Die Risiken und Chancen des Fernzugriffs in deinem Unternehmen

Remote-Desktop-Software hat viele Vorteile, die sie zu einer sehr guten Wahl für Unternehmen machen, die versuchen, ihre Produktivität zu steigern, ohne mehr Druck auf ihre Mitarbeiter und andere Ressourcen auszuüben. Es ist eine Technologie, die deiner Organisation helfen kann, ihre Geschäftsprozesse flexibel und flüssig zu gestalten.

Aber die Technologie ist nicht ohne Risiko. Und die Aussicht auf den Einsatz solcher Software, insbesondere im aktuellen Klima von Sicherheitsverletzungen und Datenhacks, könnte die Geschäftsleitung deiner Organisation beunruhigen. Lass uns sowohl die Vorteile als auch die Risiken von Fernzugriffssoftware betrachten und zeigen, dass die richtige Lösung dafür sorgen kann, dass dein Netzwerk so sicher wie möglich ist, während du gleichzeitig die Vorteile des Remote-Desktop-Zugriffs nutzen kannst.

Vorteile des Fernzugriffs

Für deine Mitarbeiter war es noch nie einfacher, auf Informationen zuzugreifen. Das Aufkommen von Cloud Computing macht die Verwendung von Dokumenten und das Arbeiten unterwegs generell so reibungslos wie im Büro. Das Gleiche gilt für Fernzugriffssoftware, bei der die Vorteile greifbar sind:

Unternehmen können Bürofläche sparen

Mitarbeiter sparen Reisekosten

Regionalbüros können besser mit der Zentrale in Kontakt bleiben

Macht Organisationen agiler

Spart bei den IT-Infrastrukturkosten

Neben Platz- und Kostenersparnissen ermöglicht der Fernzugriff auch:

Stabilere Geschäftsprozesse Mitarbeiter können sich mit Büronetzwerken verbinden, auch wenn etwas passiert, das sie daran hindert, physisch dorthin zu gelangen.

Besser motivierte Mitarbeiter Telearbeit oder Arbeit von zu Hause aus bietet Möglichkeiten für eine bessere Work-Life-Balance

Ein agileres Unternehmen Einfach ein Büro im Ausland einrichten; nach Geschäftsschluss außerhalb des Büros zu einem Kunden zurückkehren; Mitarbeiter können über ihre Mobilgeräte eine Verbindung zum Unternehmensserver herstellen und Zugriff auf die neuesten Versionen von Anwendungen erhalten, um Ausfallzeiten zu reduzieren und die Produktivität zu steigern



Die Sicherheitsrisiken von Fernzugriffssoftware

Die größten Belohnungen sind oft mit einigen Risiken verbunden. Dasselbe gilt für Fernzugriffssoftware. Cyberangriffe auf Unternehmen jeder Größe sind auf einem Allzeithoch und geben Führungskräften aus allen Branchen zunehmend Anlass zur Sorge. Ihre oberste Priorität ist der Schutz der Daten ihrer Organisation vor Cyberangriffen. Wenn es darum geht, eine neue Technologie zu integrieren, müssen sie sich fragen: Ist sie sicher?

Die Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit dem Fernzugriff können auf die gleiche Weise minimiert werden, wie deine Organisation versucht, andere IT-bezogene Risiken zu minimieren. Durch die Implementierung bestimmter Sicherheitsverfahren und -protokolle werden potenzielle Risiken wie unbefugter Zugriff minimiert und deine Daten werden geschützt.

Die Wahl der richtigen Fernzugriffslösung kann auch zur Risikominimierung beitragen. Die Splashtop-Fernzugriffslösungen verfügen über mehrere leistungsstarke Sicherheitsfunktionen, die jedem Unternehmensleiter die Gewissheit geben, dass die Daten sicher sind.

Zulässiger Zugriff

Große potenzielle Fernzugriffsrisiken, die es auszugleichen gilt, ist die Politik Ihres Unternehmens in Bezug auf den Zugang zum Unternehmensnetzwerk. So erlauben viele Unternehmen beispielsweise nur den Fernzugriff von zertifizierten Firmengeräten aus, die sich leichter kontrollieren, verwalten und sperren lassen. Viele kleinere Unternehmen sind bei solchen Prozessen jedoch nicht so streng, und jedes Gerät kann zur Anmeldung am Firmennetzwerk verwendet werden. Dies kann ein Problem für Ihr IT-Team und dessen Fähigkeit darstellen, den Zugriff zu überwachen und Ihre Daten für Unbefugte und Malware oder andere Viren zu öffnen, da persönliche Geräte nicht so sicher sind, möglicherweise veraltete Betriebssysteme verwenden oder keine starken Antivirenprogramme einsetzen.

Mit Splashtop Business Access können Sie wählen, welches Geräte Sie auch Fernzugriffsberechtigungen erteilen möchten. Und die Zwei-Faktor-Geräteauthentifizierung stellt sicher, dass nur die Geräte, denen Sie Zugriff gewähren, Zugriff auf das Unternehmensnetzwerk erhalten.

Veralteter Web-Schutz

Cyberkriminalität wird immer häufiger und Angriffe sind heute raffinierter als je zuvor. Deshalb benötigst du den neuesten Web-Schutz. Zum Beispiel blockiert die Webfilterung bösartige Webseiten, die Spyware, Malware und andere Viren enthalten könnten. Filter können auch als Blocker fungieren, basierend auf URL, Seitentyp, Benutzer oder dem Gerät, das sie verwenden.

Schlechte Datenverschlüsselung

Verschlüsselung ist die Grundlage für gute Datensicherheit. Die Übersetzung deiner wichtigen Unternehmensdaten, wie Kundenkreditkartennummern oder andere persönliche Informationen, in ein anderes Formular oder einen Code, auf den nur autorisierte Personen zugreifen können, sollte eine Priorität für jedes Unternehmen sein, das von Fernzugriffssoftware profitieren möchte.

Splashtop Business Access verwendet TLS und 256-Bit-AES-Verschlüsselung, was bedeutet, dass die Sitzungen und Informationen Ihres Teams sicher sind, wenn Ihr Team per Fernzugriff auf Computer zugreift.

Fehlende Verfolgung von Vermögenswerten

Eine der großen Bedrohungen bei der Flexibilität des mobilen Zugriffs besteht darin, dass Geräte zu recht leistungsstarken Ports für Unternehmensdaten werden. Während es für Ihre Mitarbeiter großartig ist, wichtige Inhalte unterwegs einsehen und bearbeiten zu können, wird es knifflig, wenn eines der Geräte verloren geht - entweder verloren oder gestohlen - oder in die falschen Hände gerät. Die Nachverfolgung und Verwaltung aller Geräte muss eine weitere Priorität für Ihr IT-Team sein, um sicherzustellen, dass es Einblick in alle angeschlossenen Geräte hat und potenzielle Probleme erkennen kann, bevor sie zu einem Problem werden. Darüber hinaus sollten Sie sicherstellen, dass Geräte ferngesteuert gelöscht werden können, falls sie verloren gehen sollten.

Splashtop Business Access trägt auch dazu bei, diese Fernzugriffsrisiken zu reduzieren, dank der zweistufigen Überprüfung und mehrerer Passwortoptionen der zweiten Ebene. Lesen Sie mehr über Splashtop Security.

Risiken reduzieren, Belohnung erhöhen

Splashtop bietet Lösungen für Unternehmen aller Branchen, sodass sie per Fernzugriff auf ihren eigenen Desktop oder gemeinsam genutzten Geräte zugreifen können, die sie für ihre Arbeit benötigen. Nutzen Sie alle Vorteile einer Remote-Arbeitsinfrastruktur für Ihr Unternehmen mit den schnellen und zuverlässigen Verbindungen von Splashtop über unsere Hochleistungs-Engine und unsere globalen Server. Noch nie war erstklassige Fernzugriffssoftware so lohnenswert!

Klicke hier für eine kostenlose Testversion von Splashtop Business Access und um zu sehen, was der Remote-Computerzugriff für dein Unternehmen tun kann. Alternativ kannst du uns kontaktieren, um weitere Informationen zu erhalten.