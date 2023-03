Vereint für Gerechtigkeit und& Inklusivität

Mark Lee, Im Namen der Splashtop-Familie

Was können wir tun?

Diese Frage ist dringlicher geworden, da Millionen von Menschen weltweit ihren tiefen Schmerz, ihre Angst, und ihre Wut zum Ausdruck bringen, die durch die sinnlose Ermordung von George Floyd und die ständigen Erinnerungen an den allgegenwärtigen, systemischen Rassismus ausgelöst wurden.

Diese Frage betrifft mich persönlich. Ich bin in Taiwan geboren und aufgewachsen und zog mit meiner Familie in die Vereinigten Staaten, als ich 13 war. Als farbiger Einwanderer erlebte ich Rassismus, als ich aufwuchs. Und wie Martin Luther King Jr. so wortgewandt sagte: "Die Ungerechtigkeit egal wo ist eine Bedrohung für die Gerechtigkeit überall."

Es ist auch eine persönliche Angelegenheit von Splashtop. Als globales Unternehmen, das Kunden in 12 verschiedenen Sprachen und in fast 200 Ländern hat, liegt uns die Vielfalt in der DNA.

Das Gründungsteam von Splashtop ist seit langer Zeit zusammen. Wir alle kannten uns im College, und wie wir uns verhalten, ist, wie wir sind. Wir glauben an den Aufbau unserer Unternehmenskultur, sowohl von oben - durch unsere Handlungen und Entscheidungen, die wir Tag für Tag treffen - als auch von unten nach oben, indem wir jeden Mitarbeiter ermutigen, sich für die Mitgestaltung einer gesunden Arbeitsumgebung einzusetzen.

Letzte Woche hat uns einer unserer Kunden kontaktiert, um unsere Werte zu überprüfen und zu erfahren, wo wir in der Black Lives Matter-Bewegung stehen. Im Rahmen ihres erneuten Engagements für Inklusivität wollten sie sicherstellen, dass alle Unternehmen, mit denen sie zusammenarbeiten, inklusiv sind.

Wir haben unsere Werte nie öffentlich gemacht, weil sie unserer Kultur so innewohnend sind und alles durchdringen, was wir tun. Aber durch die Anfrage unseres Kunden wurde mir klar, dass es wichtig ist, unsere Werte offen zu formulieren. Also tue ich das hier.

Bei Splashtop gehören zu unseren starken Unternehmenswerten grundlegende Prinzipien wie

Ehrlichkeit

Vertraue

Inklusivität

Dankbarkeit

Und wir sind uns bewusst, dass es nicht ausreicht, nur unsere Werte zu deklarieren. Dies ist ein komplexes und tiefgründiges Thema, bei dem es so viel mehr zu lernen gibt. Wir sind entschlossen, uns die Zeit zu nehmen, um ernsthaft nachzudenken, zuzuhören und zu diskutieren, um die richtigen Maßnahmen zu treffen.

Es ist Zeit für Veränderungen, und wir alle müssen mit anpacken, um den Wandel hin zu einer besseren Welt voranzutreiben. Während wir voranschreiten, werden das Management und die Mitarbeiter von Splashtop weiterhin untersuchen, wie Ehrlichkeit, Vertrauen und Fairness in Fragen der Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusivität angewandt werden können.

Es ist wertvoll zu sehen, wie Menschen Schritte zum Handeln unternehmen, nicht nur bei der Arbeit, sondern auch zu Hause. Für mich persönlich verbringe ich Zeit mit meinen drei Kindern, um über Kultur, Rasse, Geschichte und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Lebenserfahrung aller zu sprechen, sodass ich sie darauf vorbereiten kann, gewissenhafte Weltbürger zu werden.

Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wie die Untersuchungen unseres Unternehmens im Hinblick auf spezifische Initiativen oder Praktiken aussehen wird. Aber ich kann Ihnen versprechen, dass wir mit vollem Einsatz handeln werden, sowohl kurzfristig als auch langfristig.

Ich freue mich darauf, mehr über die Form dieser Maßnahmen zu erzählen. Jeder Schritt zählt. Zusammen werden wir einen Unterschied machen.

Mark Lee, CEO von Splashtop,& Chief Evangelist