Lerne das Team kennen - Nityasha Wadalkar

Diese Woche stellen wir Nityasha Wadalkar, unsere Senior Product Marketing Managerin, ins Rampenlicht! Wir sind unglaublich glücklich, sie im Team zu haben.

F: Wie lange bist du schon bei Splashtop?

A: Seit Oktober 2019, also jetzt über 1,5 Jahre. Hmm... es fühlt sich viel länger an! Wir haben ein schnelllebiges Umfeld, also habe ich das Gefühl, dass ich hier viel mehr erreicht habe, als ich es woanders getan hätte.

F: Was magst du am meisten an der Arbeit bei Splashtop?

A: Es gibt so viele Dinge, die ich an der Arbeit bei Splashtop mag. Ich werde drei Dinge hervorheben: die Kultur der Ermutigung, Empowerment und Kameradschaft, die von der Führung ausgeht; die Einstellungsprozesse, die Weitsicht zeigen und zu großartigen, talentierten Kollegen führen; und die Freiheit und Unterstützung, um neue Ideen umzusetzen.

F: Was gefällt dir am Produktmarketing?

A: Ich habe einen Ingenieur- und einen MBA-Abschluss und finde es toll, dass ich (einige) Fähigkeiten aus beiden Bereichen im Produktmarketing für Softwarelösungen anwenden kann. Bei Splashtop lerne ich dank der Vielzahl der Aufgaben und der Interaktion mit Kollegen aus verschiedenen Teams jeden Tag neue Dinge. Und das ist wichtig!

F: Wie viele Sprachen kannst du sprechen?

A: In meiner Großfamilie werden viele Sprachen gesprochen. Ich spreche fließend Hindi, Marathi und Kannada, aber am besten Englisch. Zu einem Zeitpunkt im College sprach ich ziemlich fließend Deutsch, aber das kann ich jetzt nicht behaupten!

F: Was machst du gerne außerhalb der Arbeit?

A: Ich (und meine vierköpfige Familie) lieben Reisen und die Natur. Ich bin seit meiner Kindheit im Himalaya gewandert, habe das Tauchen in Malaysia geliebt (ah, die schönen Korallenriffe) und in letzter Zeit genieße ich Wohnmobilausflüge und Campen mit den Kindern, während wir die Liste der Nationalparks in den USA abhaken. Ich liebe es auch zu lesen, aber friedliche Zeiten waren schwer zu fassen!

