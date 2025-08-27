Gehen Sie über 24 Stunden Protokolle hinaus – mit 90 Tagen Aufbewahrung für LDAP- und RADIUS-Aktivitäten
Erhalten Sie mehr Transparenz, bleiben Sie auditbereit und erfüllen Sie Compliance-Anforderungen mit erweiterten Zugriffsprotokollen. Für Teams entwickelt, bei denen Sicherheit an erster Stelle steht.
Was ist erweitertes Logging?
Standardmäßig enthalten alle Foxpass-Pläne 24 Stunden durchsuchbaren Protokollverlauf für RADIUS- und LDAP-Ereignisse.
Mit dem Extended Logging Add-On erhalten Sie 90 Tage durchsuchbare Protokolle für:
LDAP-Authentifizierungen
RADIUS-Anfragen (WLAN & VPN)
Verzeichnissynchronisierungsereignisse
SSH-Zugriffsversuche (mit Engineering Add-On)
Ideal für Unternehmen, die längere Protokollaufbewahrungszeiträume für Compliance, Reaktion auf Sicherheitsvorfälle oder interne IT-Prüfungen benötigen.
Hauptvorteile
Volle Transparenz für Sicherheitsteams
Verfolgen Sie Trends, erkennen Sie Anomalien und sehen Sie historische Zugriffsereignisse ein, ohne dass nach 24 Stunden Daten verloren gehen.
Vorfalluntersuchung leicht gemacht
Ermitteln Sie, wer wann und von wo auf was zugegriffen hat. Verfolgen Sie fehlgeschlagene Anmeldeversuche oder unbefugte Geräteaktivitäten schnell zurück.
Compliance & Audit-Bereitschaft
Erfüllen Sie interne und externe Compliance-Vorgaben (SOC 2, HIPAA, interne Audits) mit exportierbaren, mit Zeitstempel versehenen Zugriffsprotokollen.
Zentral gespeichert, sicher gehostet
Alle Protokolle werden sicher im Foxpass-Backend gespeichert und sind durch Verschlüsselung im Ruhezustand und bei der Übertragung geschützt. Rollenbasierter Zugriff stellt sicher, dass nur autorisierte Teams auf Audit-Daten zugreifen können.
Anwendungsfälle
Überprüfung von Wi‑Fi- oder VPN-Zugriffen für die Compliance-Berichterstattung
Überwachen von Anmeldeversuchen über Server oder Verzeichnisse hinweg
Untersuchung verdächtigen Verhaltens (z. B. wiederholte Anmeldefehlschläge)
Überprüfung von Zugriffsprotokollen beim Offboarding von Mitarbeitenden
Aufrechterhaltung der Nachvollziehbarkeit für den SSH-Zugriff (über Engineering Add-On)
Enthaltene Protokolltypen
- Erfolgreiche und fehlgeschlagene Anmeldeversuche
- Wi-Fi-(RADIUS)-Zugriffsversuche
- VPN-Authentifizierungen
- LDAP-Bindungen und -Abfragen
- SSH-Anmeldeaktivität (erfordert Engineering Add-On)
- Verlauf der Verzeichnissynchronisierungsereignisse
Benötigen Sie eine erweiterte Protokolltransparenz?
Bleiben Sie compliant, gut vorbereitet und dank eines detaillierteren Prüfverlaufs jederzeit in Kontrolle