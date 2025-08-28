Erweiterte Zugriffskontrollen für Linux-, macOS- und SSH-Workflows
Aktivieren Sie POSIX-Attribute, erzwingen Sie sudo-Zugriff und verwalten Sie SSH-Schlüssel in großem Maßstab – entwickelt für Engineering- und DevOps-Teams, die heterogene Umgebungen verwalten.
Was ist das Engineering Add-On?
Das Foxpass Engineering License Add-On erweitert Ihren grundlegenden Foxpass Tarif um fortschrittliche Funktionen für Umgebungen mit Linux-, macOS- und UNIX-Systemen.
Es ergänzt Ihre bestehende Cloud-LDAP- und Cloud-RADIUS-Basis um Zugriffskontrollen auf Engineering-Niveau – ganz ohne zusätzlichen Server- oder Konfigurationsaufwand.
Enthaltene Funktionen:
Unterstützung von POSIX-Attributen (UID, GID, Shell, Home-Verzeichnis)
Speicherung, Rotation und Durchsetzung von SSH-Schlüsseln
Sudo-Richtlinienverwaltung
Login-Verfolgung und Audit-Protokollierung
Flexible Benutzer-/Gruppenberechtigungen über LDAP
Hauptvorteile
POSIX-konformes Benutzer- & Gruppenverzeichnis
Weisen Sie jedem Engineering-Benutzer UID, GID, Login-Shell und Home-Verzeichnis zu und verwalten Sie diese. Sorgen Sie für Konsistenz auf allen Linux/macOS-Geräten, ohne /etc/passwd anzufassen.
SSH-Schlüsselverwaltung leicht gemacht
Laden Sie SSH-Schlüssel über die Foxpass-Konsole oder API hoch, drehen Sie sie oder widerrufen Sie sie. Erzwingen Sie automatisch benutzerspezifischen SSH-Zugriff auf Linux/macOS-Server mithilfe unseres gehosteten LDAP oder von Shell-Skripten.
Durchsetzung von Sudo-Richtlinien
Gewähren oder beschränken Sie sudo-Zugriff zentral für einzelne Personen oder LDAP-Gruppen. Ersetzen Sie fehleranfällige sudoers-Dateien durch dynamische, gruppenbasierte Richtlinien, die mit Ihrer Organisation mitwachsen.
Befehlszeilenfreundlich, API-gesteuert
Nutzen Sie die Foxpass-Webkonsole oder integrieren Sie sie über eine RESTful API in Ihre Tools. Entwickelt für Entwickler, SREs und Plattformteams, die Infrastruktur als Code verwalten.
Funktioniert mit Ihrem Stack
Sofort einsatzbereite Unterstützung für:
Linux (Ubuntu, Debian, CentOS, Alma, Rocky)
macOS
VPNs, die LDAP-Authentifizierung erfordern
Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin (über Verzeichnissynchronisierung)
Anwendungsfälle im Engineering
- Durchsetzung von SSH-Anmeldungen auf 1–10.000 Servern
- Entwicklerschlüssel beim Offboarding oder bei Kompromittierung rotieren
- Erteilen Sie Auftragnehmern für einen Sprint sudo-Zugriff und entziehen Sie ihn danach wieder
- Standardisieren Sie Benutzerumgebungen in Linux- und Mac-Flotten
- Ersetzen Sie fehleranfällige Shell-Skripte und die unkontrollierte Verbreitung lokaler Konten
Für Compliance und Skalierbarkeit entwickelt
Zentrale Audit-Protokolle
Keine gemeinsam genutzten Zugangsdaten
SSH-Schlüsselrotation richtig umsetzen
Rollenbasierter Zugriff
SOC 2 Type II-konformes Backend
Integrierte LDAP-Redundanz und garantierte Verfügbarkeit
Bereit, Ihre Zugriffskontrolle zu verbessern?
Erhalten Sie Zugriffsdurchsetzung auf Engineering-Niveau – ganz ohne lokale Benutzerverwaltung.