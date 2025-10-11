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Von zu Hause aus arbeiten& COVID-19 in den Nachrichten

Splashtop Team
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Aktualisiert
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Wie bereite ich mich auf das Coronavirus vor

Die New York Times hat eine nützliche Ressourcenseite zusammengestellt, wie man sich auf das Coronavirus vorbereitet. Diese enthält direkte Informationen von der CDC und wird kontinuierlich aktualisiert.
Sie sollten dies als Lesezeichen speichern.

Reisekarte mit Coronavirus-Warnung

Planen Sie eine Reise? Nachfolgend finden Sie eine Karte der Gebiete, die Sie meiden sollten. Klicken Sie auf die Karte für ein Live-Update.

Quelle: Healthmap.org

64 Expertentipps, um gesund und produktiv zu bleiben, wenn man von zu Hause aus arbeitet

Egal, ob Sie ein Veteran oder Neuling im Homeoffice sind, WFH ist nicht so einfach und spaßig, wie man vielleicht denkt. In diesem Artikel interviewt ZDNet 64 erfahrene Remote-Arbeiter aus der ganzen Welt über die besten Ratschläge für das Arbeiten von zu Hause aus.

Telearbeit während des Coronavirus als Elternteil

In diesem Artikel von USA Today stellt Kim Komando mehrere existierende technische Tools vor, die es ermöglichen, als berufstätige Eltern weiterzumachen.

Das Coronavirus könnte die Arbeit von zu Hause aus tatsächlich alltäglicher machen

Laut einer Umfrage von Workhuman arbeitet nur ein Drittel der Belegschaft in den USA von zu Hause aus. In diesem Artikel wird untersucht, wie sich das Coronavirus auf diesen Trend auswirkt und was Arbeitgeber tun müssen.

Immer mehr Technologieunternehmen bieten während des Coronavirus-Ausbruchs kostenlose Tools für die Telearbeit an

Wie Splashtop erweitern viele Technologieunternehmen ihre Dienstleistungen, um Telearbeit für mehr Unternehmen möglich zu machen. Dazu gehören Microsoft, Cisco, Zoom und Google.

Coronavirus und das Experiment zur Telearbeit, nach dem niemand gefragt hat

Matt Mullenweg, der CEO von Automattic, spricht darüber, wie wichtig es ist, die richtigen Erwartungen zu setzen und Mitarbeitern zu vertrauen, die von zu Hause aus arbeiten. Automattic ist das Unternehmen hinter WordPress, und sie sind seit Jahren vollständig remote tätig.

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