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Foxpass
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Close-up of a hand using a tablet device, with the focus on the sleek black tablet edge and touchscreen interface.

Sicherer BYOD-Zugriff ohne Passwörter oder IT-Kopfschmerzen

Nutzen Sie Foxpass, um persönliche Geräte mit passwortloser, zertifikatsbasierter Authentifizierung einzubinden. Keine gemeinsam genutzten Zugangsdaten, keine Support-Tickets.

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A close-up of a computer screen showing the word Password: above a password input box filled with a row of obscured characters represented by asterisks.

Das Problem mit passwortbasiertem BYOD-Zugriff

Für viele Schulen, Universitäten und Organisationen sieht das Wi‑Fi-Onboarding so aus:

  • Geteilte SSIDs und WLAN-Passwörter

  • Verwirrte Benutzer auf verschiedenen Betriebssystemversionen

  • Passwortzurücksetzungen und Sperrungen

  • Weitergabe von Anmeldedaten zwischen Benutzern oder Gästen

  • VPN-Anmeldedaten, die auf nicht verwalteten Laptops gespeichert sind

Das schafft einen Supportaufwand und ein Sicherheitsrisiko.

A person wearing a yellow sweater sits at a wooden table, using a smartphone with both hands. The phone screen displays a messaging app keyboard, and the background is softly blurred.

Die Foxpass-Lösung

Foxpass ermöglicht passwortlosen BYOD-Zugriff mithilfe von X.509-Zertifikaten und EAP-TLS-Authentifizierung über seine cloudnative Cloud RADIUS -Plattform.

In Verbindung mit dem BYOD Certificate Installer können Benutzer ihre eigenen persönlichen Geräte selbst registrieren, ohne IT-Support zu benötigen.

A Windows desktop shows a Downloads folder open with four files listed. A pop-up window titled Welcome to Foxpass secure Wi-Fi prompts the user to sign in for secure authentication.

Wie es funktioniert

  1. Der Benutzer führt das Foxpass BYOD Certificate Installer aus und authentifiziert sich über seinen Identitätsanbieter (Google Workspace, Okta, Entra ID, OneLogin)

  2. Sie laden ein signiertes Zertifikat über das Self-Service-Portal von Foxpass herunter

  3. Das Gerät verbindet sich über EAP-TLSmit Wi-Fi oder VPN.

  4. Kein Passwort wird gespeichert, geteilt oder wiederverwendet. Der Zugriff ist an Identität und Gerät gebunden

Unterstützt von Foxpass Cloud RADIUS

Several people work at desktop computers in a bright, modern library or computer lab. Bookshelves line the wall, and large windows let in natural light. The focus is on a woman in glasses concentrating on her screen.

Für wen das geeignet ist

  • K-12-Netzwerke, die den Netzwerkzugriff für Geräte von Mitarbeitern oder Schülern verwalten

  • Hochschulcampus mit Hybridzugriff auf Geräte für Mitarbeitende und Studierende

  • Teams aus der Enterprise-IT, die Remote-Arbeit und BYOD-Laptops unterstützen

  • Gastnetzwerke, die eingeschränkten Zugriff benötigen, ohne eine Flut von Zugangsdaten


Vorteile von passwortlosem BYOD

  • Schaffen Sie gemeinsam genutzte Zugangsdaten und SSID-Verwirrung ab
  • Verbessern Sie die Nutzererfahrung für Studierende, Mitarbeitende und Gäste
  • Reduzieren Sie das Helpdesk-Aufkommen beim Wi-Fi-Onboarding
  • Sichern Sie nicht verwaltete Geräte mit identitätsbasiertem Zugriff
  • Zertifikate bei Offboarding oder Richtlinienänderungen ganz einfach widerrufen
  • Im Einklang mit Zero-Trust- und NIST 800-63-Richtlinien
Six people sit around a wooden table using various devices—laptops, tablets, and smartphones—seen from above, with their hands interacting with the screens. The center of the table is empty.

Kompatibel mit

  • iOS

  • macOS

  • Android

  • Windows

  • ChromeOS

  • VPN-Clients und Enterprise-WLAN (802.1X)

Funktioniert mit MDMs wie Jamf, Kandji, Intune – oder auch ganz ohne MDM.

Echtes Kundenfeedback

Wir haben den entscheidenden Umstieg auf PKI-Zertifikat-basierte Authentifizierung für unsere Wi‑Fi-Sicherheit vollzogen, und Foxpass Advanced RADIUS machte ihn nahezu mühelos. Der cloudbasierte RADIUS-Server integrierte sich nahtlos in Azure AD (Entra ID) und JAMF und vereinfachte so die Einrichtung. Die Ausstellung von Zertifikaten für fast 10.000 Benutzer verlief reibungslos, und jetzt profitieren unsere Schüler, Studierenden und Mitarbeitenden von einem unvergleichlich sicheren Zugriff.

Mike Good, Network Administrator, LL Schools

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Bereit für passwortloses Arbeiten mit BYOD?

Lassen Sie sich von Foxpass dabei helfen, über WLAN-Passwörter und mühsames Onboarding hinauszugehen – damit Ihre Benutzer sicher verbunden werden und Ihr IT-Team fokussiert bleibt.

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