So holen Sie das Beste aus Ihrer Testversion für autonomes Endpunktmanagement heraus
Erfahren Sie, wie Sie AEM während Ihrer Testphase schnell einrichten und nutzen, um Aufgaben zu automatisieren, die Transparenz zu verbessern und das Endpunktmanagement zu vereinfachen.
Datum: 1. Juli 2026
Uhrzeit: 9am PT / 12:00pm ET / 5:00pm GMT
Dauer: 30 Minuten
Beschreibung: Die Verwaltung von Endpunkten sollte weder zeitaufwendig noch reaktiv sein. In dieser Sitzung zeigen wir Ihnen, wie Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) IT-Teams dabei unterstützt, Routineaufgaben zu automatisieren, die Endpunktsicherheit zu verbessern und die vollständige Transparenz in ihrer gesamten Umgebung aufrechtzuerhalten.
Ganz gleich, ob Sie manuelle Arbeit reduzieren oder Ihre Strategie für das Endpunktmanagement stärken möchten – in diesem Webinar zeigen wir Ihnen praktische Anwendungsfälle und reale Workflows, die Sie sofort einsetzen können.
Was Sie lernen werden:
So automatisieren Sie Patching, Updates und routinemäßige Wartung
Möglichkeiten, die Integrität von Endpunkten proaktiv zu überwachen und zu verwalten
Wie Funktionen für das Endpunktmanagement Funktionen für den Fernsupport ergänzen
Sie können nicht live dabei sein? Registrieren Sie sich trotzdem, und wir senden Ihnen die Aufzeichnung.