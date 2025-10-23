Sichern Sie jedes Gerät mit automatisiertem, MDM-gesteuertem Zertifikatsmanagement
Integrieren Sie Foxpass Cloud PKI mit führenden MDMs (Intune, Jamf, Kandji, Addigy und mehr), um X.509-Zertifikate auf allen registrierten Geräten auszustellen und zu verwalten – für nahtlosen, passwortlosen Zugriff über Foxpass Cloud RADIUS
Warum MDM + Foxpass Cloud PKI
Einheitliche Geräteidentität und Zugriff
Ihr MDM verwaltet den Gerätezustand; Foxpass verwaltet das Vertrauen. Gemeinsam bieten sie eine durchgängige Automatisierung des Zertifikatslebenszyklus für die Netzwerkauthentifizierung – von der Registrierung bis zur Erneuerung und zum Widerruf.
Highlights:
Automatisieren Sie die Zertifikatsregistrierung über SCEP
Vermeiden Sie passwortbasierten Wi‑Fi- oder VPN-Zugriff
Setzen Sie Zero Trust mit geräte- und benutzerbasierter an
Integrieren Sie sich mit Foxpass Cloud RADIUS, um den Zugriff auf Basis der verifizierten Geräteidentität zu autorisieren
Wie es funktioniert
Wie es funktioniert
Verwaltete Geräte (über MDM-Integration) Wenn ein Gerät über Ihr MDM (Intune, Jamf, Kandji, Addigy oder andere) registriert wird, fordert das MDM ein Zertifikat von Ihrer konfigurierten CA an (Foxpass Cloud PKI oder Ihre eigene CA). Das ausgestellte X.509-Zertifikat identifiziert das Gerät beim Verbindungsaufbau sicher gegenüber Foxpass Cloud RADIUS.
Nicht verwaltete/BYOD-Geräte (über den Foxpass BYOD Installer) Für BYOD-Umgebungen übernimmt der Foxpass BYOD Certificate Installer die Zertifikatsregistrierung und -installation ohne MDM-Abhängigkeit und stellt sicher, dass sowohl verwaltete als auch persönliche Geräte unter einem einheitlichen Authentifizierungssystem abgedeckt sind.
Zertifikatslebenszyklus-Management: Foxpass Cloud PKI arbeitet mit Ihrem MDM zusammen, um den gesamten Zertifikatslebenszyklus zu verwalten.
Bereitstellung: Über MDM-Integration (SCEP) oder Benutzer-Selbstregistrierung (BYOD Installer)
Erneuerung: Wird vor Ablauf automatisch durch ein MDM oder per E-Mail-Benachrichtigung für BYOD-Zertifikate durchgeführt
Widerruf: Das Zertifikat wird abgelehnt, wenn ein Gerät oder ein Benutzer die Organisation verlässt, oder kann manuell in der Foxpass-Konsole widerrufen werden
Durchgängiger Zertifikatslebenszyklus mit Foxpass Cloud RADIUS und MDM-Integration
Zertifikatsbasierte Authentifizierung in Aktion
Foxpass Cloud RADIUS verwendet das von einem Gerät vorgelegte Zertifikat, um Folgendes zu überprüfen:
Gültigkeit des Ausstellers (Foxpass CA, Microsoft CA oder eigene CA mitbringen)
Ablauf- und Widerrufsstatus von Zertifikaten
Zuordnung zwischen Geräte-/Benutzeridentität und Netzwerkzugriffsrichtlinie
Dies ermöglicht eine sichere, passwortlose Authentifizierung für:
Wi‑Fi (EAP-TLS)
VPNs
Zugriff über kabelgebundenes LAN
Benutzer- vs. gerätebasierte Zertifikate
Benutzerzertifikate Werden Einzelpersonen ausgestellt und mit Konten von Identitätsanbietern verknüpft (z. B. Entra ID, Google Workspace).
Wird für die benutzerbasierte Authentifizierung auf Laptops, Tablets oder Mobilgeräten verwendet
Üblich für Unternehmen, die Richtlinien für bedingten Zugriff in Intune oder Ähnliches verwenden
Gerätezertifikate, die über die MDM-Registrierung an verwaltete Endpunkte ausgestellt werden.
An die eindeutige Geräteidentität gebunden statt an den Benutzer
Typisch für gemeinsam genutzte Geräte, IoT-Endpunkte, Drucker oder Kiosksysteme
Zusammen bieten Benutzer- und Gerätezertifikate eine vollständige Abdeckung für alle Zugriffsszenarien und entsprechen damit den Zero-Trust-Netzwerkprinzipien.
Vorteile auf einen Blick
Nahtlose Integration mit führenden MDMs (Intune, Jamf, Kandji, Addigy, Mosyle, Workspace ONE)
Automatisierte SCEP-basierte Zertifikatsregistrierung und -erneuerung
Einheitliches Vertrauensmodell für verwaltete Geräte und BYOD-Geräte
Passwortlose EAP-TLS-Authentifizierung für Wi-Fi und VPN
Funktioniert mit Foxpass Cloud PKI oder bringen Sie Ihre eigene CA mit
Vereinfacht Compliance und Audits mit vollständiger Zertifikatsrückverfolgbarkeit
Lizenzierung und Kompatibilität
Das MDM-gesteuerte Zertifikatsmanagement ist in der Foxpass Advanced User Licensing enthalten und unterstützt die Integration in MDM-verwaltete Umgebungen sowie die BYOD-Zertifikatsregistrierung. Verwendbar mit:
Foxpass Cloud PKI, Microsoft Cloud PKI oder bringen Sie Ihre eigene CA mit
Foxpass Cloud RADIUS für zertifikatsbasierte Zugriffsdurchsetzung
Bereit, die Zertifikatsverwaltung für den Netzwerkzugriff auf allen Geräten zu automatisieren?
Nutzen Sie Ihr MDM zusammen mit Foxpass Cloud PKI und Foxpass Cloud RADIUS, um Ihre zertifikatsbasierten Netzwerkzugriffe vollständig zu kontrollieren.