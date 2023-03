Splashtop kann helfen: KPMG-Umfrage zu Arbeitserfahrungen seit COVID-19

Die Pandemie hat die meisten unserer Leben verändert, aber ermutigend ist, dass eine kürzlich von KPMG durchgeführte Umfrage vom August 2020 ergab, dass 79 Prozent der Arbeitnehmer glauben, dass sich die Qualität ihrer Arbeit verbessert hat. 70 Prozent geben an, dass ihre Produktivität gestiegen ist, 67 Prozent gaben an, dass sich ihre Work-Life-Balance verbessert hat, und überraschende 84 Prozent geben an, dass sie mit der Reaktion ihres Arbeitgebers auf die Pandemie zufrieden sind.

Das kann darauf zurückzuführen sein, dass die richtigen Tools zur richtigen Zeit für Telearbeiter verfügbar sind, einschließlich Remote-Desktop-Produkten wie Splashtop. Splashtop bietetcloud erschwingliche Fernzugriffslösungen vor Ort für Organisationen und bietet Sicherheit und Zuverlässigkeit auf Unternehmensniveau.

Tatsächlich hat Splashtop im Juni dieses Jahres eine eigene Umfrage durchgeführt und festgestellt, dass vor COVID-19 71 Prozent der Umfrageteilnehmer nie oder selten von zu Hause aus gearbeitet hatten. Nur etwa 8 Prozent gaben an, bereits von zu Hause aus zu arbeiten.

Es ist seit langem bekannt, dass Tools und Technologien nur dann nützlich sind, wenn Strategie und Ziele identifiziert sind. Wenn du weißt, wo du hin willst, können dich die Tools für Telearbeit dorthin bringen. Die Unternehmensführung hat die Initiative zur Nutzung der Splashtop Remote-Desktop-Software angeführt, um die Arbeit von zu Hause aus zu ermöglichen.

Nach der Verbindung mit Splashtop gaben 75 Prozent der Gruppe an, dass sie den Fernzugriff nutzten, um effektiv von zu Hause aus zu arbeiten.

Hier sind weitere Erkenntnisse aus der KPMG-Umfrage: Laut 91 Prozent der Arbeitnehmer, die zumindest teilweise von zu Hause aus arbeiten, wurden neue Technologien bereitgestellt, die ihnen helfen, ihre Arbeit erfolgreich zu erledigen, und mehr als die Hälfte dieser Telearbeiter (55 Prozent) wünscht sich die Flexibilität, zumindest einen Teil der Zeit aus der Ferne zu arbeiten.

Was Splashtop als Fernzugriffslösung gut macht, ist, dass es Arbeitern ermöglicht, von jedem ihrer PCs, Tablets oder Mobilgeräte aus auf ihre Arbeitscomputerressourcen zuzugreifen. Das gibt den Mitarbeitern unbegrenzte Flexibilität, ohne die Produktivität zu beeinträchtigen.

Mit Splashtop können Telearbeiter, die spezielle Software bei der Arbeit verwenden, aus der Ferne auf ihre Bürocomputer zugreifen und diese steuern, um Videobearbeitung, Animation, 3D-Design, CAD und andere ressourcenintensive Software in Echtzeit auszuführen, sodass sie nicht mehr Softwarelizenzen für persönliche Geräte erwerben müssen.

Mit Blick auf die Zukunft ergab die Splashtop-Umfrage im Frühsommer, dass fast 75 Prozent der Befragten davon ausgehen, auch nach dem Ende der Einschränkungen durch die Pandemie mehr von zu Hause aus zu arbeiten. Und 28 Prozent der Teilnehmer gaben an, dass die Arbeit von zu Hause aus für ihr Unternehmen zur neuen Normalität werden könnte.

Die KPMG-Umfrage zeigte einen noch größeren Bedarf an Zusammenarbeit beim Fernzugriff auf. Während viele Arbeitnehmer von verbesserten Erfahrungen berichten, wurde in der Umfrage festgestellt, dass Remote-Mitarbeiter Unterstützung wünschen. Der Gesamtrespondentenpool gab an, dass sich diese Bereiche der Unterstützung verschlechtert haben, darunter die Fähigkeit zur Zusammenarbeit (um 35 Prozent).

Splashtop ist genau aus diesem Grund ein wichtiges Tool für den Zugriff auf Telearbeit — es ermöglicht eine einfachere Art der Interaktion und des Zugriffs auf alle Arten von Remote-Daten und erleichtert so den notwendigen Dialog für Wissensaustausch und Engagement.

Splashtop bietet Fernzugriffspläne für Einzelpersonen, kleine Teams und große Unternehmen, um Telearbeit zu ermöglichen. Benutzer können mit Windows-, Mac- und Linux-Workstations von jedem Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät aus darauf zugreifen.

Oder erfahre mehr darüber, wie du mit Splashtop von zu Hause aus arbeiten kannst.