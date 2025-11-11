Migrieren Sie von Active Directory zu Entra ID — ohne die LDAP-Kompatibilität zu beeinträchtigen
Wechseln Sie nahtlos von lokalem Active Directory zu Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta oder OneLogin. Foxpass Cloud LDAP erweitert die IdP-Authentifizierung Ihres Unternehmens auf Systeme, die noch auf LDAP angewiesen sind
Die Herausforderung: Legacy-AD in einer Cloud-First-Welt
Moderne IT- und Sicherheitsteams wechseln zu Cloud-First-Identitätsplattformen für zentralisiertes MFA, die Durchsetzung von Zero Trust und ein vereinfachtes Management des Benutzerlebenszyklus. Doch viele kritische Systeme – VPNs, NAS-Geräte und Entwicklertools – sind für die Authentifizierung noch immer auf LDAP angewiesen.
Dadurch bleiben IT-Teams darauf sitzen, lokale Active Directory (AD) -Server oder Azure AD Domain Services (AD DS) nur für ein paar verbliebene Ausnahmesysteme zu warten. Die IT benötigt eine Möglichkeit, die Cloud-Identität zu zentralisieren und gleichzeitig LDAP-basierte Systeme betriebsbereit zu halten.
Häufige Hindernisse bei der Migration:
VPN- oder NAS-Systeme, die nur LDAP unterstützen (nicht SAML oder OIDC)
Kostspielige und komplexe Azure AD DS-Netzwerkabhängigkeiten
Doppelte Benutzerverwaltung zwischen AD und Cloud-IdP
Eingeschränkte MFA-Durchsetzung und inkonsistente Zugriffsrichtlinien
IT-Teams brauchen eine Möglichkeit, vollständig zu Entra ID zu wechseln, ohne LDAP-abhängige Systeme zu beeinträchtigen.
Die Foxpass-Lösung: Cloud LDAP mit moderner IdP-Integration
Foxpass Cloud LDAP modernisiert Ihre Identitätsinfrastruktur mit einem vollständig verwalteten, cloudgehosteten LDAP-Verzeichnis, das sich automatisch mit dem Cloud-IdP Ihres Unternehmens synchronisiert. Dadurch entfällt der Bedarf an lokalen AD-Servern oder Azure AD DS nur für die Authentifizierung, während die LDAP-Kompatibilität für Systeme erhalten bleibt, die SAML oder OIDC nicht nutzen können.
Benutzer authentifizieren sich über den IdP Ihrer Organisation, während Foxpass Cloud LDAP die LDAP-Antworten bereitstellt, die Legacy-Systeme erwarten – und Ihnen so überall eine konsistente, sichere Authentifizierung ermöglicht.
Verwenden Sie es, um:
Behalten Sie die LDAP-Kompatibilität für VPN, NAS und interne Entwicklertools bei.
Zentralisieren Sie die Benutzer- und Gruppenverwaltung in Ihrem Cloud-IdP (Entra ID, Google Workspace, Okta, OneLogin).
Setzen Sie MFA und Zugriffsrichtlinien über Ihren IdP durch.
Nehmen Sie Domänencontroller außer Betrieb und beseitigen Sie Abhängigkeiten von Azure AD DS.
Wenn Sie Ihren eigenen LDAP- oder AD-Server verwalten, verschwenden Sie wahrscheinlich eine Menge Zeit Ihres IT-Personals.
Ken K., Verified Foxpass User
Einfache Integration mit Ihrem IDP (Okta/Google), bietet eine LDAP-Schnittstelle ohne lokales AD oder Server. Das Team ist großartig und bereit, Funktionen umzusetzen, die wir empfehlen.
Isaac O., Director of Technology
Wie Foxpass Cloud LDAP funktioniert, um die AD-Authentifizierung zu ersetzen
Foxpass Cloud LDAP synchronisiert Benutzer und Gruppen aus dem IdP Ihrer Organisation. Legacy-Systeme authentifizieren sich bei Foxpass über LDAP mit TLS. Foxpass validiert den Benutzer anhand Ihres IdP und gibt die entsprechende LDAP-Antwort zurück. Alle Authentifizierungsereignisse werden zur besseren Transparenz und Compliance protokolliert.
Die wichtigsten Vorteile einer Zentralisierung mit Cloud-Identität
Nahtlose AD-zu-Entra ID-Migration: Behalten Sie die LDAP-Authentifizierung für VPN-, NAS- und CI/CD-Systeme während und nach der Migration bei.
Keine Ausfallzeiten, keine doppelten Konten: Benutzer und Gruppen werden automatisch aus Ihrem Cloud-IdP synchronisiert.
Erweitern Sie Zero-Trust-Identitäten überall: MFA und Zugriffskontrolle bleiben über alle Systeme hinweg konsistent.
Kosten und Komplexität reduzieren: Machen Sie Domänencontroller und Azure AD DS überflüssig.
Schnelle Bereitstellung: Legen Sie in weniger als einer Stunde los.
Nutzen Sie bereits LDAP Bridge?
Foxpass Cloud LDAP ist der nächste Schritt. Sobald Ihre Legacy-Systeme sich erfolgreich über die LDAP Bridge authentifizieren, können Sie vollständig zu Foxpass Cloud LDAP wechseln — und AD aus dem Authentifizierungspfad entfernen, während die LDAP-Kompatibilität erhalten bleibt.
Beginnen Sie noch heute damit, Ihre Identitätsarchitektur zu modernisieren
Mit Foxpass Cloud LDAP kann Ihr Unternehmen seine Cloud-Identität zentralisieren und gleichzeitig jedes System verbunden und sicher halten.
Vereinheitlichen Sie die Authentifizierung, reduzieren Sie die Komplexität und erreichen Sie eine Zero-Trust-, Cloud-First-Architektur — ganz ohne die Wartung von lokalem AD.