Die Risiken und Chancen des Fernzugriffs in deinem Unternehmen

Remote Desktop Softwarelösungen haben viele Vorteile, die sie zu einer sehr guten Wahl für Unternehmen machen, die versuchen, die Produktivität zu steigern, ohne ihre Mitarbeiter und andere Ressourcen zusätzlich zu belasten. Es ist eine Technologie, die Ihrem Unternehmen helfen kann, flexibel und flüssig in seinen Geschäftsprozessen zu sein.
Aber die Technologie ist nicht ohne Risiko. Und die Aussicht, solche Software einzusetzen, insbesondere im aktuellen Klima von Sicherheitsverletzungen und Datenhacks, könnte die Geschäftsleitung Ihrer Organisation beunruhigen. Lassen Sie uns sowohl die Vorteile als auch die Risiken von fernzugriff software betrachten und zeigen, dass die richtige Lösung sicherstellen kann, dass Ihr Netzwerk so sicher wie möglich ist, während Sie die Vorteile von Remote-Desktop-Zugriff nutzen.
Vorteile des Fernzugriffs
Für Ihre Mitarbeiter war der Zugriff auf Informationen noch nie einfacher. Das Aufkommen des Cloud Computing macht die Nutzung von Dokumenten und das allgemeine Arbeiten unterwegs so nahtlos wie im Büro. Das Gleiche gilt für Fernzugriff-Software, bei der die Vorteile greifbar sind:
Unternehmen können Bürofläche sparen
Mitarbeiter sparen Reisekosten
Regionalbüros können besser mit der Zentrale in Kontakt bleiben
Macht Organisationen agiler
Spart bei den IT-Infrastrukturkosten
Neben Platz- und Kostenersparnissen ermöglicht der Fernzugriff auch:
Stabilere Geschäftsprozesse
Mitarbeiter können sich mit Büronetzwerken verbinden, auch wenn etwas passiert, das sie daran hindert, physisch dorthin zu gelangen.
Besser motivierte Mitarbeiter
Telearbeit oder Arbeit von zu Hause aus bietet Möglichkeiten für eine bessere Work-Life-Balance
Ein agileres Unternehmen
Einfach ein Büro im Ausland einrichten; nach Geschäftsschluss außerhalb des Büros zu einem Kunden zurückkehren; Mitarbeiter können über ihre Mobilgeräte eine Verbindung zum Unternehmensserver herstellen und Zugriff auf die neuesten Versionen von Anwendungen erhalten, um Ausfallzeiten zu reduzieren und die Produktivität zu steigern
Die Sicherheitsrisiken von Fernzugriffssoftware
Die größten Belohnungen sind oft mit einigen Risiken verbunden. Dasselbe gilt für Fernzugriffssoftware. Cyberangriffe auf Unternehmen jeder Größe sind allgegenwärtig und geben Führungskräften aus allen Branchen zunehmend Anlass zur Sorge. Ihre oberste Priorität ist der Schutz der Daten ihrer Organisation vor Cyberangriffen. Wenn es darum geht, eine neue Technologie zu integrieren, müssen sie sich fragen: Ist sie sicher?
Die Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit Fernzugriff können auf die gleiche Weise minimiert werden, wie Ihre Organisation versucht, andere IT-bezogene Risiken zu minimieren. Die Implementierung spezifischer Sicherheitsverfahren und -protokolle wird potenzielle Risiken wie unbefugten Zugriff minimieren und Ihre Daten sicher halten.
Die Wahl der richtigen Fernzugriffslösung kann auch zur Risikominimierung beitragen. Die Splashtop-Fernzugriffslösungen verfügen über mehrere leistungsstarke Sicherheitsfunktionen, die jedem Unternehmensleiter die Gewissheit geben, dass die Daten sicher sind.
Zulässiger Zugriff
Eines der ersten großen potenziellen Risiken beim Fernzugriff, das es zu vermeiden gilt, ist die Richtlinie Ihres Unternehmens in Bezug auf den Zugriff auf das Unternehmensnetzwerk. Zum Beispiel erlauben viele Unternehmen nur Fernzugriff von zertifizierten Unternehmensgeräten, die leichter kontrolliert, verwaltet und gesperrt werden können. Viele kleinere Unternehmen sind jedoch nicht so streng mit solchen Prozessen, und jedes Gerät kann verwendet werden, um sich in das Firmennetzwerk einzuloggen. Dies kann ein Problem für Ihr IT-Team und deren Fähigkeit sein, den Zugriff zu überwachen, da Ihre Daten für unbefugte Personen und Malware oder andere Viren geöffnet werden, da persönliche Geräte nicht so sicher sind, möglicherweise veraltete Betriebssysteme verwenden oder keine starken Antivirenprogramme einsetzen.
Mit Splashtop Remote Access können Sie auch auswählen, welchen Geräten Sie Fernzugriffsberechtigungen erteilen möchten. Und die Zwei-Faktor-Geräteauthentifizierung stellt sicher, dass nur die Geräte, denen Sie Zugriff auf das Unternehmensnetzwerk gewähren, Zugriff auf das Unternehmensnetzwerk erhalten.
Veralteter Web-Schutz
Cyberkriminalität wird immer häufiger und Angriffe sind heute ausgefeilter als je zuvor. Daher benötigen Sie den neuesten Webschutz. Zum Beispiel blockiert Webfilterung bösartige Webseiten, die Spyware, Malware und andere Viren enthalten könnten. Filter können auch als Blocker basierend auf URL, Seitentyp, Benutzer oder dem Gerät, das sie verwenden, fungieren.
Schlechte Datenverschlüsselung
Verschlüsselung ist die Grundlage guter Datensicherheit. Das Übersetzen Ihrer wichtigen Unternehmensdaten, wie z.B. Kundennummern oder andere persönliche Informationen, in eine andere Form oder einen Code, der nur von autorisierten Personen zugänglich ist, sollte für jedes Unternehmen, das von Fernzugriff Software profitieren möchte, Priorität haben.
Splashtop Remote Access verwendet TLS- und 256-Bit-AES-Verschlüsselung, was bedeutet, dass Ihre Sitzungen und Informationen sicher sind, wenn Ihr Team aus der Ferne auf seine Computer zugreift.
Fehlende Verfolgung von Vermögenswerten
Eine der großen Bedrohungen mit der Flexibilität des mobilen Zugriffs ist, dass Geräte zu recht leistungsstarken Ports für Unternehmensdaten werden. Während es großartig ist, dass Ihr Personal wichtige Inhalte unterwegs anzeigen und bearbeiten kann, wird es problematisch, wenn eines der Geräte verloren geht – entweder verloren oder gestohlen – oder in die falschen Hände gerät. Das Verfolgen und Verwalten aller Geräte muss eine weitere Priorität für Ihr IT-Team sein, um sicherzustellen, dass sie Einblick in alle verbundenen Geräte haben und potenzielle Probleme erkennen können, bevor sie zu ausgewachsenen Problemen werden. Sie sollten auch sicherstellen, dass Geräte aus der Ferne gelöscht werden können, falls sie verloren gehen.
Splashtop Remote Access trägt dank der zweistufigen Verifizierung und mehrerer Passwortoptionen der zweiten Ebene auch dazu bei, diese Risiken des Fernzugriffs zu reduzieren. Erfahren Sie mehr über Splashtop Security.
Risiken reduzieren, Belohnung erhöhen
Splashtop bietet Lösungen für Unternehmen in allen Branchen, damit sie aus der Ferne auf ihre eigenen Desktops oder gemeinsam genutzte Geräte zugreifen können, die sie für ihre Arbeit benötigen. Erhalten Sie alle Vorteile einer Remote-Arbeitsinfrastruktur für Ihr Unternehmen mit Splashtop’s schnellen und zuverlässigen Verbindungen über unsere Hochleistungs-Engine und globalen Server. Top-bewertete fernzugriff software war noch nie so lohnend!
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