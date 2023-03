Video: Verwenden von Remote Desktop für den Zugriff auf Adobe Audition

Benötigen Sie Zugriff auf einen anderen Computer, um Adobe Audition zu verwenden, haben aber nur Ihr persönliches Gerät dabei?

Splashtop ist die schnelle und einfache Lösung für dieses Problem.

Using Remote Desktop to Access Adobe Audition

Splashtop Business Accessermöglicht Ihnen den Fernzugriff und die Kontrolle über den Remote-Computer, auf dem Audition installiert ist, sodass Sie Audition problemlos verwenden können, während Sie von zu Hause oder unterwegs arbeiten.

Mit Splashtop können Sie die Anwendung Adobe Audition, die auf Ihrem Arbeitscomputer oder einem anderen Desktop installiert ist, von Ihrem eigenen Smartphone, Tablet oder Laptop aus verwenden, indem Sie eine Fernsitzung starten und eine Verbindung zu diesem Computer herstellen. Mit einem Klick sehen Sie den Remote-Bildschirm auf Ihrem eigenen Gerät und können mit dem Remote-Computer interagieren, als säßen Sie direkt davor.

Sie können Audition verwenden und vollen Zugriff auf alle anderen Anwendungen oder Dateien vom Remote-Computer haben, sodass Sie Ihre gesamte Arbeit bequem aus der Ferne erledigen können.

Neben der Möglichkeit, Audition zu verwenden und den entfernten Bildschirm auf Ihren eigenen Gerät in Echtzeit anzuzeigen, überträgt Splashtop auch High-Quality-Sound von Ihrem entfernten Computer auf Ihr lokales Gerät (sogar Ton von entfernten Mac-Computern). Die schnellen Streaming-Geschwindigkeiten von Splashtop gewährleisten ein genaues Timing, so dass Sie Ihre Audios nahtlos bearbeiten, Audition optimal nutzen und Ihre Projekte auch bei der Arbeit an entfernten Geräten perfektionieren können. Splashtop Business Access ist die Lösung, die Sie benötigen, um das Arbeiten von zu Hause oder unterwegs zu erleichtern.

Mit Splashtop können Sie von jedem anderen Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät aus auf jeden Windows-, Mac- oder Linux-Computer zugreifen.

Starten Sie noch heute eine kostenlose Testversion und sehen Sie selbst, wie einfach es sein kann, Adobe Audition zu verwenden, während Sie remote arbeiten!