Infografik zu Cyberangriffen: Was du wissen solltest und Tipps zur Vorbeugung

Cyberangriffe nehmen exponentiell zu. Von Phishing-Betrügereien bis hin zu Ransomware-Angriffen verstärken Hacker ihre Bemühungen. Wenn dein Unternehmen angegriffen wird, schadet das deiner Marke und untergräbt das Vertrauen deiner Kunden, Mitarbeiter und sogar deines Vorstands. Du musst dein Risiko regelmäßig bewerten.

In einem kürzlichen Gespräch mit Jerry Hsieh, Senior Director of Security and Compliance bei Splashtop, haben wir über Sicherheit, Ransomware und darüber, worüber Teams nachdenken sollten, gesprochen.

Um dir zu helfen, über die neuesten Statistiken und Präventionsmethoden auf dem Laufenden zu bleiben, haben wir eine Infografik erstellt, die zeigt, was du über Cyberangriffe wissen solltest, sowie Tipps, wie du sie verhindern kannst.



Wie Jerry sagt, Cybersicherheit ist nie erledigt. Bleib wachsam.