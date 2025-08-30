Infografik zu Cyberangriffen: Was du wissen solltest und Tipps zur Vorbeugung

Cyberangriffe nehmen exponentiell zu. Von Phishing-Betrügereien bis hin zu Ransomware-Angriffen verstärken Hacker ihre Bemühungen. Wenn Ihr Unternehmen angegriffen wird, schadet das Ihrer Marke und untergräbt das Vertrauen Ihrer Kunden, Mitarbeiter und sogar Ihres Vorstands. Sie müssen Ihr Risiko regelmäßig bewerten.
In einem kürzlichen Gespräch mit Jerry Hsieh, Senior Director of Security and Compliance bei Splashtop, haben wir über Sicherheit, Ransomware und darüber, worüber Teams nachdenken sollten, gesprochen.
Um Ihnen zu helfen, über die neuesten Statistiken und Präventionsmethoden auf dem Laufenden zu bleiben, haben wir eine Infografik erstellt, die Ihnen zeigt, was Sie über Cyberangriffe wissen sollten und Tipps, wie Sie diese verhindern können.
Wie Jerry sagt, Cybersicherheit ist nie erledigt. Bleib wachsam.