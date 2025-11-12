Foxpass Plans: Secure Every User, Device, and Network
Foxpass provides flexible licensing options for organizations at every stage of their zero-trust journey ��— from credential-based Wi-Fi authentication to full certificate-based access, MDM-driven device identity, and standalone PKI deployments.
Foxpass-Lizenzstufen
Pläne für die Zugriffskontrolle
Standardlizenz
EAP-TTLS (Benutzername/Passwort)-Authentifizierung + Cloud LDAP
Der einfachste Weg, Wi-Fi- und VPN-Zugriff mit identitätsbasierten Anmeldedaten abzusichern.
Am besten geeignet für:
Organisationen, die passwortbasierte Wi‑Fi-/VPN-Authentifizierung und die Integration von Cloud-Verzeichnissen suchen.
Enthält:
Foxpass Cloud RADIUS (WLAN- & VPN-Zugangskontrolle)
EAP-TTLS-Netzwerkauthentifizierung
RADIUS über TLS (RadSec)
Foxpass Cloud LDAP (Benutzer-/Gruppenverzeichnis für VPN, Legacy-Apps, Legacy-Active-Directory-Authentifizierungsersatz)
Gruppenbasierte Zugriffskontrolle
Verzeichnissynchronisierung & Passwortdelegierung (Entra ID, Google Workspace, Okta, OneLogin)
Rollenbasierte administrative Kontrollen (RBAC)
Webbasierte Admin-Konsole und API
Standard-Protokollierung & -Überwachung – 24 Stunden Aufbewahrung von Audit-Logs (RADIUS & LDAP)
Hohe Verfügbarkeit durch globale Redundanz
SOC 2 Type II- und HIPAA-fähige Infrastruktur
E-Mail-basierter Support
Geführte Unterstützung bei der Onboarding-Einrichtung – ohne zusätzliche Gebühren oder versteckte Kosten
Erweiterte Lizenz
EAP-TLS (zertifikatsbasierte Authentifizierung) + Cloud PKI
Stellen Sie Zero-Trust-Zugriff auf allen Geräten mit zertifikatsbasiertem Zugriff bereit – inklusive vollständig verwalteter PKI.
Am besten geeignet für:
Teams, die zertifikatsbasierte Wi-Fi-/VPN-Authentifizierung, Geräteidentität oder MDM-gesteuerte Zertifikatsregistrierung einführen.
Enthält alles aus Standard sowie:
EAP-TLS & zertifikatsbasierte Authentifizierung
Foxpass Cloud PKI (integriert)
Automatisierte Verwaltung des Zertifikatslebenszyklus
SCEP- und MDM-Integrationen (Intune, Jamf, Iru, Addigy)
BYOD-Zertifikat-Installer
Unterstützung für PKI von Drittanbietern
Zertifikatbasierte Geräteidentität für bedingten Zugriff
Gerätehaltungsbasierte Zugriffskontrolle (netzwerkbezogene Zugriffsentscheidungen auf Basis der Intune-Compliance)
Echtzeit-Protokollierung von Zertifikatsprüfungen
Automatisierte Zertifikatsungültigmachung, die an Ihren Identitätsanbieter gekoppelt ist
Durchsetzung von Gerätevertrauen und Zero-Trust-Richtlinien
Eigenständige Zertifikatsverwaltung
Foxpass Cloud PKI (eigenständig)
Vollständig verwaltete Cloud-PKI
Stellen Sie X.509-Zertifikate für alle Geräte, Plattformen und MDMs aus, erneuern und widerrufen Sie sie – auch wenn Sie Foxpass RADIUS nicht verwenden.
Am besten geeignet für:
Organisationen mit bestehenden RADIUS-Servern
Teams, die Microsoft Entra CBA aktivieren
Zertifikatsregistrierung für Intune/Jamf/Iru/Addigy
VPNs oder VDI, die eine Zertifikatsauthentifizierung erfordern
Ersetzen von lokalen Active Directory Certificate Services (ADCS)
Hybride oder nicht auf Foxpass basierende Netzwerkarchitekturen
Wichtige Funktionen:
Vollständig verwaltete private CA & Automatisierung des Zertifikatslebenszyklus
Mehrere Registrierungsmethoden: SCEP (kompatibel mit jedem SCEP-fähigen MDM), BYOD-Installer, CSR-Upload und manuelle Zertifikatserstellung über die Foxpass-Konsole
Funktioniert mit jeder RADIUS-/VPN-/Firewall-Appliance
Zero-Trust-Geräteidentität & Durchsetzung der Compliance
Hohe Verfügbarkeit durch globale Redundanz
Compliance-konforme PKI-Architektur, entwickelt zur Erfüllung von SOC 2 Typ II, ISO 27001 und anderen Kontrollanforderungen branchenüblicher Frameworks
Vergleich der Basistarife
Funktionen
Standard
Erweitert
Cloud-PKI (eigenständig)
Cloud RADIUS
EAP-TTLS (Anmeldeinformationsauthentifizierung)
EAP-TLS (zertifikatsbasierte Authentifizierung)
Zugriffskontrolle auf Basis des Gerätezustands
RADIUS über TLS (RadSec)
Foxpass Cloud PKI
SCEP/MDM-Zertifikatsregistrierung
BYOD-Zertifikat-Installer
Cloud LDAP
Verzeichnissynchronisierung (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin)
Verzeichnis- & Zugriffsaktualisierungen in Echtzeit
Admin-Konsole & API-Zugriff
Aufbewahrung von Protokollen
24 Stunden (verlängerbar auf 90 Tage)
24 Stunden (verlängerbar auf 90 Tage)
24 Stunden (verlängerbar auf 90 Tage)
Sicherheits-Compliance
SOC 2 Typ II, ISO/IEC 27001:2022, HIPAA-konform einsetzbar
SOC 2 Typ II, ISO/IEC 27001:2022, HIPAA-konform einsetzbar
SOC 2 Typ II, ISO/IEC 27001:2022, HIPAA-konform einsetzbar
Supportstufe
Standard-Support
Standard-Support
Standard-Support
Individuelle Preise
$0.50/Benutzer/Monat
Verfügbare Add-ons
Engineering-Lizenz-Add-on
Entwickelt für DevOps-, SRE- und IT-Engineering-Teams, die Linux-, macOS- und SSH-Workflows verwalten.
Enthält:
Unterstützung von POSIX-Attributen (UID, GID, Shell, Home-Verzeichnis)
Hochladen, Rotation und Durchsetzung von SSH-Schlüsseln
Durchsetzung von Sudo-Zugriffsrichtlinien
Befehlszeilen- und API-Integration
Ideal für: SSH-Zugriffskontrolle, Linux/macOS-Anmeldung, sudo-Governance, cloud-native LDAP-Integration
Add-on für erweiterte Protokollierung
Erhalten Sie 90 Tage lang durchsuchbare Zugriffsprotokolle für RADIUS- und LDAP-Aktivitäten. Erfüllen Sie Compliance-Anforderungen, vereinfachen Sie Audits und untersuchen Sie Zugriffsvorfälle über einen längeren Zeitraum hinweg.
Enthält:
90-tägige Protokollaufbewahrung
Exportierbare Protokolle für Audits
Verbesserte Vorfall-Nachverfolgbarkeit
Sicherer, rollenbasierter Zugriff auf Protokolle
Mengen-, EDU- und Nonprofit-Rabatte
Foxpass bietet vergünstigte Preise für:
Bildungseinrichtungen (K–12, Hochschulen, Charter-Netzwerke)
Gemeinnützige Organisationen
Bereitstellungen in großem Umfang (mehrere Standorte, mehrere Niederlassungen, hohe Benutzerzahlen)
Teilen Sie uns einfach mit, wer Sie sind. Wir richten uns gern nach Ihrem Budget.
Private Mietoptionen & Self-Hosted-Optionen
Benötigen Sie eine vollständig private Instanz oder eine isolierte Bereitstellung?
Foxpass unterstützt benutzerdefinierte Bereitstellungsoptionen:
Dedizierte Cloud-Mandantenumgebung
Selbst gehostete Bereitstellungen (nur für Enterprise)
Benutzerdefinierte Compliance- und Firewall-Konfiguration
Lassen Sie uns einen Plan erstellen, der zu Ihren Anforderungen passt
Die Preise von Foxpass richten sich nach der Größe Ihres Teams, dem Authentifizierungsvolumen und Ihren Sicherheitsanforderungen. Lassen Sie uns ein individuelles Angebot erstellen, das zu Ihrer Infrastruktur und Ihrem Budget passt.