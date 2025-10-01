Sichern Sie Ihr Netzwerk mit identitätsgesteuerter und zertifikatsbasierter Wi‑Fi- & VPN-Authentifizierung
Beseitigen Sie gemeinsam genutzte Anmeldedaten, steuern Sie den Zugriff identitätsbasiert und setzen Sie Zero-Trust-Prinzipien in Ihrem Campus- oder Unternehmensnetzwerk um – unterstützt von Foxpass Cloud RADIUS.
Die Herausforderung
Herkömmliche Wi-Fi- und VPN-Konfigurationen basieren auf gemeinsamen Passwörtern oder lokalen RADIUS-Servern, die:
Es fehlt eine granulare Kontrolle darüber, wer sich verbinden kann
Setzen Sie Netzwerke lateral movement und Geräte-Spoofing aus
Kann nahtlose BYOD-Authentifizierung nicht unterstützen
Erfordert manuelle Zertifikats- oder Anmeldeinformationsverwaltung
Sind schwer zu skalieren, zu verwalten und abzusichern
Für moderne Unternehmen, insbesondere solche, die Zero-Trust-Zugriff und Compliance priorisieren, reicht dieses Modell nicht aus.
Die Foxpass-Lösung
Foxpass Cloud RADIUS bietet eine sichere, cloudnative Authentifizierungsschicht für Wi‑Fi- und VPN-Zugriff. Es unterstützt:
Passwortloser Zugriff mit EAP-TLS (zertifikatsbasiert)
Identitätsgesteuerter Zugriff mit EAP-TTLS (Benutzername + Passwort)
Nahtlose Integration mit Google, Entra ID, Okta, OneLogin
Kompatibilität mit VPN-Clients und MDM-Plattformen
Integrierte BYOD-Zertifikatsverteilung mit individuellem Branding
Sie wählen Ihre Authentifizierungsmethode. Foxpass macht es sicher, skalierbar und einfach.
Wichtige Funktionen
Cloud-RADIUS-Authentifizierung
Gehostetes RADIUS mit globaler Redundanz
Unterstützung für sowohl EAP-TTLS als auch EAP-TLS
RadSec (RADIUS über TLS) für zusätzliche Sicherheit
Keine Wartung von On-Prem-Servern erforderlich
Identitätsbasierte Zugriffskontrolle
Weisen Sie den Zugriff nach Benutzeridentität oder Gruppe zu
Integrieren Sie sich mit Ihrem bestehenden IdP
Netzwerkzugriff dynamisch gewähren oder entziehen
zertifikatsbasierte Authentifizierung (Advanced License)
X.509-Zertifikate für Geräte ausstellen (EAP-TLS)
Zertifikate bei jedem Verbindungsversuch validieren
Erzwingen Sie passwortlose Anmeldungen über Wi‑Fi und VPN hinweg
BYOD-Zertifikat-Installer (Advanced License)
Lassen Sie Benutzer Geräte sicher selbst registrieren
Unterstützt eine Benutzeroberfläche im Schul- oder Unternehmensdesign
Ideal für EDU, hybride Arbeitsplätze oder Gastzugriff
VPN-Kompatibilität
Authentifizieren Sie VPN-Anmeldungen mit RADIUS oder LDAP Bridge
Funktioniert mit OpenVPN, L2TP/IPSec, Cisco und mehr
Erzwingen Sie Least-Privilege-Zugriff und Sitzungsprotokollierung
Häufige Szenarien
Authentifizieren Sie den Wi-Fi-Zugang für Mitarbeitende, Studierende und Gäste und vereinfachen Sie die Netzwerksegmentierung
Bieten Sie sicheren VPN-Zugang für Mitarbeitende im Homeoffice
Sichern Sie Ihre Infrastruktur ab, sodass nur verifizierte Benutzer/Geräte Zugriff haben
Ermöglichen Sie Self-Service-BYOD-Onboarding ohne IT-Tickets
Erfüllen Sie Compliance-Anforderungen für die Zugriffsprotokollierung (SOC 2, HIPAA)
Wie Foxpass Sie bei der Einführung von Zero Trust unterstützt
Anforderung
Unterstützt von Foxpass
Passwortlose Authentifizierung (EAP-TLS)
Identitätsgesteuerter Zugriff (EAP-TTLS)
RADIUS über TLS (RadSec)
BYOD-Zertifikat-Onboarding
Cloudbasierter RADIUS-Server
VPN-Authentifizierung
Verzeichnissynchronisierung (Okta, Google, Entra ID)
Prüfungsbereite Zugriffsprotokolle
Bereit, Wi-Fi- und VPN-Zugriff abzusichern?
Hören Sie auf, Passwörter weiterzugeben, und sichern Sie Ihr Netzwerk mit identitäts- und zertifikatsbasierter Authentifizierung.