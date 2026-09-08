Splashtalks: Was ist neu im Herbst 2026 – und was kommt als Nächstes?
Datum: 28. Oktober 2026
Uhrzeit: 8am PT / 11am ET / 3pm GMT
Dauer: 30 Minuten
Seien Sie dabei bei einer besonderen Ausgabe von Splashtalks, in der wir 20 Jahre Splashtop feiern und die neuesten Innovationen vorstellen, mit denen IT-Teams smarter arbeiten, die Sicherheit stärken und Endpoint-Prozesse vereinfachen können.
In dieser exklusiven Session mit Robert Ha, Splashtop Co-Founder & COO blicken wir auf die Entwicklung von Splashtop zurück – vom Pionier für Fernzugriff hin zu einer Plattform, die IT-Teams dabei unterstützt, verteilte Umgebungen in großem Maßstab zu verwalten, zu schützen und zu unterstützen.
Robert wird erläutern, wie die sich wandelnden Anforderungen von IT-Teams die Produktstrategie und Vision von Splashtop prägen – und was das für die nächste Generation von Endpunktmanagement, Sicherheit, Automatisierung und Fernsupport bedeutet.
Sie erhalten außerdem einen exklusiven Einblick in die Innovationen vom Herbst 2026, die Ihrem Team dabei helfen sollen:
Stärken Sie die Endpunktsicherheit mit dem neuen Splashtop Shield Antivirus.
Transformieren Sie die Paketierung von Anwendungen und vereinfachen Sie die Bereitstellung von Apps mit Microsoft Intune – mit Agentic Packr.
Reduzieren Sie die Anfälligkeit für Schwachstellen und patchen Sie schneller mit einem optimierten Workflow.
Erleben Sie Verbesserungen der Benutzeroberfläche und bessere Filteroptionen in der Webkonsole.
Nutzen Sie erweiterte ITSM-Integrationen für einen nahtloseren IT-Workflow.
Produktivitäts- und Leistungsverbesserungen für das Produkt Splashtop On-Prem
Außerdem erhalten Sie einen Einblick in das, was Splashtop als Nächstes plant, einschließlich kommender Innovationen und wie Kundenfeedback weiterhin unsere Produkt-Roadmap prägt.
Ob Sie IT-Administrator, MSP, Sicherheitsverantwortlicher oder Business-Profi sind – Sie erhalten einen klareren Überblick darüber, was es Neues gibt, was als Nächstes kommt und wie Splashtop Ihrem Team dabei helfen kann, Remote-IT-Abläufe zu vereinfachen und mehr zu erledigen.
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