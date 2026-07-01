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A diagram showing how Foxpass Cloud PKI, MDM, and Microsoft Entra ID work together for certificate-based authentication. Foxpass Cloud PKI issues Client Authentication certificates to devices via the organization’s MDM (such as Intune, Jamf, Iru/Kandji, or Addigy). Devices present these certificates when signing into Microsoft Entra ID using CBA. Entra validates the certificate chain, user mapping, and EKU before granting access to cloud apps.

So konfigurieren Sie Microsoft Entra CBA mit Foxpass Cloud PKI

Foxpass Team
6 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Erste Schritte mit Foxpass
Schützen Sie Ihr WLAN und Ihre Netzwerke mit identitäts- und zertifikatsbasierter Authentifizierung
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Einführung & Hintergrund

Die zertifikatsbasierte Authentifizierung (CBA) ist eine der stärksten Methoden, um den Zugriff auf Microsoft 365, das Azure-Portal und andere durch Entra geschützte Anwendungen zu schützen. Viele Unternehmen möchten von den Vorteilen von CBA profitieren, etwa phishing-resistenter Authentifizierung, der Abschaffung von Passwörtern und einer starken Geräteidentität, möchten aber keine Zertifizierungsstelle betreiben oder zusätzlich für Microsoft Cloud PKI bezahlen.

Foxpass Cloud PKI bietet eine vollständig verwaltete private PKI, die auf allen Geräteplattformen funktioniert und sich nahtlos in Entra ID integriert, um CBA mit minimalem Aufwand zu ermöglichen. Dieser Leitfaden führt Sie durch:

  • Die Architektur für Entra CBA mit Foxpass Cloud PKI

  • Wie Foxpass Cloud PKI ClientAuth-Zertifikate ausstellt

  • So stellen Sie Zertifikate mit Ihrem MDM bereit

  • So richten Sie Entra CBA ein

  • So verwenden Sie dasselbe Zertifikat für Wi-Fi/VPN mit Foxpass Cloud RADIUS

Folgen Sie dieser Anleitung, und schon bald haben Sie eine funktionierende CBA-Bereitstellung mit Foxpass als Ihrer privaten PKI.

Referenzarchitektur für Entra CBA mit Foxpass Cloud PKI

A diagram showing how Foxpass Cloud PKI, MDM, and Microsoft Entra ID work together for certificate-based authentication. Foxpass Cloud PKI issues Client Authentication certificates to devices via the organization’s MDM (such as Intune, Jamf, Iru/Kandji, or Addigy). Devices present these certificates when signing into Microsoft Entra ID using CBA. Entra validates the certificate chain, user mapping, and EKU before granting access to cloud apps.

Ein Diagramm, das zeigt, wie Foxpass Cloud PKI, MDM und Microsoft Entra ID für die zertifikatsbasierte Authentifizierung zusammenarbeiten.
Foxpass Cloud PKI stellt Geräten über das MDM der Organisation (z. B. Intune, Jamf, Iru/Kandji oder Addigy) Client-Authentifizierungszertifikate aus. Geräte legen diese Zertifikate bei der Anmeldung bei Microsoft Entra ID mit CBA vor. Entra validiert die Zertifikatskette, die Benutzerzuordnung und die EKU, bevor Zugriff auf Cloud-Apps gewährt wird.

Voraussetzungen & Anforderungen

Foxpass-Anforderungsliste

  • Foxpass Cloud PKI aktiviert

  • Client-CA erstellt und exportiert

  • SCEP-Endpunkt erstellt

  • MDM-Integration und/oder BYOD-Installer

Checkliste für Microsoft Entra-Anforderungen

  • Entra ID-Mandant

  • Zertifikatbasierte Authentifizierung aktiviert

  • Client-CA von Foxpass hochgeladen

  • SAN- (UPN/E-Mail-)Zuordnung definiert

Checkliste für MDM-Anforderungen

  • SCEP-Profilfunktion

Schritt-für-Schritt-Konfigurationsanleitung

1. Überprüfen oder erstellen Sie Ihre Client-CA in Foxpass

Foxpass Cloud PKI erfordert eine Client-CA (ausstellende Zertifizierungsstelle), um Gerätezertifikate zu signieren, die für Microsoft Entra CBA und EAP-TLS Wi-Fi/VPN verwendet werden.

  1. Melden Sie sich in der Foxpass Console an und gehen Sie zu RADIUS → EAP-TLS

  2. Falls noch keine Client-CA vorhanden ist, erstellen Sie jetzt eine:

    1. Klicken Sie unter "Client Certificate Authorities" auf "Create new Client CA"

    2. Bearbeiten Sie bei Bedarf den CA-Namen, die CA-Gültigkeit und den Gültigkeitszeitraum des Zertifikats und klicken Sie dann auf "Create CA"

3. Klicken Sie unter "Client Certificate Authorities" auf "CA herunterladen", um sie für später zu speichern

Sobald die Client-CA erstellt wurde, stellt Foxpass automatisch Client-Authentifizierungszertifikate (ClientAuth) EKU-Zertifikate, Zertifikate mit den richtigen Key-Usage-Erweiterungen sowie SAN-/Subject-Werte aus, die aus Ihrer MDM-Registrierung übernommen werden.

2. Stellen Sie sicher, dass ein Foxpass SCEP-Endpunkt vorhanden ist

Alle unterstützten MDMs verwenden SCEP, um Zertifikate von Foxpass anzufordern und zu erneuern.

  1. Gehen Sie zu Foxpass Console → RADIUS → SCEP

  2. Wenn bereits eine SCEP-Server-URL (eindeutiger Endpunkt) angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 4 fort

  3. Klicken Sie auf "Create SCEP Endpoint" und vergeben Sie dann einen Namen, einen Verifizierungstyp, einen Authentifizierungstyp und wählen Sie die Client-CA aus Schritt 1 oben aus

  4. Notieren Sie sich "Unique Endpoint" und "Challenge Password" für später

3. Zertifikate über Ihr MDM oder den Foxpass BYOD Certificate Installer bereitstellen

Sobald die Client-CA und der SCEP-Endpunkt eingerichtet sind, kann Ihr MDM Gerätezertifikate für Entra CBA ausstellen.

Foxpass unterstützt SCEP-fähige MDMs (Microsoft Intune, Jamf, Iru (Kandji), Addigy und weitere) sowie den Foxpass BYOD Certificate Installer (OAuth-basierte Registrierung).

Ihr MDM bestimmt den Subject/SAN (UPN oder E-Mail), das Verlängerungsverhalten und die Schlüsselerstellung. Foxpass signiert das Zertifikat und übernimmt den Widerruf.

Option A: Microsoft Intune

Schritt A1: Erstellen Sie ein SCEP-Zertifikatsprofil

  1. Zum Intune Admin Center gehen

  2. Gehen Sie zu Geräte → Konfigurationsprofile → Profil erstellen

  3. Plattform auswählen (Windows, iOS/iPadOS, macOS, Android)

  4. Profiltyp: SCEP-Zertifikat

  5. Legen Sie die folgenden Schlüsseleinstellungen fest:

Einstellung

Wert

SCEP-Server-URL

Foxpass SCEP „Eindeutiger Endpunkt“

Format des Betreffnamens

{{UserPrincipalName}} oder {{EmailAddress}}

Schlüsselgröße

2048 oder 4096

Hauptnutzung

Digitale Signatur, Schlüsselverschlüsselung

EKU

Client-Authentifizierung

Hash-Algorithmus

SHA-256

Verlängerungsschwelle

Empfohlen: 20–30 %

Schritt A2: SCEP-Authentifizierung konfigurieren

  • Authentifizierungstyp → Gemeinsames Geheimnis

  • Geheimnis → Foxpass SCEP "Challenge Password" (aus der Foxpass Console)

Schritt A3: Zuweisen & validieren

Profil Benutzer-/Gerätegruppen zuweisen und überprüfen:

  • Zertifikat, ausgestellt von Foxpass Client CA

  • SAN/Betreff stimmt mit UPN oder E-Mail überein

  • EKU = Clientauthentifizierung

Option B: Jamf / Iru (Kandji) / Addigy / Workspace ONE / Mosyle

Entra CBA erfordert Intune nicht für die Zertifikatsbereitstellung. Das bedeutet, dass Sie Entra CBA auch in Umgebungen nutzen können, die nicht von Intune verwaltet werden, einschließlich gemischter Apple Flotten, plattformübergreifender Bereitstellungen, EDU-Umgebungen, Geräten von Auftragnehmern/BYOD und Organisationen, die nicht von Microsoft stammende MDMs verwenden.

Diese MDMs folgen derselben zugrunde liegenden Logik wie Intune und verwenden SCEP, um Schlüssel auf dem Gerät zu generieren und Zertifikate von Foxpass anzufordern. Eine vollständige Anleitung für jede Option finden Sie hier:

Option C: BYOD-Geräte

Verwenden Sie das Foxpass BYOD Certificate Installer und führen Sie die folgenden Schritte aus:

  • Der Benutzer meldet sich per OAuth mit Microsoft Entra ID an (Hinweis: Die Google-Anmeldung des BYOD-Installationsprogramms kann nicht für Microsoft Entra CBA verwendet werden. CBA erfordert Zertifikate, die Entra-Identitäten zugeordnet sind.)

  • Foxpass stellt ein ClientAuth-Zertifikat aus

  • Das Zertifikat wird lokal installiert (kein MDM erforderlich)

Das ist ideal für Auftragnehmer, Studentengeräte (EDU) oder nicht verwaltete Endpunkte.

4. Laden Sie die Foxpass-Client-CA in Microsoft Entra hoch

Um diese Methode zu verwenden, muss Microsoft Entra Ihrer ausstellenden CA vertrauen.

Schritt 1: Laden Sie das Client-CA-Zertifikat herunter

  • Gehen Sie zu Foxpass Console → RADIUS → EAP-TLS

  • Laden Sie das Client-CA-Zertifikat herunter

Schritt 2: Laden Sie die Client-CA in Entra hoch

  • Gehen Sie zu Entra Admin Center → Schutz → zertifikatbasierte Authentifizierung → Zertifizierungsstellen

  • Laden Sie das Foxpass Client CA-Zertifikat hoch

5. Konfigurieren Sie die Microsoft Entra zertifikatbasierte Authentifizierung

Im Entra Admin Center:

  1. Zertifikatbasierte Authentifizierung aktivieren

  2. Wählen Sie Zuordnungsregeln aus:

    1. SAN → UPN (empfohlen)

    2. SAN → E-Mail

  3. Erforderliche EKU → Client-Authentifizierung

  4. Optional: Nach Aussteller oder Zertifikatsrichtlinie einschränken

Weitere Informationen zu erweiterten Zuordnungsregeln, EKU-Anforderungen, Ausstellerbeschränkungen und eine vollständige Anleitung zur Konfiguration von Entra CBA finden Sie in Microsoft Learn:
https://learn.microsoft.com/en-us/entra/identity/authentication/how-to-certificate-based-authentication

6. Wenden Sie Richtlinien für bedingten Zugriff an

Erstellen Sie eine Richtlinie für bedingten Zugriff:

  • Benutzer: Beginnen Sie mit einer Testgruppe

  • Apps: Microsoft 365 oder alle Cloud-Apps

  • Gewähren: zertifikatbasierte Authentifizierung erforderlich

Optionale Erweiterungen:

  • Passwortbasierte Anmeldung blockieren

  • Nur konforme oder in die Domäne eingebundene Geräte zulassen

  • MFA-Fallback hinzufügen

7. Zertifikatbasierte Authentifizierung testen

Auf einem Gerät mit einem von Foxpass ausgestellten Zertifikat:

  1. Besuchen Sie https://portal.office.com

  2. Geben Sie Ihren Benutzernamen ein

  3. Der Browser fordert zur Auswahl eines Zertifikats auf

  4. Wählen Sie das von Foxpass ausgestellte Zertifikat aus

  5. Die Authentifizierung erfolgt erfolgreich ohne Passwort

Wenn bei der Authentifizierung mit einem Zertifikat Probleme auftreten, vergewissern Sie sich, dass der Aussteller Foxpass Client CA ist und SAN/Subject mit der UPN/E-Mail übereinstimmt.

(Optional) Verwenden Sie dasselbe Foxpass-Zertifikat für Wi‑Fi/VPN (EAP-TLS)

Ein Vorteil der Nutzung von Foxpass Cloud PKI ist, dass dasselbe für Microsoft Entra CBA ausgestellte Gerätezertifikat auch für sicheren Wi-Fi- oder VPN-Zugriff über EAP-TLS mit Foxpass Cloud RADIUS verwendet werden kann.

Mit EAP-TLS können Unternehmen:

  • Setzen Sie Zero-Trust-Netzwerkzugriff durch

  • Schaffen Sie Passwörter für Wi-Fi und VPN ab

  • Stellen Sie sicher, dass nur Geräte mit einem gültigen, von Foxpass ausgestellten Zertifikat beitreten dürfen

  • Wenden Sie VLAN-Zuweisung, Gerätevertrauensregeln oder identitätsbasierte Richtlinien an

  • Nutzen Sie denselben Zertifikatslebenszyklus für Entra CBA-Cloudauthentifizierung und Netzwerkzugriff

Fazit

Die Verwendung von Foxpass Cloud PKI mit Microsoft Entra CBA und Ihrem MDM bietet Ihnen:

  • Eine vollständig verwaltete private PKI

  • Plattformübergreifende Zertifikatsausstellung

  • Automatisierte Verwaltung des Zertifikatslebenszyklus

  • Einheitliche Zertifikatsidentität für den SaaS-Zugriff und Wi-Fi/VPN (optional)

  • Nahtlose Integration mit Intune, Jamf, Iru (Kandji), Addigy und BYOD

Dieses Setup bietet einen modernen, passwortlosen, zertifikatbasierten Ansatz, um sowohl Identitäten als auch den Netzwerkzugriff zu schützen, ohne eine eigene CA zu betreiben.

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