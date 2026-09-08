Direkt zum Hauptinhalt
Splashtop20 years of trust
AnmeldenGratis testen
+49 (711) 340 67876AnmeldenGratis testen

Splashtop Live! – London

6. Oktober – London, UK

Event-Anmeldung

Lernen. Verbinden. Vereinfachen.

Treffen Sie uns bei Splashtop Live – London für einen Nachmittag voller Ideen, praxisnaher Einblicke und anregender Gespräche mit IT- und MSP-Fachleuten, Splashtop Gründern, Produktverantwortlichen und Kunden.

Erfahren Sie, was als Nächstes kommt, wie andere IT-Teams ihre Herausforderungen angehen, und lassen Sie sich Ihre Fragen direkt von den Menschen beantworten, die Splashtop entwickeln und unterstützen.

Bleiben Sie nach den Sessions noch für eine Networking-Happy-Hour mit der Splashtop-Community – und nutzen Sie die Chance, einige tolle Tombolapreise zu gewinnen.

Bereit, bei uns einzusteigen?

Reservieren Sie Ihren Platz für Splashtop Live! am 6. Oktober

Kostenlos registrieren