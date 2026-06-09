Foxpass hat ein neues Zuhause auf Splashtop.com

Wir sind umgezogen! Foxpass ist jetzt Teil der Splashtop -Website und bietet Ihnen eine einheitliche, optimierte Erfahrung – unterstützt vom selben vertrauenswürdigen Team sowie denselben Produkten und Sicherheitsstandards.
Nach dem Beitritt zur Splashtop-Familie vor mehr als zwei Jahren hat sich Foxpass kontinuierlich weiterentwickelt, Integrationen ausgebaut, die Compliance-Bereitschaft vertieft und unsere Zero-Trust-Sicherheitsfunktionen gestärkt. Jetzt haben wir den nächsten logischen Schritt auf diesem Weg gemacht: Unsere Website ist offiziell von foxpass.com zu splashtop.com/foxpass umgezogen.
Diese Veränderung bringt Foxpass online in das breitere Splashtop Ökosystem, in dem unser gemeinsames Engagement für sicheren, einfachen und skalierbaren Zugriff für IT-, Sicherheits- und DevOps-Teams weltweit zusammenkommt.
Was sich ändert
Ein neues Zuhause unter der Marke Splashtop: Alle Foxpass-Seiten, Produktübersichten und Ressourcen sind jetzt Teil von splashtop.com/foxpass.
Aktualisierte Navigation und Visuals: Ein klareres Design und eine übersichtlichere Struktur, aktualisierte Inhalte und ein einheitliches Branding im Einklang mit Splashtops bewährter Designsprache.
Zentralisiertes Erlebnis: Foxpass-Inhalte befinden sich jetzt zusammen mit den Sicherheits- und Compliance-Informationen von Splashtop, sodass Sie leichter sehen können, wie Foxpass in die Secure Access Suite von Splashtop passt.
Was sich nicht ändert
Die Foxpass Cloud RADIUS-, Cloud LDAP- und SSH Key Management-Dienste, auf die Sie sich verlassen, bleiben unverändert.
Sie nutzen weiterhin dieselben Login-Portale, Konsolen und Support-Kanäle, betreut vom selben engagierten Foxpass Team.
Unsere Mission, Unternehmen dabei zu helfen, Netzwerk- und Serverzugriff mit entwicklerfreundlichen, an Zero Trust ausgerichteten IAM-Lösungen zu vereinfachen und abzusichern, hat sich nicht geändert.
Warum wir den Wechsel vollzogen haben
Foxpass ist seit 2022 Teil von Splashtop. Hinter den Kulissen haben wir als ein Team gearbeitet und bei Sicherheit, Compliance und Kundenerfolg zusammengearbeitet. Die Migration unserer Webpräsenz zu splashtop.com spiegelt diese Realität wider und bietet unseren Kunden ein einheitlicheres Markenerlebnis sowie schnelleren Zugriff auf alles, was Foxpass und Splashtop zu bieten haben.
Außerdem wird es für Besucher einfacher, das umfassende Portfolio von Splashtop für sicheren Zugriff (einschließlich Fernzugriff, Endpunktmanagement und identitätsbasierter Netzwerkauthentifizierung) unter einer vertrauenswürdigen Marke zu entdecken.
Auch in Zukunft werden Sie auf den neuen Foxpass-Seiten weitere Aktualisierungen sehen, darunter:
Tiefergehende technische Leitfäden zu Geräte-Compliance und RADIUS über TLS (RadSec)
Erweiterte Ressourcen für Zero-Trust- und MDM-Integrationen
Neue Fallstudien, Webinare und Feature-Ankündigungen
Ganz gleich, ob Sie seit Jahren Foxpass-Kunde sind oder uns gerade erst kennenlernen – wir laden Sie ein, unser neues Zuhause zu entdecken. Besuchen Sie splashtop.com/foxpass und sehen Sie, was als Nächstes kommt!