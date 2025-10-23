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A person using a smartphone on a city street in the evening, with blurred lights and people in the background, creating a bokeh effect.

Sichern Sie jedes Gerät mit automatisiertem, MDM-gesteuertem Zertifikatsmanagement

Integrieren Sie Foxpass Cloud PKI mit führenden MDMs (Intune, Jamf, Kandji, Addigy und mehr), um X.509-Zertifikate auf allen registrierten Geräten auszustellen und zu verwalten – für nahtlosen, passwortlosen Zugriff über Foxpass Cloud RADIUS

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A person in glasses looks at a computer monitor displaying a web interface for managing RADIUS attributes, with various settings and options visible on a blue background.

Warum MDM + Foxpass Cloud PKI

Einheitliche Geräteidentität und Zugriff

Ihr MDM verwaltet den Gerätezustand; Foxpass verwaltet das Vertrauen. Gemeinsam bieten sie eine durchgängige Automatisierung des Zertifikatslebenszyklus für die Netzwerkauthentifizierung – von der Registrierung bis zur Erneuerung und zum Widerruf.

Highlights:

  • Automatisieren Sie die Zertifikatsregistrierung über SCEP

  • Vermeiden Sie passwortbasierten Wi‑Fi- oder VPN-Zugriff

  • Setzen Sie Zero Trust mit geräte- und benutzerbasierter an

  • Integrieren Sie sich mit Foxpass Cloud RADIUS, um den Zugriff auf Basis der verifizierten Geräteidentität zu autorisieren


Wie es funktioniert

Wie es funktioniert

  1. Verwaltete Geräte (über MDM-Integration) Wenn ein Gerät über Ihr MDM (Intune, Jamf, Kandji, Addigy oder andere) registriert wird, fordert das MDM ein Zertifikat von Ihrer konfigurierten CA an (Foxpass Cloud PKI oder Ihre eigene CA). Das ausgestellte X.509-Zertifikat identifiziert das Gerät beim Verbindungsaufbau sicher gegenüber Foxpass Cloud RADIUS.

  2. Nicht verwaltete/BYOD-Geräte (über den Foxpass BYOD Installer) Für BYOD-Umgebungen übernimmt der Foxpass BYOD Certificate Installer die Zertifikatsregistrierung und -installation ohne MDM-Abhängigkeit und stellt sicher, dass sowohl verwaltete als auch persönliche Geräte unter einem einheitlichen Authentifizierungssystem abgedeckt sind.

  3. Zertifikatslebenszyklus-Management: Foxpass Cloud PKI arbeitet mit Ihrem MDM zusammen, um den gesamten Zertifikatslebenszyklus zu verwalten.

    1. Bereitstellung: Über MDM-Integration (SCEP) oder Benutzer-Selbstregistrierung (BYOD Installer)

    2. Erneuerung: Wird vor Ablauf automatisch durch ein MDM oder per E-Mail-Benachrichtigung für BYOD-Zertifikate durchgeführt

    3. Widerruf: Das Zertifikat wird abgelehnt, wenn ein Gerät oder ein Benutzer die Organisation verlässt, oder kann manuell in der Foxpass-Konsole widerrufen werden


Durchgängiger Zertifikatslebenszyklus mit Foxpass Cloud RADIUS und MDM-Integration

Flowchart illustrating how MDM & IdP Integrations work with Foxpass Cloud RADIUS and PKI for device authentication, user lookup, and certificate deployment for end users, Wi-Fi routers, and devices.


Hands typing on a laptop keyboard with digital icons of certification, a checkmark ribbon, and an ISO document overlayed, representing quality standards and compliance.

Zertifikatsbasierte Authentifizierung in Aktion

Foxpass Cloud RADIUS verwendet das von einem Gerät vorgelegte Zertifikat, um Folgendes zu überprüfen:

  • Gültigkeit des Ausstellers (Foxpass CA, Microsoft CA oder eigene CA mitbringen)

  • Ablauf- und Widerrufsstatus von Zertifikaten

  • Zuordnung zwischen Geräte-/Benutzeridentität und Netzwerkzugriffsrichtlinie

Dies ermöglicht eine sichere, passwortlose Authentifizierung für:

  • Wi‑Fi (EAP-TLS)

  • VPNs

  • Zugriff über kabelgebundenes LAN


Benutzer- vs. gerätebasierte Zertifikate

Benutzerzertifikate Werden Einzelpersonen ausgestellt und mit Konten von Identitätsanbietern verknüpft (z. B. Entra ID, Google Workspace).

  • Wird für die benutzerbasierte Authentifizierung auf Laptops, Tablets oder Mobilgeräten verwendet

  • Üblich für Unternehmen, die Richtlinien für bedingten Zugriff in Intune oder Ähnliches verwenden

Gerätezertifikate, die über die MDM-Registrierung an verwaltete Endpunkte ausgestellt werden.

  • An die eindeutige Geräteidentität gebunden statt an den Benutzer

  • Typisch für gemeinsam genutzte Geräte, IoT-Endpunkte, Drucker oder Kiosksysteme

Zusammen bieten Benutzer- und Gerätezertifikate eine vollständige Abdeckung für alle Zugriffsszenarien und entsprechen damit den Zero-Trust-Netzwerkprinzipien.

A webpage titled EAP-TTLS/PEAP displays a table of RADIUS Certificates with names, expiration dates, and blue Download Certificate buttons for prod-2023, prod-2024, and prod-2025.

Vorteile auf einen Blick

  • Nahtlose Integration mit führenden MDMs (Intune, Jamf, Kandji, Addigy, Mosyle, Workspace ONE)

  • Automatisierte SCEP-basierte Zertifikatsregistrierung und -erneuerung

  • Einheitliches Vertrauensmodell für verwaltete Geräte und BYOD-Geräte

  • Passwortlose EAP-TLS-Authentifizierung für Wi-Fi und VPN

  • Funktioniert mit Foxpass Cloud PKI oder bringen Sie Ihre eigene CA mit

  • Vereinfacht Compliance und Audits mit vollständiger Zertifikatsrückverfolgbarkeit


Lizenzierung und Kompatibilität

Das MDM-gesteuerte Zertifikatsmanagement ist in der Foxpass Advanced User Licensing enthalten und unterstützt die Integration in MDM-verwaltete Umgebungen sowie die BYOD-Zertifikatsregistrierung. Verwendbar mit:

  • Foxpass Cloud PKI, Microsoft Cloud PKI oder bringen Sie Ihre eigene CA mit

  • Foxpass Cloud RADIUS für zertifikatsbasierte Zugriffsdurchsetzung


Bereit, die Zertifikatsverwaltung für den Netzwerkzugriff auf allen Geräten zu automatisieren?

Nutzen Sie Ihr MDM zusammen mit Foxpass Cloud PKI und Foxpass Cloud RADIUS, um Ihre zertifikatsbasierten Netzwerkzugriffe vollständig zu kontrollieren.

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