Sicherer BYOD-Zugriff ohne Passwörter oder IT-Kopfschmerzen
Nutzen Sie Foxpass, um persönliche Geräte mit passwortloser, zertifikatsbasierter Authentifizierung einzubinden. Keine gemeinsam genutzten Zugangsdaten, keine Support-Tickets.
Das Problem mit passwortbasiertem BYOD-Zugriff
Für viele Schulen, Universitäten und Organisationen sieht das Wi‑Fi-Onboarding so aus:
Geteilte SSIDs und WLAN-Passwörter
Verwirrte Benutzer auf verschiedenen Betriebssystemversionen
Passwortzurücksetzungen und Sperrungen
Weitergabe von Anmeldedaten zwischen Benutzern oder Gästen
VPN-Anmeldedaten, die auf nicht verwalteten Laptops gespeichert sind
Das schafft einen Supportaufwand und ein Sicherheitsrisiko.
Die Foxpass-Lösung
Foxpass ermöglicht passwortlosen BYOD-Zugriff mithilfe von X.509-Zertifikaten und EAP-TLS-Authentifizierung über seine cloudnative Cloud RADIUS -Plattform.
In Verbindung mit dem BYOD Certificate Installer können Benutzer ihre eigenen persönlichen Geräte selbst registrieren, ohne IT-Support zu benötigen.
Wie es funktioniert
Der Benutzer führt das Foxpass BYOD Certificate Installer aus und authentifiziert sich über seinen Identitätsanbieter (Google Workspace, Okta, Entra ID, OneLogin)
Sie laden ein signiertes Zertifikat über das Self-Service-Portal von Foxpass herunter
Das Gerät verbindet sich über EAP-TLSmit Wi-Fi oder VPN.
Kein Passwort wird gespeichert, geteilt oder wiederverwendet. Der Zugriff ist an Identität und Gerät gebunden
Unterstützt von Foxpass Cloud RADIUS
Für wen das geeignet ist
K-12-Netzwerke, die den Netzwerkzugriff für Geräte von Mitarbeitern oder Schülern verwalten
Hochschulcampus mit Hybridzugriff auf Geräte für Mitarbeitende und Studierende
Teams aus der Enterprise-IT, die Remote-Arbeit und BYOD-Laptops unterstützen
Gastnetzwerke, die eingeschränkten Zugriff benötigen, ohne eine Flut von Zugangsdaten
Vorteile von passwortlosem BYOD
- Schaffen Sie gemeinsam genutzte Zugangsdaten und SSID-Verwirrung ab
- Verbessern Sie die Nutzererfahrung für Studierende, Mitarbeitende und Gäste
- Reduzieren Sie das Helpdesk-Aufkommen beim Wi-Fi-Onboarding
- Sichern Sie nicht verwaltete Geräte mit identitätsbasiertem Zugriff
- Zertifikate bei Offboarding oder Richtlinienänderungen ganz einfach widerrufen
- Im Einklang mit Zero-Trust- und NIST 800-63-Richtlinien
Kompatibel mit
iOS
macOS
Android
Windows
ChromeOS
VPN-Clients und Enterprise-WLAN (802.1X)
Funktioniert mit MDMs wie Jamf, Kandji, Intune – oder auch ganz ohne MDM.
Echtes Kundenfeedback
Wir haben den entscheidenden Umstieg auf PKI-Zertifikat-basierte Authentifizierung für unsere Wi‑Fi-Sicherheit vollzogen, und Foxpass Advanced RADIUS machte ihn nahezu mühelos. Der cloudbasierte RADIUS-Server integrierte sich nahtlos in Azure AD (Entra ID) und JAMF und vereinfachte so die Einrichtung. Die Ausstellung von Zertifikaten für fast 10.000 Benutzer verlief reibungslos, und jetzt profitieren unsere Schüler, Studierenden und Mitarbeitenden von einem unvergleichlich sicheren Zugriff.
Mike Good, Network Administrator, LL Schools
Bereit für passwortloses Arbeiten mit BYOD?
Lassen Sie sich von Foxpass dabei helfen, über WLAN-Passwörter und mühsames Onboarding hinauszugehen – damit Ihre Benutzer sicher verbunden werden und Ihr IT-Team fokussiert bleibt.