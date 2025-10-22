Direkt zum Hauptinhalt
Splashtop20 years of trust
AnmeldenGratis testen
+49 (711) 340 67876AnmeldenGratis testen
Drawing of several squids representing various social media platforms

Innovation ist der einzige Weg zu überleben

Splashtop Team
1 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
Kostenlos testen

Der Economist dieser Woche spricht über den Kampf der vier Internetgiganten — Apple, Google, Facebook und Amazon — und das Überleben der Größten:

https://www.economist.com/leaders/2012/12/01/survival-of-the-biggest

Meiner Meinung nach ist "Innovation" die einzige Überlebensformel. Selbst die Größten fallen zu Boden... schauen Sie, wie schnell die Imperien von Nokia, RIM und HP so schnell fallen. Jeder Riese hat seine Erfolgsformel (google=Suche, amazon=Wert/Bequemlichkeit, apple=Premium-Erlebnis, fb=soziale Graphen), aber wenn eine Geschäftsmodelltransformation kommt, um ihre Formel zu stören, und sie es versäumen, zu innovieren, wird jeder Riese stolpern und fallen. Außerhalb der westlichen Welt hat sich Samsung als globale Macht etabliert. Lenovo ist weltweit bereits die Nummer 1 bei PCs und hat HP überholt, und in China ist es bereits die Nummer 2 bei Handys und bewegt sich in Richtung Nummer 1. Dann sehen Sie Huawei und ZTE. Innovationen und Wettbewerb geschehen weltweit in einem beispiellosen Tempo.

Dann dreht sich bei all den Giganten, die in dem Artikel beschrieben werden, alles um Verbraucher... Verbraucher sind von Natur aus ein bisschen krass. Die Lebensdauer des Mobilgeräts beträgt weniger als 2 Jahre. Wer heute den Krieg zwischen Plattformen und Geräten anführt, könnte sich in ein bis zwei Jahren schnell ändern. In der Welt der mobilen Unternehmen brauen sich tatsächlich große Schlachten zusammen, in denen noch mehr Geld auf dem Spiel steht. Open Source,cloud Computing, Big Data und Mobilität verändern die Wirtschaftlichkeit der Anwendungs- und Datenbereitstellung und Zusammenarbeit und üben enormen Druck auf Cisco, Microsoft, Oracle, SAP und VMware auf der ganzen Welt aus. In den Augen voncloud Unternehmensdienstleistungen für Kunden, Partner und Mitarbeiter sind Geräte nur Gebrauchsgüter — egal, ob es sich um Android, iOS oder Windows handelt. Innovativecloud Geschäftslösungen werden in den kommenden Jahren jede Branche verändern. Ohne Innovationen wird jeder große Gigant von heute auf der Strecke bleiben.

Hier bei Splashtop streben wir danach, viele aufregende, innovative Produkte und Dienstleistungen für unsere Millionen von mobilen Nutzern bereitzustellen. Danke für all Ihre Unterstützung! :)

Splashtop Chief

Legen Sie direkt los!
Beginnen Sie Ihre KOSTENLOSE Splashtop-Testversion
Kostenlos testen


Teilen
RSS-FeedAbonnieren

Verwandter Inhalt

Several devices next to each other.
Einblicke in den Fernzugriff

Was ist ein Remote-Gerät? Beispiele, Vorteile und Sicherheitstipps

Mehr erfahren
An iPad tablet
Einblicke in den Fernzugriff

Fernzugriff auf ein iPad vom Chromebook aus mit Splashtop

Mehr erfahren
Helpdesk manager providing remote device support from the comfort of their home using Splashtop
Einblicke in den Fernzugriff

Beste Fernzugriffssoftware auf den PC 2026: Basierend auf Ihrem Anwendungsfall

Mehr erfahren
A desktop computer on a desk.
Einblicke in den Fernzugriff

Remote-Desktop: Sicherer Fernzugriff, Fernsupport & Beste Anwendungsfälle

Mehr erfahren
Alle Blogs ansehen