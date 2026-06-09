Haben Sie schon darüber nachgedacht, Ihre Sicherheitsprotokolle zu verbessern? Es ist möglich, den Zugriff von Mitarbeitern anhand des Geräts des Benutzers zu steuern und nicht nur anhand der Identität des Benutzers.
Das bedeutet, dass das Gerät dem Benutzer zusätzlich dazu, dass Mitarbeiter einen Benutzernamen und ein Passwort eingeben müssen, um auf ein Konto oder System zuzugreifen, eine automatische Anmeldung ermöglicht. Wenn also ein neuer Mitarbeiter eingearbeitet wird, erhält er einen Laptop oder ein Mobiltelefon, mit dem er auf das Unternehmensnetzwerk zugreifen kann (z. B. Wi‑Fi® oder Intranets).
Zero Trust und Authentifizierung per Benutzername
Wenn Sie IT-Administrator sind oder sich in Ihrem Unternehmen mit Netzwerksicherheit beschäftigen, ist Ihnen ein Zero-Trust-Sicherheitsmodell möglicherweise vertraut. Der Zero-Trust-Ansatz bedeutet, dass keiner Person – weder innerhalb noch außerhalb Ihres Unternehmens – beim Umgang mit Informationen und bei der Gewährung von Zugriff auf Netzwerke automatisch Berechtigungen erteilt werden.
So übervorsichtig es auch klingen mag: Diese Methode schützt Ihr Unternehmen besser vor Datenschutzverletzungen und Angriffen, indem sie bei der Vergabe von Berechtigungen vorsichtig vorgeht.
Wenn Sie anderen Zugriff gewähren, spielen viele Faktoren und Überlegungen eine Rolle. Zum einen kennen Sie möglicherweise die Identität des Benutzers nicht, wenn das Konto anderweitig verwendet wird oder von einem anderen Konto aus offen gelassen wurde. Der Benutzer kann sein Konto auch auf einem unbekannten, mit Malware infizierten Gerät hinzufügen, was Ihr gesamtes Netzwerk gefährden könnte.
Wenn Sie sich über ein Gerät authentifizieren, können Sie sicher sein, dass das Gerät eine vertrauenswürdige Quelle ist. Der Zugriff auf Ihre Netzwerke bleibt auf ein einziges Gerät beschränkt und gelangt nicht an andere Orte, wodurch er sich deutlich schwerer teilen lässt.
Das richtige Tool für die Geräteauthentifizierung finden
Eine effiziente Möglichkeit zur Authentifizierung über das Gerät (statt über den Benutzernamen) sind PKI-Zertifikate. Die Public Key Infrastructure (PKI) ist ein System, mit dem Sie an ein Gerät gesendete Daten verschlüsseln und signieren können, wodurch Sicherheitsprobleme wie die Vergabe von Wi-Fi®-Berechtigungen reduziert werden.
Die Standard-Benutzerauthentifizierung für Wi-Fi® kann schnell dezentral und unkontrolliert werden, wenn – typischerweise durch die gemeinsame Nutzung von Konten – unbekannte Benutzer auf das Netzwerk zugreifen. PKI-Digitalzertifikate erleichtern es, den Überblick über Benutzer und ihre Geräte zu behalten und Zugriff zu gewähren, ohne Sicherheitsverletzungen befürchten zu müssen.
Natürlich helfen PKI-Zertifikate auch auf viele andere Arten. Zum einen identifiziert es, welche Mitarbeitenden sich in Ihrem Netzwerk befinden. Zusätzlich schützt es durch Verschlüsselung vor Man-in-the-Middle-Angriffen, indem es die Kommunikation zwischen einem ahnungslosen Mitarbeiter und einem Angreifer abfängt. Das hilft auch dabei, das Problem leicht zu hackender Zugangsdaten zu überwinden.
Für noch mehr Effizienz und einfacheren Zugriff macht das Simple Certificate Enrollment Protocol, das mit der Advanced RADIUS-Lösung von Foxpass geliefert wird, die Ausstellung von PKI-Zertifikaten noch einfacher.
Kurz gesagt: Schützen Sie Ihr Unternehmen
Zero-Trust-Sicherheitsprotokolle stellen sicher, dass jeder Benutzer in Ihrem Netzwerk authentifiziert ist und die Berechtigung hat, sich dort aufzuhalten. Schützen Sie Ihr Unternehmen noch heute und verhindern Sie potenzielle Sicherheitsverletzungen, indem Sie per Gerät (und nicht per Benutzer) authentifizieren.
Bereit, Ihre Sicherheit zu verbessern? Um das PKI-Zertifikat und SCEP von Foxpass zu implementieren, senden Sie eine E-Mail an help@foxpass.com, und wir helfen Ihnen beim Einstieg.
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