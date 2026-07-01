Diesen Monat hat Foxpass eine neue, lang erwartete Funktion eingeführt: Single Sign-On (SSO). SSO ermöglicht es einem Benutzer, sich einmal anzumelden (zum Beispiel in seinem Identity Provider-Netzwerk) und diese Informationen dann zu nutzen, um Benutzer bei verschiedenen Service Providern wie AWS oder Google workspace anzumelden.
Unternehmen nutzen heutzutage viele verschiedene Cloud-Services und Webanwendungen von Drittanbietern, was es für Mitarbeitende umständlich machen kann, jedes Mal Benutzernamen/Passwörter einzugeben und die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) zu durchlaufen, wenn sie sich bei diesen Cloud-Services anmelden müssen. Für Foxpass Nutzer entfällt dank unseres SSO das ständige Wechseln zwischen verschiedenen Konten. Wenn Sie über Foxpass angemeldet sind, können Sie sich mit einem Klick bei anderen Dienstanbietern anmelden.
Foxpass SSO
Das neue Single Sign-On (SSO) von Foxpass bietet mehrere Vorteile und Funktionen, darunter:
Sparen Sie Zeit und Aufwand, wenn Sie sich bei mehreren Dienstleistern anmelden.
Unterstützung sowohl für webbasierte als auch terminalbasierte Benutzerföderationen.
Die Möglichkeit, bestimmten Benutzern oder Gruppen Zugriff für einen bestimmten SSO-Dienstanbieter zu gewähren.
Sichert den Zugriff auf Dienstanbieter durch das Abrufen temporärer Zugangsdaten.
Derzeit werden Amazon Web Services (AWS), Google Workspace und Github als Dienstanbieter unterstützt.
SSO für Amazon Web Services
Das SSO von Foxpass bietet eine schnelle und sichere Möglichkeit, auf die AWS UI Console und das AWS Command Line Utility zuzugreifen. Benutzer können über Foxpass SSO darauf zugreifen, ohne ein tatsächliches Konto zu benötigen, indem sie vom Administrator generierte temporäre Anmeldedaten erhalten.
Temporärer Zugriff per SSO schützt Ihre Konten besser, als vorab generierte Benutzerzugangsdaten auf Ihrem Host zu speichern. Ihr Administrator kann die temporären Zugangsdaten je nach Bedarf so konfigurieren, dass sie nach einer Stunde oder später ablaufen.
Erleben Sie einfache, zeitsparende Sicherheit mit dem neuen SSO von Foxpass. Klicken Sie hier, um loszulegen: