Migrieren Sie von Active Directory zu Entra ID — ohne die LDAP-Kompatibilität zu beeinträchtigen

Wechseln Sie nahtlos von lokalem Active Directory zu Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta oder OneLogin. Foxpass Cloud LDAP erweitert die IdP-Authentifizierung Ihres Unternehmens auf Systeme, die noch auf LDAP angewiesen sind