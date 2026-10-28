Die leistungsstarke, voll ausgestattete Alternative zur Microsoft Remote Help
Erhalten Sie Unbeaufsichtigt Zugriff auf Windows, Mac, Linux und mehr über Tenants hinweg und führen Sie eine vollständige Audit-Spur jeder Sitzung.
Eine bessere Alternative zur Fernhilfe: Entwickelt für besseren Fernsupport für jeden Nutzer und jedes Gerät
Microsoft Remote Help ist das in Intune integrierte Fernhilfe-Tool. Es ist in Microsoft 365 E3 und E5 enthalten und eignet sich gut für grundlegende Hilfe innerhalb eines einzelnen Microsoft Tenants, hauptsächlich auf Unternehmen-eigenen Windows PCs.
Splashtop Remote Support ermöglicht IT-Teams und MSPs jedem, auf jeder wichtigen Plattform mit oder ohne Intune zu helfen. Beaufsichtigt und Unbeaufsichtigt Zugriff, In-Session-Tools und Sitzungsaufnahmen führen alle zu schnelleren und effektiveren Fernsupport-Sitzungen.
Vergleich von Splashtop vs. Microsoft Remote Help Funktionen
Funktion
Microsoft Fernhilfe
Splashtop Remote Support
Unbeaufsichtigt Zugang
Beschränkt auf physische, von Unternehmen betriebene Windows PCs sowie ausgewählte Android Geräte. Kein Mac, keine VMs oder BYOD. Ben�ötigt eine benutzerdefinierte Berechtigung, zwei zusätzliche Microsoft Programme und aktiviert Remote-Desktop.
Unbeaufsichtigter Zugriff auf Windows, Mac, Linux, Android, Servern und virtuellen Maschinen. Deploye den Agenten über Intune oder installiere ihn auf einem beliebigen Gerät.
Plattformübergreifende Unterstützung
Windows und MacOS, mit begrenzter Android. Kein Linux, iOS, iPadOS oder Chromebook, und die Web-App ist nur auf die Ansicht verfügbar.
Windows, Mac, Linux, iOS, iPadOS, Android und Chromebook sowie Browserzugang zu entfernten Computern.
Dateiübertragung und Kopieren/Einfügen
✗
Dateiübertragung nur in Unbeaufsichtigt Sessions, nicht wenn einem Benutzer beim Live-Helfen hilft. Kopieren und Einfügen ist nur Text.
✔
Dateien übertragen und Text und Dateien sowohl in beaufsichtigten als auch unbeaufsichtigten Sitzungen kopieren/einfügen.
Admin-Erhöhung und Neustart
✗
Nur auf Windows Elevation. Die Sitzung endet, wenn das Gerät neu gestartet wird.
✔
Erhöhe zum Administrator und behandle UAC-Prompts, starte dann neu und verbinde dich automatisch wieder.
Sprache, Bildschirm-Blanking und Tastaturumleitung
✗
Nicht verfügbar.
✔
Sprich mit dem Nutzer, blende den Fernbildschirm aus Datenschutzgründen und sende Tastenkombinationen, auch für nicht-englische Tastaturen.
Sitzungsaufzeichnung und Audit-Protokolle
✗
Keine Sitzungsaufnahme. Grundlegende Sitzungsdaten (wen, welches Gerät, wie lange) wurden 30 Tage lang gespeichert, ohne Chat-, Datei- oder Kommandozeilenprotokolle.
✔
Sitzungsaufzeichnung plus Chat-Protokolle, Dateiübertragungen und Befehle, 90 Tage bis 1 Jahr gespeichert und exportierbar.
Support-Nutzer außerhalb Ihres Mieters
✗
Techniker, Benutzer und Gerät müssen alle im selben Microsoft-Tenant sein. MSPs, ausgelagerte Helpdesks, Auftragnehmer und Partner können es nicht nutzen.
✔
Helfen Sie jedem auf einem Unternehmen oder BYOD Gerät mit einem Sitzungscode, über Mieter und Organisationen hinweg, ohne dass Microsoft Konto benötigt wird.
Lizenzierung
Enthalten in Microsoft 365 E3 und E5. Andere Tarife, einschließlich Business Premium, benötigen für jeden Techniker und jeden Nutzer, dem sie helfen, ein Add-on pro Benutzer.
Lizenziert pro Techniker, also passen die Kosten zu deinem Support-Team ab, nicht zu deiner Unternehmensgröße.
Warum Splashtop statt Microsoft Remote Help
Unterstützung ohne Mieterbeschränkungen, sodass MSPs, ausgelagerte Helpdesks, Auftragnehmer und Partner Nutzer in jeder Organisation unterstützen können.
Unbeaufsichtigter Zugriff auf allen wichtigen Plattformen, einschließlich Mac, Linux, Servern und virtuellen Maschinen, nicht nur auf Firmen- Windows PCs.
Eine vollständige Audit-Spur mit Sitzungsaufzeichnungen und Protokollen von Chat, Dateiübertragungen und Befehlen wird bis zu einem Jahr aufrechterhalten.
Die Werkzeuge, um das Problem beim ersten Touch zu beheben, sind Dateiübertragung, Sprache, Erhebung, Bildschirmverblendung und Reboot-Persistenz.
Funktioniert parallel zu Intune, wird über dein bestehendes Intune-Setup bereitgestellt, sodass du die Tools behältst, die du bereits nutzt.
Für jeden Kunden ist erstklassiger Support per Chat, E-Mail und Telefon enthalten.
FAQs: Splashtop vs. Microsoft Remote Help
Muss ich Intune ersetzen, um Splashtop zu nutzen?
Kann ich Nutzer außerhalb meines Microsoft-Tenants unterstützen?
Können MSPs Splashtop nutzen, um mehrere Clients zu unterstützen?
Bietet Splashtop Unbeaufsichtigten Zugriff auf Mac und Linux an?
Nimmt Splashtop Remote-Sitzungen auf?
Ist Remote Help nicht bereits in Microsoft 365 enthalten?
Bereit, Ihren Helpdesk zu beschleunigen?
Helfen Sie jedem Nutzer auf Windows, Mac, Linux, iOS oder Android, über Tenants und Organisationen hinweg, wobei jede Sitzung aufgezeichnet und protokolliert wird.