Der Economist dieser Woche spricht über den Kampf der vier Internetgiganten — Apple, Google, Facebook und Amazon — und das Überleben der Größten:

http://www.economist.com/news/leaders/21567355-concern-about-clout-internet-giants-growing-antitrust-watchdogs-should-tread

Meiner Ansicht nach" ist" Innovation die einzige Überlebensformel. Selbst die größten fallen zu Boden... sieh dir an, wie schnell die Imperien von Nokia, RIM und HP so schnell fallen. Jeder Gigant hat seine Erfolgsformel (google=Suche, Amazon=Value/Convenience, Apple=Premium-Erfahrung, fb=Social Graphen), aber wenn eine Transformation des Geschäftsmodells dazu führt, dass ihre Formel durcheinander gerät und sie nicht innovativ sind, wird jeder Riese stolpern und fallen. Außerhalb der westlichen Welt hat sich Samsung zu einem globalen Machtzentrum entwickelt. Lenovo ist weltweit bereits #1 bei PCs und übertrifft HP, und in China ist es bereits #2 bei Mobiltelefonen und bewegt sich in Richtung #1. Dann sieh dir Huawei und ZTE an. Innovationen und Wettbewerb finden weltweit in einem beispiellosen Tempo statt.

Dann dreht sich bei all den Giganten, die in dem Artikel beschrieben werden, alles um Verbraucher... Verbraucher sind von Natur aus ein bisschen krass. Die Lebensdauer des Mobilgeräts beträgt weniger als 2 Jahre. Wer heute den Krieg zwischen Plattformen und Geräten anführt, könnte sich in ein bis zwei Jahren schnell ändern. In der Welt der mobilen Unternehmen brauen sich tatsächlich große Schlachten zusammen, in denen noch mehr Geld auf dem Spiel steht. Open Source,cloud Computing, Big Data und Mobilität verändern die Wirtschaftlichkeit der Anwendungs- und Datenbereitstellung und Zusammenarbeit und üben enormen Druck auf Cisco, Microsoft, Oracle, SAP und VMware auf der ganzen Welt aus. In den Augen voncloud Unternehmensdienstleistungen für Kunden, Partner und Mitarbeiter sind Geräte nur Gebrauchsgüter — egal, ob es sich um Android, iOS oder Windows handelt. Innovativecloud Geschäftslösungen werden in den kommenden Jahren jede Branche verändern. Ohne Innovationen wird jeder große Gigant von heute auf der Strecke bleiben.

