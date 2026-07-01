Trevor Jackins ist Senior Digital Marketing Manager bei Splashtop. Er ist außerdem ein begeisterter Nutzer von Splashtops Fernzugriffssoftware, da er sie nutzt, um sich per Fernzugriff mit seinem Bürocomputer zu verbinden und von zu Hause aus zu arbeiten! Die Begeisterung von Trevorfür Splashtop rührt von seinem Interesse daran her, wie Technologie unser tägliches Leben verbessern kann.