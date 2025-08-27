Gehen Sie über 24 Stunden Protokolle hinaus – mit 90 Tagen Aufbewahrung für LDAP- und RADIUS-Aktivitäten

Erhalten Sie mehr Transparenz, bleiben Sie auditbereit und erfüllen Sie Compliance-Anforderungen mit erweiterten Zugriffsprotokollen. Für Teams entwickelt, bei denen Sicherheit an erster Stelle steht.