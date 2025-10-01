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A person types on a laptop keyboard with virtual cybersecurity icons and the words Zero Trust displayed above the keyboard, representing digital security concepts.

Sichern Sie Ihr Netzwerk mit identitätsgesteuerter und zertifikatsbasierter Wi‑Fi- & VPN-Authentifizierung

Beseitigen Sie gemeinsam genutzte Anmeldedaten, steuern Sie den Zugriff identitätsbasiert und setzen Sie Zero-Trust-Prinzipien in Ihrem Campus- oder Unternehmensnetzwerk um – unterstützt von Foxpass Cloud RADIUS.

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A person sits at a desk with a laptop, holding a smartphone. A transparent login form is projected in the air, suggesting a digital or online login process. The person appears thoughtful and focused.

Die Herausforderung

Herkömmliche Wi-Fi- und VPN-Konfigurationen basieren auf gemeinsamen Passwörtern oder lokalen RADIUS-Servern, die:

  • Es fehlt eine granulare Kontrolle darüber, wer sich verbinden kann

  • Setzen Sie Netzwerke lateral movement und Geräte-Spoofing aus

  • Kann nahtlose BYOD-Authentifizierung nicht unterstützen

  • Erfordert manuelle Zertifikats- oder Anmeldeinformationsverwaltung

  • Sind schwer zu skalieren, zu verwalten und abzusichern

Für moderne Unternehmen, insbesondere solche, die Zero-Trust-Zugriff und Compliance priorisieren, reicht dieses Modell nicht aus.

A dashboard listing client certificates with columns for serial number, information, creation and expiration dates, and status. All certificates shown are marked valid. Two buttons for creating certificates are at the top right.

Die Foxpass-Lösung

Foxpass Cloud RADIUS bietet eine sichere, cloudnative Authentifizierungsschicht für Wi‑Fi- und VPN-Zugriff. Es unterstützt:

  • Passwortloser Zugriff mit EAP-TLS (zertifikatsbasiert)

  • Identitätsgesteuerter Zugriff mit EAP-TTLS (Benutzername + Passwort)

  • Nahtlose Integration mit Google, Entra ID, Okta, OneLogin

  • Kompatibilität mit VPN-Clients und MDM-Plattformen

  • Integrierte BYOD-Zertifikatsverteilung mit individuellem Branding

Sie wählen Ihre Authentifizierungsmethode. Foxpass macht es sicher, skalierbar und einfach.


Wichtige Funktionen

  • Blue line drawing of a Wi-Fi router with two antennas and signal waves, on a light gray background.

    Cloud-RADIUS-Authentifizierung

    • Gehostetes RADIUS mit globaler Redundanz

    • Unterstützung für sowohl EAP-TTLS als auch EAP-TLS

    • RadSec (RADIUS über TLS) für zusätzliche Sicherheit

    • Keine Wartung von On-Prem-Servern erforderlich


  • Blue outline of a person next to a large check mark inside a circle, symbolizing approval or verification.

    Identitätsbasierte Zugriffskontrolle

    • Weisen Sie den Zugriff nach Benutzeridentität oder Gruppe zu

    • Integrieren Sie sich mit Ihrem bestehenden IdP

    • Netzwerkzugriff dynamisch gewähren oder entziehen


  • A blue outline icon of a certificate or award with a ribbon, representing credentials or certification.

    zertifikatsbasierte Authentifizierung (Advanced License)

    • X.509-Zertifikate für Geräte ausstellen (EAP-TLS)

    • Zertifikate bei jedem Verbindungsversuch validieren

    • Erzwingen Sie passwortlose Anmeldungen über Wi‑Fi und VPN hinweg


  • Blue outline icons of a smartphone and a tablet, with the tablet positioned slightly behind and to the right of the smartphone, on a light gray background.

    BYOD-Zertifikat-Installer (Advanced License)

    • Lassen Sie Benutzer Geräte sicher selbst registrieren

    • Unterstützt eine Benutzeroberfläche im Schul- oder Unternehmensdesign

    • Ideal für EDU, hybride Arbeitsplätze oder Gastzugriff


  • Blue letters VPN are centered inside a blue circle on a light gray background.

    VPN-Kompatibilität

    • Authentifizieren Sie VPN-Anmeldungen mit RADIUS oder LDAP Bridge

    • Funktioniert mit OpenVPN, L2TP/IPSec, Cisco und mehr

    • Erzwingen Sie Least-Privilege-Zugriff und Sitzungsprotokollierung


Häufige Szenarien

  • Authentifizieren Sie den Wi-Fi-Zugang für Mitarbeitende, Studierende und Gäste und vereinfachen Sie die Netzwerksegmentierung

  • Bieten Sie sicheren VPN-Zugang für Mitarbeitende im Homeoffice

  • Sichern Sie Ihre Infrastruktur ab, sodass nur verifizierte Benutzer/Geräte Zugriff haben

  • Ermöglichen Sie Self-Service-BYOD-Onboarding ohne IT-Tickets

  • Erfüllen Sie Compliance-Anforderungen für die Zugriffsprotokollierung (SOC 2, HIPAA)


Wie Foxpass Sie bei der Einführung von Zero Trust unterstützt

Anforderung

Unterstützt von Foxpass

Passwortlose Authentifizierung (EAP-TLS)


(Erweiterte Lizenz)

Identitätsgesteuerter Zugriff (EAP-TTLS)

RADIUS über TLS (RadSec)


(Erweiterte Lizenz)

BYOD-Zertifikat-Onboarding


(Erweiterte Lizenz)

Cloudbasierter RADIUS-Server

VPN-Authentifizierung

Verzeichnissynchronisierung (Okta, Google, Entra ID)

Prüfungsbereite Zugriffsprotokolle


Bereit, Wi-Fi- und VPN-Zugriff abzusichern?

Hören Sie auf, Passwörter weiterzugeben, und sichern Sie Ihr Netzwerk mit identitäts- und zertifikatsbasierter Authentifizierung.

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