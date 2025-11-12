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Foxpass
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A man in a blue shirt sits at a desk in an office, working on a computer. He appears focused. A tablet, notepad, and coffee cup are on the desk in front of him. Large windows are in the background.

Foxpass Plans: Secure Every User, Device, and Network

Foxpass provides flexible licensing options for organizations at every stage of their zero-trust journey — from credential-based Wi-Fi authentication to full certificate-based access, MDM-driven device identity, and standalone PKI deployments.

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Foxpass-Lizenzstufen

Pläne für die Zugriffskontrolle

Standardlizenz

EAP-TTLS (Benutzername/Passwort)-Authentifizierung + Cloud LDAP
Der einfachste Weg, Wi-Fi- und VPN-Zugriff mit identitätsbasierten Anmeldedaten abzusichern.

Am besten geeignet für:
Organisationen, die passwortbasierte Wi‑Fi-/VPN-Authentifizierung und die Integration von Cloud-Verzeichnissen suchen.

Enthält:

  • Foxpass Cloud RADIUS (WLAN- & VPN-Zugangskontrolle)

  • EAP-TTLS-Netzwerkauthentifizierung

  • RADIUS über TLS (RadSec)

  • Foxpass Cloud LDAP (Benutzer-/Gruppenverzeichnis für VPN, Legacy-Apps, Legacy-Active-Directory-Authentifizierungsersatz)

  • Gruppenbasierte Zugriffskontrolle

  • Verzeichnissynchronisierung & Passwortdelegierung (Entra ID, Google Workspace, Okta, OneLogin)

  • Rollenbasierte administrative Kontrollen (RBAC)

  • Webbasierte Admin-Konsole und API

  • Standard-Protokollierung & -Überwachung – 24 Stunden Aufbewahrung von Audit-Logs (RADIUS & LDAP)

  • Hohe Verfügbarkeit durch globale Redundanz

  • SOC 2 Type II- und HIPAA-fähige Infrastruktur

  • E-Mail-basierter Support

  • Geführte Unterstützung bei der Onboarding-Einrichtung – ohne zusätzliche Gebühren oder versteckte Kosten

Erweiterte Lizenz

EAP-TLS (zertifikatsbasierte Authentifizierung) + Cloud PKI
Stellen Sie Zero-Trust-Zugriff auf allen Geräten mit zertifikatsbasiertem Zugriff bereit – inklusive vollständig verwalteter PKI.

Am besten geeignet für:
Teams, die zertifikatsbasierte Wi-Fi-/VPN-Authentifizierung, Geräteidentität oder MDM-gesteuerte Zertifikatsregistrierung einführen.

Enthält alles aus Standard sowie:

  • EAP-TLS & zertifikatsbasierte Authentifizierung

  • Foxpass Cloud PKI (integriert)

  • Automatisierte Verwaltung des Zertifikatslebenszyklus

  • SCEP- und MDM-Integrationen (Intune, Jamf, Iru, Addigy)

  • BYOD-Zertifikat-Installer

  • Unterstützung für PKI von Drittanbietern

  • Zertifikatbasierte Geräteidentität für bedingten Zugriff

  • Gerätehaltungsbasierte Zugriffskontrolle (netzwerkbezogene Zugriffsentscheidungen auf Basis der Intune-Compliance)

  • Echtzeit-Protokollierung von Zertifikatsprüfungen

  • Automatisierte Zertifikatsungültigmachung, die an Ihren Identitätsanbieter gekoppelt ist

  • Durchsetzung von Gerätevertrauen und Zero-Trust-Richtlinien

Eigenständige Zertifikatsverwaltung

Foxpass Cloud PKI (eigenständig)

Vollständig verwaltete Cloud-PKI
Stellen Sie X.509-Zertifikate für alle Geräte, Plattformen und MDMs aus, erneuern und widerrufen Sie sie – auch wenn Sie Foxpass RADIUS nicht verwenden.

Am besten geeignet für:

  • Organisationen mit bestehenden RADIUS-Servern

  • Teams, die Microsoft Entra CBA aktivieren

  • Zertifikatsregistrierung für Intune/Jamf/Iru/Addigy

  • VPNs oder VDI, die eine Zertifikatsauthentifizierung erfordern

  • Ersetzen von lokalen Active Directory Certificate Services (ADCS)

  • Hybride oder nicht auf Foxpass basierende Netzwerkarchitekturen

Wichtige Funktionen:

  • Vollständig verwaltete private CA & Automatisierung des Zertifikatslebenszyklus

  • Mehrere Registrierungsmethoden: SCEP (kompatibel mit jedem SCEP-fähigen MDM), BYOD-Installer, CSR-Upload und manuelle Zertifikatserstellung über die Foxpass-Konsole

  • Funktioniert mit jeder RADIUS-/VPN-/Firewall-Appliance

  • Zero-Trust-Geräteidentität & Durchsetzung der Compliance

  • Hohe Verfügbarkeit durch globale Redundanz

  • Compliance-konforme PKI-Architektur, entwickelt zur Erfüllung von SOC 2 Typ II, ISO 27001 und anderen Kontrollanforderungen branchenüblicher Frameworks

Vergleich der Basistarife

Funktionen

Standard

Erweitert

Cloud-PKI (eigenständig)

Cloud RADIUS

EAP-TTLS (Anmeldeinformationsauthentifizierung)

EAP-TLS (zertifikatsbasierte Authentifizierung)

Zugriffskontrolle auf Basis des Gerätezustands

RADIUS über TLS (RadSec)

Foxpass Cloud PKI

SCEP/MDM-Zertifikatsregistrierung

BYOD-Zertifikat-Installer

Cloud LDAP

Verzeichnissynchronisierung (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin)

Verzeichnis- & Zugriffsaktualisierungen in Echtzeit

Admin-Konsole & API-Zugriff

Aufbewahrung von Protokollen

24 Stunden (verlängerbar auf 90 Tage)

24 Stunden (verlängerbar auf 90 Tage)

24 Stunden (verlängerbar auf 90 Tage)

Sicherheits-Compliance

SOC 2 Typ II, ISO/IEC 27001:2022, HIPAA-konform einsetzbar

SOC 2 Typ II, ISO/IEC 27001:2022, HIPAA-konform einsetzbar

SOC 2 Typ II, ISO/IEC 27001:2022, HIPAA-konform einsetzbar

Supportstufe

Standard-Support

Standard-Support

Standard-Support

Individuelle Preise

Kontakt

Kontakt

$0.50/Benutzer/Monat
Jährliche Abrechnung
Mengenrabatte ab 1000+ Benutzern
Kontaktieren Sie uns


Verfügbare Add-ons

Engineering-Lizenz-Add-on

Entwickelt für DevOps-, SRE- und IT-Engineering-Teams, die Linux-, macOS- und SSH-Workflows verwalten.

Enthält:

  • Unterstützung von POSIX-Attributen (UID, GID, Shell, Home-Verzeichnis)

  • Hochladen, Rotation und Durchsetzung von SSH-Schlüsseln

  • Durchsetzung von Sudo-Zugriffsrichtlinien

  • Befehlszeilen- und API-Integration

Ideal für: SSH-Zugriffskontrolle, Linux/macOS-Anmeldung, sudo-Governance, cloud-native LDAP-Integration

Mehr erfahren

Add-on für erweiterte Protokollierung

Erhalten Sie 90 Tage lang durchsuchbare Zugriffsprotokolle für RADIUS- und LDAP-Aktivitäten. Erfüllen Sie Compliance-Anforderungen, vereinfachen Sie Audits und untersuchen Sie Zugriffsvorfälle über einen längeren Zeitraum hinweg.

Enthält:

  • 90-tägige Protokollaufbewahrung

  • Exportierbare Protokolle für Audits

  • Verbesserte Vorfall-Nachverfolgbarkeit

  • Sicherer, rollenbasierter Zugriff auf Protokolle

Mehr erfahren

Children sit at desks in a classroom, working on computers with colorful diagrams on the screens. A teacher stands in the background, overseeing the students’ activities. The room is bright and modern.

Mengen-, EDU- und Nonprofit-Rabatte

Foxpass bietet vergünstigte Preise für:

  • Bildungseinrichtungen (K–12, Hochschulen, Charter-Netzwerke)

  • Gemeinnützige Organisationen

  • Bereitstellungen in großem Umfang (mehrere Standorte, mehrere Niederlassungen, hohe Benutzerzahlen)

Teilen Sie uns einfach mit, wer Sie sind. Wir richten uns gern nach Ihrem Budget.

A man with glasses and a beard is using a laptop while standing in a server room with illuminated server racks in the background. The lighting is blue and red, creating a tech-focused atmosphere.

Private Mietoptionen & Self-Hosted-Optionen

Benötigen Sie eine vollständig private Instanz oder eine isolierte Bereitstellung?

Foxpass unterstützt benutzerdefinierte Bereitstellungsoptionen:

  • Dedizierte Cloud-Mandantenumgebung

  • Selbst gehostete Bereitstellungen (nur für Enterprise)

  • Benutzerdefinierte Compliance- und Firewall-Konfiguration


Lassen Sie uns einen Plan erstellen, der zu Ihren Anforderungen passt

Die Preise von Foxpass richten sich nach der Größe Ihres Teams, dem Authentifizierungsvolumen und Ihren Sicherheitsanforderungen. Lassen Sie uns ein individuelles Angebot erstellen, das zu Ihrer Infrastruktur und Ihrem Budget passt.


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