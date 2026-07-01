Wir arbeiten ständig an neuen, leistungsstarken Funktionen, damit Ihre Erfahrung mit Foxpass noch besser wird. Deshalb freuen wir uns, einige neue Funktionen offiziell anzukündigen, die wir in den vergangenen Wochen eingeführt haben, sowie einige kommende Funktionen, die sich derzeit in der Beta-Phase befinden.
Microsoft Office 365
Der Support für Microsoft Office 365 ist da! Wenn Ihre Organisation Office 365 verwendet, müssen Sie sich nur auf Foxpass.com registrieren oder anmelden. Sie können Foxpass auch so einrichten, dass es auf der Seite Config mit Ihrem Azure AD synchronisiert wird.
Foxpass-VPN
Falls es Ihnen Anfang dieses Monats entgangen ist: Wir haben ein VPN AMI im AWS Marketplace veröffentlicht! Lesen Sie die Ankündigung hier und erfahren Sie hier, warum Sie eine benötigen.
OpenVPN-Fehlerbehebung
Es gibt einen bekannten Fehler in der LDAP-Erweiterung von OpenVPN, der zu Abstürzen führt, wenn Verbindungsprobleme und Zeitüberschreitungen auftreten. Wir haben ein aktualisiertes Paket für Ubuntu 14.04 erstellt, das das Problem behebt. Sie können das Paket von launchpad hier herunterladen.
Bitium Benutzer- & Gruppensynchronisierung
Wir haben die Möglichkeit hinzugefügt, eine laufende Synchronisierung von Bitium in Foxpass einzurichten. Wenn Sie die Bitium-Synchronisierung aktivieren, werden alle Ihre Benutzer und Gruppen automatisch synchronisiert. Gehen Sie zur Seite Directory Sync, um loszulegen.
Ausnahmen für delegierte Authentifizierung
Sie können jetzt bestimmte Benutzer von der Verwendung der delegierten Authentifizierung ausnehmen. Dies ist besonders nützlich für Fernkonten oder Maschinenkonten, die nicht in Ihrem Verzeichnis gespeichert sind.
Zusätzlich können Sie die Protokolle prüfen, um festzustellen, ob dort auch ein Fehler bei der delegated auth-Fehlerberichterstattung vorliegt.
Sortierung der Benutzertabelle
Sie können jetzt Ihre Benutzertabelle nach Spaltenüberschrift sortieren. Klicken Sie einfach auf die Kopfzeile, um diese Spalte zu sortieren oder in umgekehrter Reihenfolge zu sortieren.
Benutzer ohne Domain
Wenn Sie einen Benutzer haben, der kein E-Mail-Konto in Ihrer Domain hat, können Sie ihn jetzt zu Ihrer Organisation hinzufügen. Allerdings müssen sie manuell von einem Administrator verwaltet werden. Administratoren können Benutzerpasswörter und SSH-Schlüssel auf der Seite User manuell über das Dropdown-Menü „Actions“ festlegen.
Wenn Sie die delegierte Authentifizierung aktiviert haben, können Sie diese Benutzer mit unserer neuen Funktion für Ausnahmen bei delegierter Authentifizierung auf der Seite Config ausnehmen.
Verbessern Sie Ihre Sicherheit
Möchten Sie Ihre Netzwerksicherheit verbessern und es autorisierten Benutzern gleichzeitig leicht machen, sich zu verbinden? Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Foxpass Ihnen helfen kann, kostspielige Sicherheitsfehler zu vermeiden: