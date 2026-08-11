Einführung von Foxpass Enterprise PKI: in der Cloud gehostete private PKI

Da Unternehmen immer mehr Infrastruktur, Anwendungen und Identitäten in Cloud- und Hybridumgebungen verlagern, wird zertifikatsbasiertes Vertrauen zu einem entscheidenden Bestandteil moderner Sicherheit.
Für viele IT- und Sicherheitsteams bedeutet die Verwaltung einer privaten PKI jedoch nach wie vor, lokale Zertifizierungsstellen zu betreiben, komplexe Tools miteinander zu verknüpfen und Zertifikatsprobleme zu beheben, die den Zugriff verlangsamen und unnötige Risiken schaffen.
Heute freuen wir uns, Foxpass Enterprise PKI vorzustellen – eine flexible private Zertifizierungsstelle, die Unternehmen dabei unterstützt, Zertifikate für Benutzer, Geräte, Services, Anwendungen und Infrastruktur auszustellen, zu verwalten und bereitzustellen, ohne die operative Belastung traditioneller PKI-Infrastruktur.
Warum Enterprise PKI jetzt wichtig ist
Zertifikate sind nicht mehr nur auf Websites oder eine Handvoll Workflows zur Netzwerkauthentifizierung beschränkt. Moderne Unternehmen verlassen sich auf Zertifikate, um vertrauenswürdige Identitäten über Wi‑Fi, VPNs, SaaS-Anwendungen, interne Dienste, Maschinenidentitäten und Infrastruktur hinweg zu etablieren. Mit der Ausweitung der Einsatzmöglichkeiten von Zertifikaten benötigen Teams ein privates PKI-Modell, das skalierbar, verwaltbar und auf die Systeme abgestimmt ist, die sie bereits nutzen.
Foxpass Enterprise PKI hilft Unternehmen, über die Verwaltung veralteter Zertifizierungsstellen hinauszugehen, indem es eine cloud-native private CA bereitstellt, die umfassendere Anwendungsfälle für zertifikatsbasierte Authentifizierung und Identität im gesamten Unternehmen unterstützen kann.
Enterprise PKI reduziert nicht nur den operativen Aufwand für die Wartung traditioneller lokaler PKI-Infrastruktur, sondern vereinfacht auch die Zertifikatsregistrierung durch die Unterstützung SCEP-basierter Workflows und lässt sich in die Identitäts- und Gerätemanagementplattformen integrieren, die Unternehmen bereits verwenden.
Was ist Foxpass Enterprise PKI?
Enterprise PKI erweitert Foxpass Cloud PKI zu einem umfassenderen Angebot für private Zertifizierungsstellen. Während Advanced RADIUS PKI die Zertifizierungsstelle und Zertifikats-Workflows für die EAP-TLS-Netzwerkauthentifizierung umfasst, unterstützt Enterprise PKI flexiblere Zertifikat-Anwendungsfälle für Benutzer, Geräte, Anwendungen, Dienste und Infrastruktur.
Erstellen Sie Hierarchien aus Root- und Intermediate-CAs, um Anforderungen an private Zertifizierungsstellen zu unterstützen.
Konfigurieren Sie Zertifikatsprofile, einschließlich standardmäßiger und benutzerdefinierter Extended Key Usages.
Stellen Sie Zertifikate für Benutzer, Geräte, Dienste, Anwendungen und Infrastruktur aus.
Mit Enterprise PKI können Unternehmen zertifikatsbasiertes Vertrauen über den Netzwerkzugriff hinaus ausweiten und auf breitere Umgebungen anwenden, in denen Identität, Authentifizierung und sicherer Fernzugriff besonders wichtig sind.
Für eine flexible Zertifikatsregistrierung entwickelt
Die Zertifikatregistrierung ist häufig der Punkt, an dem PKI operativ schwierig wird. Teams benötigen eine zuverlässige Möglichkeit, Zertifikate auf verwalteten Geräten auszustellen und bereitzustellen, ohne für jeden Benutzer, Endpunkt oder Anwendungsfall manuelle Prozesse zu schaffen.
Foxpass Cloud PKI unterstützt SCEP-basierte Registrierungs-Workflows, CSR-basierte Ausstellung und manuelle Zertifikats-Workflows und bietet Teams damit mehrere Wege zur Bereitstellung von Zertifikaten – abhängig von ihrer Umgebung und ihren operativen Anforderungen. SCEP-basierte Registrierung kann Bereitstellungen auf verwalteten Geräten über Lösungen wie Intune, Jamf, Google Admin, Addigy, Workspace ONE, Mosyle und andere SCEP-fähige Tools unterstützen.
Sichern Sie den Zugriff auf Netzwerke, Anwendungen und Infrastruktur
Enterprise PKI hilft Unternehmen, Zertifikate als vertrauenswürdige Identitätsebene in mehreren Zugriffsszenarien zu nutzen:
Passwortloser SaaS-Zugriff
Mit zertifikatsbasierter Authentifizierung für Microsoft Entra ID können Unternehmen phishing-resistenten Zugriff auf Microsoft 365, Salesforce, Workday und andere SaaS-Anwendungen unterstützen und sich dabei an Richtlinien für bedingten Zugriff orientieren.
Sichern Sie den Wi‑Fi- und VPN-Zugriff
Unternehmen können Zertifikate verwenden, um die EAP-TLS-Authentifizierung für Wi‑Fi- und VPN-Zugriff zu aktivieren. Das hilft, die Abhängigkeit von gemeinsam genutzten Anmeldedaten zu verringern und die Netzwerkauthentifizierung mit vertrauenswürdigen Geräte- und Benutzeridentitäten zu stärken.
Vertrauenswürdige Identitäten für Services und Infrastruktur
Enterprise PKI kann auch Zertifikate für Services, Anwendungen, interne Systeme, Infrastruktur und Maschinenidentitäten unterstützen und Teams dabei helfen, zertifikatsbasiertes Vertrauen über den Endbenutzerzugriff hinaus aufzubauen.
Warum Foxpass Enterprise PKI wählen?
Foxpass Enterprise PKI erweitert Foxpass Cloud PKI über die Netzwerkauthentifizierung hinaus und gibt Unternehmen eine flexible private Zertifizierungsstelle für Benutzer, Geräte, Anwendungen, Services und Infrastruktur.
Reduzieren Sie den Aufwand für die Wartung herkömmlicher lokaler Infrastruktur für Zertifizierungsstellen.
Unterstützen Sie sichere zertifikatsbasierte Authentifizierung über Netzwerke, Geräte, Anwendungen und Infrastruktur hinweg.
Richten Sie das Zertifikatsmanagement an bestehenden Identity- und Device-Management-Workflows aus.
Für Teams, die ihre Zugriffssicherheit modernisieren, bietet Enterprise PKI einen praktischen Weg, zertifikatsbasiertes Vertrauen auszuweiten, ohne unnötige operative Komplexität hinzuzufügen.
Erste Schritte mit Enterprise PKI
Enterprise PKI ist jetzt als Teil von Foxpass Cloud PKI verfügbar. Ganz gleich, ob Sie Wi‑Fi- und VPN-Zugriff mit Zertifikaten absichern, zertifikatsbasierte Authentifizierung auf SaaS-Anwendungen ausweiten oder vertrauenswürdige Identitäten über Services und Infrastruktur hinweg etablieren möchten – Foxpass hilft Ihnen dabei, private PKI zu vereinfachen und die Zugriffssicherheit zu stärken.
Starten Sie eine kostenlose Testversion, vereinbaren Sie eine Demo oder kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wie Foxpass Enterprise PKI die zertifikatsbasierte Zugriffsstrategie Ihres Unternehmens unterstützen kann.