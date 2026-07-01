Im Jahr 2021 verzeichnete die Welt einen Anstieg von Sicherheitsverletzungen auf nationaler und globaler Ebene. Datenlecks und kompromittierte Systeme führten zu massiven Daten- und Umsatzverlusten und setzten Millionen von Nutzerinnen und Nutzern einem Risiko aus.
Eine mögliche Ursache für diese Ereignisse: der Anstieg der Arbeit im Homeoffice, ohne Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Covid-19 hat fast 42 Prozent der US-Arbeitskräfte dazu gebracht, Vollzeit von zu Hause aus zu arbeiten, und obwohl die Arbeit im Homeoffice viele Vorteile bietet, fehlt ihr die robuste Sicherheitsinfrastruktur, die eine Büroumgebung vor Ort bietet. Dadurch fanden viele Hacker eine Möglichkeit, über Homeoffices anzugreifen, da es mehr Gelegenheiten für menschliche Fehler und schwache Cybersicherheitssysteme gab.
Jetzt, im Jahr 2021, nehmen Sicherheitsverletzungen nur weiter zu. Laut dem Halbjahresupdate von Sonic-wall gab es allein in der ersten Hälfte des Jahres 2021 über 2,5 Milliarden Malware-Angriffe und 304,7 Millionen Ransomware-Angriffe. Vorfälle wie diese könnten bis zum Jahresende weiter zunehmen, daher ist es am besten, aus den großen Ereignissen zu lernen, damit sie Ihnen nicht passieren.
Legen wir direkt los:
T-Mobile
Am 19. August 2021 veröffentlichte T-Mobile einen Bericht, in dem es hieß, dass über 7,8 Millionen Konten aktueller T-Mobile-Kunden kompromittiert wurden. Dieser Vorfall umfasste den Diebstahl von Dateien mit über 40 Millionen Datensätzen ehemaliger oder potenzieller Kunden, darunter Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer, Führerschein-/Ausweisdaten und möglicherweise sogar Kreditkarteninformationen.
Colonial Pipeline
Colonial Pipeline Co. betreibt eine 5.500 Meilen lange Pipeline, die 45 % des Benzins und Flugkraftstoffs liefert, das bzw. der an die US-Ostküste geliefert wird. Laut NPR erlitt ein amerikanisches Pipeline-Unternehmen am 17. Mai einen Ransomware-Angriff, der Computer betraf, die die Pipeline-Ausrüstung verwalteten. Mit Unterstützung des FBI zahlten sie noch am selben Tag des Angriffs das Lösegeld von 75 Bitcoin bzw. 4,4 Millionen US-Dollar.
Infinity Insurance Company
Am 16. März 2021 benachrichtigte Infinity Insurance Company eine unbekannte Anzahl von Personen darüber, dass sich im Dezember 2020 unbefugte Nutzer auf ihren Konten befanden, die Zugriff auf die Dateien und Server des Unternehmens hatten. Einige der Dateien enthielten Sozialversicherungsnummern und Führerscheine.
20/20 Eye Care Network
Anfang dieses Jahres erlitt 20/20 Eye Care Network, Inc. eine Datenpanne, bei der sowohl personenbezogene Daten als auch geschützte Gesundheitsinformationen von über 3,3 Millionen Personen kompromittiert wurden. Laut classaction.org dieser Vorfall war „das Ergebnis [ihres] Versäumnisses, ,angemessene Cybersicherheitsmaßnahmen‘ zum Schutz der Informationen von Verbrauchern umzusetzen.“ Infolgedessen könnten Hacker Zugriff auf die Namen, Adressen, Sozialversicherungsnummern, Mitgliedsidentifikationsnummern, Geburtsdaten und Krankenversicherungsinformationen von Patienten erlangt haben.
Datenpannen sind keine urbanen Legenden
Ob groß oder klein: Mangelhafte Methoden und Praktiken im Bereich der Cybersicherheit können teuer werden und Ihr Unternehmen finanziell sowie in Bezug auf seinen Ruf ruinieren. Da Mitarbeitende weiterhin von zu Hause aus arbeiten, kann Ihr Unternehmen für alle möglichen Bedrohungen anfällig sein, wenn Sie nicht vorbereitet sind.
Die erste Lösung besteht darin, Ihr Unternehmen zu schützen, bevor es zu einer Sicherheitsverletzung kommt. Die erste Lösung besteht darin, Ihren Mitarbeitenden eine angemessene Schulung anzubieten, zum Beispiel Cybersicherheitskurse. Ein kompetentes Team kann menschliche Fehler vermeiden, die zu Fällen wie Man-in-the-Middle-Angriffen führen.
Der zweite Punkt ist, dass Sie möglicherweise Tools für langfristige Work-from-Home-Umgebungen implementieren müssen. Ein Beispiel kann eine Zugriffsverwaltungsplattform wie Foxpass sein, die Ihren Sicherheitsprotokollen Lösungen wie RADIUS, PKI-Digitalzertifikate und SSO hinzufügt. Diese Tools bieten zusätzliche Sicherheitsebenen, die Konten schützen, die Identität von Benutzern verifizieren und unbefugte Nutzer aus Unternehmensnetzwerken fernhalten.
Foxpass ist eine leistungsstarke Lösung, die entwickelt wurde, um die Sicherheit zu verbessern, wenn Ihre Teams im Fernzugriff oder im Büro arbeiten. Remote-Arbeit bedeutet nicht, dass Sie Sicherheit für Komfort opfern müssen, und mit Foxpass können Sie effizient arbeiten, ohne Angst haben zu müssen.
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