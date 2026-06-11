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Foxpass + Okta Verify Push

Foxpass Team
1 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Erste Schritte mit Foxpass
Schützen Sie Ihr WLAN und Ihre Netzwerke mit identitäts- und zertifikatsbasierter Authentifizierung
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Wir freuen uns, die Unterstützung für Okta Verify Push in Foxpass ankündigen zu können!

Wenn Sie die Authentifizierung jetzt an Okta delegieren, prüfen wir automatisch, ob bei Ihnen ein Push-Faktor aktiviert ist, und verwenden ihn, um zu verifizieren, dass Sie sich ordnungsgemäß anmelden. Dies bietet eine sichere Methode für den Zugriff auf und die Verifizierung von Konten über Multi-Faktor-Authentifizierung, sodass Netzwerke sicher bleiben, ohne die Benutzerfreundlichkeit beim Zugriff zu beeinträchtigen.

Um die delegierte Authentifizierung mit Okta in Foxpass einzurichten, lesen Sie hier unsere Anweisungen.

Um Okta Verify Push einzurichten, lesen Sie hier die Anweisungen von Okta.

–Foxpass-Team

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