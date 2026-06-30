Simi Sharma ist Product Marketing Lead bei Splashtop. Sie verfügt über Erfahrung im Bereich Cybersicherheit und hat Freude daran, komplexe technische Themen in praktische Erkenntnisse für Kundinnen, Kunden und Teams gleichermaßen zu übersetzen. Sie begeistert sich für Technologie, Storytelling und dafür, Unternehmen dabei zu helfen, sich in einer sich wandelnden Sicherheitslandschaft zurechtzufinden.