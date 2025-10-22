Innovation ist der einzige Weg zu überleben

Der Economist dieser Woche spricht über den Kampf der vier Internetgiganten — Apple, Google, Facebook und Amazon — und das Überleben der Größten:
https://www.economist.com/leaders/2012/12/01/survival-of-the-biggest
Meiner Meinung nach ist "Innovation" die einzige Überlebensformel. Selbst die Größten fallen zu Boden... schauen Sie, wie schnell die Imperien von Nokia, RIM und HP so schnell fallen. Jeder Riese hat seine Erfolgsformel (google=Suche, amazon=Wert/Bequemlichkeit, apple=Premium-Erlebnis, fb=soziale Graphen), aber wenn eine Geschäftsmodelltransformation kommt, um ihre Formel zu stören, und sie es versäumen, zu innovieren, wird jeder Riese stolpern und fallen. Außerhalb der westlichen Welt hat sich Samsung als globale Macht etabliert. Lenovo ist weltweit bereits die Nummer 1 bei PCs und hat HP überholt, und in China ist es bereits die Nummer 2 bei Handys und bewegt sich in Richtung Nummer 1. Dann sehen Sie Huawei und ZTE. Innovationen und Wettbewerb geschehen weltweit in einem beispiellosen Tempo.
Dann dreht sich bei all den Giganten, die in dem Artikel beschrieben werden, alles um Verbraucher... Verbraucher sind von Natur aus ein bisschen krass. Die Lebensdauer des Mobilgeräts beträgt weniger als 2 Jahre. Wer heute den Krieg zwischen Plattformen und Geräten anführt, könnte sich in ein bis zwei Jahren schnell ändern. In der Welt der mobilen Unternehmen brauen sich tatsächlich große Schlachten zusammen, in denen noch mehr Geld auf dem Spiel steht. Open Source,cloud Computing, Big Data und Mobilität verändern die Wirtschaftlichkeit der Anwendungs- und Datenbereitstellung und Zusammenarbeit und üben enormen Druck auf Cisco, Microsoft, Oracle, SAP und VMware auf der ganzen Welt aus. In den Augen voncloud Unternehmensdienstleistungen für Kunden, Partner und Mitarbeiter sind Geräte nur Gebrauchsgüter — egal, ob es sich um Android, iOS oder Windows handelt. Innovativecloud Geschäftslösungen werden in den kommenden Jahren jede Branche verändern. Ohne Innovationen wird jeder große Gigant von heute auf der Strecke bleiben.
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