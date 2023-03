Lerne das Team kennen - Alexander Draaijer

Diese Woche stellen wir Alexander Draaijer, General Manager, EMEA, ins Rampenlicht. Er hat gerade sein einjähriges Jubiläum bei Splashtop gefeiert — Glückwunsch Alexander!

F: Wie war dein erstes Jahr bei Splashtop?

Mein 1-jähriges Jubiläum war am 1. Februar 2021. Die Zeit, seit ich bei Splashtop arbeite, ist in einem Wimpernschlag vergangen und ich habe jeden Moment im vergangenen Jahr genossen.

F: Was magst du am meisten an der Arbeit bei Splashtop?

In meiner Karriere habe ich für viele von US-Unternehmen finanzierte SaaS-Startups mit Sitz im Silicon Valley mit 100 bis 2.000 Mitarbeitern gearbeitet. Sie sind in der Regel dafür bekannt, eine harte Unternehmenskultur zu haben, wahnsinnig lange Geschäftszeiten, und wenn du keinen Erfolg hast, bist du raus.

Obwohl Splashtop im Silicon Valley gegründet wurde, haben wir eine einzigartige und völlig andere Unternehmenskultur. Ich erfuhr, dass Mark und die anderen Gründer eines gemeinsam hatten — sie sind alle in Kalifornien als Kinder taiwanesischer Einwanderer aufgewachsen. Ich glaube, dass ihre Erziehung Teil der Unternehmenskultur von Splashtop ist, die für uns alle ansteckend ist.

Ich kann ihr Handeln am besten beschreiben als: von Natur aus eine Leidenschaft dafür, ihre Kunden mit dem besten Service und der besten Technologie zu unterstützen und ihren Mitarbeitern das bestmögliche Umfeld zu bieten. Sie sind alle sehr bescheiden, dankbar und streben danach, nachhaltig zu wachsen.

F: Wer inspiriert dich bei Splashtop?

Es klingt wirklich kitschig, aber die Gründer von Splashtop und alle, die am Aufbau unserer Unternehmensstiftung mitgewirkt haben, inspirieren mich am meisten, es fühlt sich an, als ob sie alle dieselbe DNA in sich tragen. Der Aufbau eines Unternehmens hat viele Höhen und Tiefen, aber das Team ist unglaublich solide — sie sind auch nach über 15 Jahren noch so leidenschaftlich! Ich möchte noch viele Jahre Teil dieses Unternehmens sein.

Ich arbeite lange Tage, aber das ist meine eigene Entscheidung, weil ich etwas bewirken möchte. Aber dank der Umgebung, die sie geschaffen haben, fühlt es sich an, als hätte ich keinen einzigen Tag gearbeitet! Mein Traum wäre es, ihre Kultur auf unsere schnell wachsenden Aktivitäten in Europa zu übertragen und den Weg fortzusetzen, der #1 -Spieler in unserer Branche zu werden.

F: Welche Aktivität beruhigt dich sofort?

Bootfahren! Wenn ich mit meiner Frau und unseren 4 Kindern Boot fahren gehe, entspanne ich mich völlig. Ich bin wirklich wettbewerbsfähig, das bringt meinen Adrenalinspiegel in die Höhe. Welchen Adrenalinspiegel ich auch verspüre oder wie verbunden ich mit meinem Telefon bin (meine Frau sagt, dass ich süchtig bin), Bootfahren mit der Familie lässt mich alles vergessen!

F: Hast du ein persönliches Angebot?

"Unterschätze niemals den Einfluss, den du in jeder Situation, in der du dich befindest, haben kannst." Für mich wurde dies zu einer Lebensweisheit. Die meiste Zeit über haben Sie einen Einfluss auf die Situation, in der Sie sich befinden. Wenn etwas schiefläuft, denken Sie darüber nach, was Sie hätten anders machen können, um ein anderes Ergebnis zu erzielen. Das macht Ihnen bewusst, wie Sie Ihre Vorgehensweise in Zukunft ändern können.

F: Hast du irgendwelche versteckten Talente?

Ich bin ein großer Autoliebhaber! Ich habe irgendwie gelernt, Sportwagen an dem Motorgeräusch zu erkennen, das sie erzeugen. Wenn ich ein schönes Auto sehe, öffne ich das Fenster und höre mir den Motor an. Manchmal bitte ich in einem informellen Gespräch um eine Schweigeminute, wenn ich ein nettes Auto vorfahren sehe. Mit diesem versteckten Talent habe ich dreimal wöchentliche Radiowettbewerbe auf unserem Niederländischen Wirtschaftsnachrichtenradio (BNR) gewonnen, bei denen du gebeten wirst, das Geräusch des Autos zu identifizieren, das sie spielen.

