy, restricted access, or protected visibility.

    Volle Transparenz für Sicherheitsteams

    Verfolgen Sie Trends, erkennen Sie Anomalien und sehen Sie historische Zugriffsereignisse ein, ohne dass nach 24 Stunden Daten verloren gehen.

  • Blue icon of a laptop with a large medical cross symbol above it, suggesting digital healthcare or online medical services, on a light gray background.

    Vorfalluntersuchung leicht gemacht

    Ermitteln Sie, wer wann und von wo auf was zugegriffen hat. Verfolgen Sie fehlgeschlagene Anmeldeversuche oder unbefugte Geräteaktivitäten schnell zurück.

  • Blue icon of a computer monitor displaying a gear symbol on the left and lines representing text or settings on the right, suggesting configuration or system settings.

    Compliance & Audit-Bereitschaft

    Erfüllen Sie interne und externe Compliance-Vorgaben (SOC 2, HIPAA, interne Audits) mit exportierbaren, mit Zeitstempel versehenen Zugriffsprotokollen.

  • Security icon

    Zentral gespeichert, sicher gehostet

    Alle Protokolle werden sicher im Foxpass-Backend gespeichert und sind durch Verschlüsselung im Ruhezustand und bei der Übertragung geschützt. Rollenbasierter Zugriff stellt sicher, dass nur autorisierte Teams auf Audit-Daten zugreifen können.

A man in a server room works on a laptop, illuminated by the cool glow of rack lights while focusing intently on whatever problem he’s trying to untangle.

Anwendungsfälle

  • Überprüfung von Wi‑Fi- oder VPN-Zugriffen für die Compliance-Berichterstattung

  • Überwachen von Anmeldeversuchen über Server oder Verzeichnisse hinweg

  • Untersuchung verdächtigen Verhaltens (z. B. wiederholte Anmeldefehlschläge)

  • Überprüfung von Zugriffsprotokollen beim Offboarding von Mitarbeitenden

  • Aufrechterhaltung der Nachvollziehbarkeit für den SSH-Zugriff (über Engineering Add-On)


Enthaltene Protokolltypen

  • Erfolgreiche und fehlgeschlagene Anmeldeversuche
  • Wi-Fi-(RADIUS)-Zugriffsversuche
  • VPN-Authentifizierungen
  • LDAP-Bindungen und -Abfragen
  • SSH-Anmeldeaktivität (erfordert Engineering Add-On)
  • Verlauf der Verzeichnissynchronisierungsereignisse

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Bleiben Sie compliant, gut vorbereitet und dank eines detaillierteren Prüfverlaufs jederzeit in Kontrolle

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