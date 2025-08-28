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Foxpass
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A person sits at a desk in a dark, neon-lit workspace, typing on a keyboard while multiple monitors display lines of code and development tools.

Erweiterte Zugriffskontrollen für Linux-, macOS- und SSH-Workflows

Aktivieren Sie POSIX-Attribute, erzwingen Sie sudo-Zugriff und verwalten Sie SSH-Schlüssel in großem Maßstab – entwickelt für Engineering- und DevOps-Teams, die heterogene Umgebungen verwalten.

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A person wearing glasses looks at multiple transparent digital screens displaying data, charts, and code, suggesting they are analyzing information or working on a tech-related project.

Was ist das Engineering Add-On?

Das Foxpass Engineering License Add-On erweitert Ihren grundlegenden Foxpass Tarif um fortschrittliche Funktionen für Umgebungen mit Linux-, macOS- und UNIX-Systemen.

Es ergänzt Ihre bestehende Cloud-LDAP- und Cloud-RADIUS-Basis um Zugriffskontrollen auf Engineering-Niveau – ganz ohne zusätzlichen Server- oder Konfigurationsaufwand.

Enthaltene Funktionen:

  • Unterstützung von POSIX-Attributen (UID, GID, Shell, Home-Verzeichnis)

  • Speicherung, Rotation und Durchsetzung von SSH-Schlüsseln

  • Sudo-Richtlinienverwaltung

  • Login-Verfolgung und Audit-Protokollierung

  • Flexible Benutzer-/Gruppenberechtigungen über LDAP


Hauptvorteile

  • Smart Actions icon

    POSIX-konformes Benutzer- & Gruppenverzeichnis

    Weisen Sie jedem Engineering-Benutzer UID, GID, Login-Shell und Home-Verzeichnis zu und verwalten Sie diese. Sorgen Sie für Konsistenz auf allen Linux/macOS-Geräten, ohne /etc/passwd anzufassen.

  • Security lock icon

    SSH-Schlüsselverwaltung leicht gemacht

    Laden Sie SSH-Schlüssel über die Foxpass-Konsole oder API hoch, drehen Sie sie oder widerrufen Sie sie. Erzwingen Sie automatisch benutzerspezifischen SSH-Zugriff auf Linux/macOS-Server mithilfe unseres gehosteten LDAP oder von Shell-Skripten.

  • Security vault icon

    Durchsetzung von Sudo-Richtlinien

    Gewähren oder beschränken Sie sudo-Zugriff zentral für einzelne Personen oder LDAP-Gruppen. Ersetzen Sie fehleranfällige sudoers-Dateien durch dynamische, gruppenbasierte Richtlinien, die mit Ihrer Organisation mitwachsen.

  • Blue icon of a computer monitor displaying a gear symbol on the left and lines representing text or settings on the right, suggesting configuration or system settings.

    Befehlszeilenfreundlich, API-gesteuert

    Nutzen Sie die Foxpass-Webkonsole oder integrieren Sie sie über eine RESTful API in Ihre Tools. Entwickelt für Entwickler, SREs und Plattformteams, die Infrastruktur als Code verwalten.

  • A blue icon of a table or spreadsheet with three overlapping rectangles in the background, suggesting multiple sheets or documents.

    Funktioniert mit Ihrem Stack

    Sofort einsatzbereite Unterstützung für:

    • Linux (Ubuntu, Debian, CentOS, Alma, Rocky)

    • macOS

    • VPNs, die LDAP-Authentifizierung erfordern

    • Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin (über Verzeichnissynchronisierung)


Anwendungsfälle im Engineering

  • Durchsetzung von SSH-Anmeldungen auf 1–10.000 Servern
  • Entwicklerschlüssel beim Offboarding oder bei Kompromittierung rotieren
  • Erteilen Sie Auftragnehmern für einen Sprint sudo-Zugriff und entziehen Sie ihn danach wieder
  • Standardisieren Sie Benutzerumgebungen in Linux- und Mac-Flotten
  • Ersetzen Sie fehleranfällige Shell-Skripte und die unkontrollierte Verbreitung lokaler Konten
A man wearing glasses and a denim shirt sits at a desk using a laptop in a modern office. There are shelves, plants, and documents in the background, and a tablet is on the desk in front of him.

Für Compliance und Skalierbarkeit entwickelt

  • Zentrale Audit-Protokolle

  • Keine gemeinsam genutzten Zugangsdaten

  • SSH-Schlüsselrotation richtig umsetzen

  • Rollenbasierter Zugriff

  • SOC 2 Type II-konformes Backend

  • Integrierte LDAP-Redundanz und garantierte Verfügbarkeit


Bereit, Ihre Zugriffskontrolle zu verbessern?

Erhalten Sie Zugriffsdurchsetzung auf Engineering-Niveau – ganz ohne lokale Benutzerverwaltung.

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