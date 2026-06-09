Direkt zum Hauptinhalt
Zurück zu Splashtop
Foxpass
AnmeldenGratis testen
KontaktAnmeldenGratis testen
Trevor Jackins Senior Digital Marketing Manager at Splashtop

Trevor Jackins

Senior Digital Marketing Manager

Trevor Jackins ist Senior Digital Marketing Manager bei Splashtop. Er ist außerdem ein begeisterter Nutzer von Splashtops Fernzugriffssoftware, da er sie nutzt, um sich per Fernzugriff mit seinem Bürocomputer zu verbinden und von zu Hause aus zu arbeiten! Die Begeisterung von Trevorfür Splashtop rührt von seinem Interesse daran her, wie Technologie unser tägliches Leben verbessern kann.

Artikel von Trevor Jackins

A person using a laptop and smartphone.
Vergleiche

Alternative zu Microsoft Cloud PKI: Wie Foxpass zertifikatsbasierte Sicherheit auf Ihre gesamte Umgebung ausweitet

Mehr erfahren
Students in a school classroom working on laptops.
Cloud-RADIUS & Netzwerkauthentifizierung

E-Rate-Förderung für K–12-Wi-Fi-Sicherheit: Warum Foxpass wählen

Mehr erfahren
  • Compliance
  • Datenschutzerklärung
  • Nutzungsbedingungen
Copyright © 2026 Splashtop, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle angegebenen Preise verstehen sich ohne anfallende Steuern.