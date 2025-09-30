Video: Verwenden von Remote Desktop für den Zugriff auf Adobe Audition

Benötigen Sie Zugriff auf einen anderen Computer, um Adobe Audition zu verwenden, haben aber nur Ihr persönliches Gerät dabei?
Splashtop ist die schnelle und einfache Lösung für dieses Problem.
Splashtop Remote Access ermöglicht Ihnen den Fernzugriff und die Kontrolle über den Remote-Computer, auf dem Audition installiert ist, sodass Sie Audition problemlos von zu Hause oder unterwegs aus verwenden können.
Mit Splashtop können Sie die Anwendung Adobe Audition, die auf Ihrem Arbeitscomputer oder einem anderen Desktop installiert ist, von Ihrem eigenen Smartphone, Tablet oder Laptop aus verwenden, indem Sie eine Fernsitzung starten und eine Verbindung zu diesem Computer herstellen. Mit einem Klick sehen Sie den Remote-Bildschirm auf Ihrem eigenen Gerät und können mit dem Remote-Computer interagieren, als säßen Sie direkt davor.
Sie können Audition verwenden und vollen Zugriff auf alle anderen Anwendungen oder Dateien vom Remote-Computer haben, sodass Sie Ihre gesamte Arbeit bequem aus der Ferne erledigen können.
Splashtop ist nicht nur in der Lage, Audition zu verwenden und den Remote-Bildschirm von Ihrem eigenen Gerät aus in Echtzeit anzuzeigen, sondern überträgt auch hochwertigen Ton von Ihrem Remote-Computer auf Ihr lokales Gerät (sogar Ton von entfernten Mac-Computern). Die schnellen Streaming-Geschwindigkeiten von Splashtop sorgen für ein genaues Timing, so dass Sie Ihr Audio nahtlos mischen, Audition in vollem Umfang nutzen und Ihre Projekte auch dann perfektionieren können, wenn Sie aus der Ferne arbeiten. Splashtop Remote Access ist die Lösung, die Sie brauchen, um die Arbeit von zu Hause oder unterwegs aus zu vereinfachen.
Mit Splashtop können Sie von jedem anderen Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät aus auf jeden Windows-, Mac- oder Linux-Computer zugreifen.
Starten Sie noch heute einen Kostenlos testen und überzeugen Sie sich selbst, wie einfach es sein kann, Adobe Audition auch aus der Ferne zu nutzen!