Lerne das Team kennen - Alexander Draaijer

Diese Woche stellen wir Alexander Draaijer, General Manager, EMEA, ins Rampenlicht. Er hat gerade sein einjähriges Jubiläum bei Splashtop gefeiert — Glückwunsch Alexander!
F: Wie war Ihr erstes Jahr bei Splashtop?
Mein 1-jähriges Jubiläum war am 1. Februar 2021. Die Zeit, seit ich bei Splashtop arbeite, ist in einem Wimpernschlag vergangen und ich habe jeden Moment im vergangenen Jahr genossen.
F: Was gefällt Ihnen am meisten an der Arbeit bei Splashtop?
In meiner Karriere habe ich für viele US-venture-finanzierte SaaS-Startups im Silicon Valley gearbeitet, die von 100 bis 2.000 Mitarbeiter reichen. Sie sind typischerweise dafür bekannt, eine harte Unternehmenskultur, wahnsinnig lange Arbeitszeiten zu haben, und wenn man nicht erfolgreich ist – ist man raus.
Obwohl Splashtop im Silicon Valley gegründet wurde, haben wir eine einzigartige und völlig andere Unternehmenskultur. Ich erfuhr, dass Mark und die anderen Gründer eines gemeinsam hatten — sie sind alle in Kalifornien als Kinder taiwanesischer Einwanderer aufgewachsen. Ich glaube, dass ihre Erziehung Teil der Unternehmenskultur von Splashtop ist, die für uns alle ansteckend ist.
Ich kann ihre Handlungen am besten so beschreiben: intrinsisch leidenschaftlich darin, ihre Kunden mit dem besten Service und der besten Technologie zu unterstützen und ihren Mitarbeitern die bestmögliche Umgebung zu bieten. Sie sind alle sehr bescheiden, dankbar und hungrig, auf nachhaltige Weise zu wachsen.
F: Wer inspiriert Sie bei Splashtop?
Es klingt wirklich kitschig, aber die Gründer von Splashtop und alle, die am Aufbau unserer Unternehmensstiftung mitgewirkt haben, inspirieren mich am meisten, es fühlt sich an, als ob sie alle dieselbe DNA in sich tragen. Der Aufbau eines Unternehmens hat viele Höhen und Tiefen, aber das Team ist unglaublich solide — sie sind auch nach über 15 Jahren noch so leidenschaftlich! Ich möchte noch viele Jahre Teil dieses Unternehmens sein.
Ich arbeite lange Tage, aber das ist meine eigene Entscheidung, weil ich etwas bewirken möchte. Aber dank der Umgebung, die sie geschaffen haben, fühlt es sich an, als hätte ich keinen einzigen Tag gearbeitet! Mein Traum wäre es, ihre Kultur auf unsere schnell wachsenden Aktivitäten in Europa zu übertragen und den Weg fortzusetzen, der #1 -Spieler in unserer Branche zu werden.
F: Welche Aktivität beruhigt Sie sofort?
Bootfahren! Wenn ich mit meiner Frau und unseren 4 Kindern Boot fahren gehe, entspanne ich mich völlig. Ich bin wirklich wettbewerbsfähig, das bringt meinen Adrenalinspiegel in die Höhe. Welchen Adrenalinspiegel ich auch verspüre oder wie verbunden ich mit meinem Telefon bin (meine Frau sagt, dass ich süchtig bin), Bootfahren mit der Familie lässt mich alles vergessen!
F: Haben Sie ein persönliches Zitat?
„Unterschätzen Sie niemals den Einfluss, den Sie in jeder Situation, in der Sie sich befinden, haben können.“ Für mich wurde daraus eine Lebensweise. Sie haben meistens einen Einfluss auf die Situation, in der Sie sich befinden. Wenn etwas schiefläuft, denken Sie darüber nach, was Sie anders gemacht hätten können, um ein anderes Ergebnis zu erzielen. So wird Ihnen bewusst, wie Sie Ihre Herangehensweise in Zukunft ändern können.
Q: Haben Sie irgendwelche versteckten Talente?
Ich bin ein riesiger Auto-Enthusiast! Ich habe irgendwie gelernt, Sportwagen am Motorengeräusch zu erkennen, das sie erzeugen. Wenn ich ein schönes Auto sehe, öffne ich das Fenster, um seinen Motor zu hören. Manchmal frage ich in einem informellen Gespräch nach einem Moment der Stille, wenn ich ein schönes Auto vorfahren sehe. Mit diesem versteckten Talent habe ich dreimal wöchentliche Radiowettbewerbe auf unserem niederländischen Business News Radio (BNR) gewonnen, bei denen man das Geräusch des gespielten Autos identifizieren muss.
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