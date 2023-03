Von zu Hause aus arbeiten& COVID-19 in den Nachrichten

Wie bereite ich mich auf das Coronavirus vor

Die New York Times hat eine Seite mit nützlichen Ressourcen zusammengestellt, wie du dich auf das Coronavirus vorbereiten kannst. Dies enthält direkte Informationen vom CDC und wird ständig aktualisiert.



Reisekarte mit Coronavirus-Warnung

Hast du vor zu reisen? Unten findest du eine Karte mit Gebieten, die du meiden solltest. Klicke auf die Karte für ein Live-Update.



64 Expertentipps, um gesund und produktiv zu bleiben, wenn du von zu Hause aus arbeitest

Egal, ob du ein Veteran oder ein Neuling darin bist, von zu Hause aus zu arbeiten, WFH ist nicht so einfach und unterhaltsam, wie man vielleicht denkt. In diesem Artikel interviewt ZDNet 64 fachkundige Telearbeiter aus der ganzen Welt zu den besten Ratschlägen für die Arbeit von zu Hause aus.

Telearbeit inmitten des Coronavirus, während du ein Elternteil bist

In diesem Artikel von USA Today stellt Kim Komando mehrere existierende technische Tools vor, die es ermöglichen, als berufstätige Eltern weiterzumachen.

Das Coronavirus könnte die Arbeit von zu Hause aus tatsächlich alltäglicher machen

Laut einer Umfrage von Workhuman arbeitet nur ein Drittel der Belegschaft in den USA von zu Hause aus. In diesem Artikel wird untersucht, wie sich das Coronavirus auf diesen Trend auswirkt und was Arbeitgeber tun müssen.

Immer mehr Technologieunternehmen bieten während des Coronavirus-Ausbruchs kostenlose Tools für die Telearbeit an

Wie Splashtop erweitern viele Technologieunternehmen ihre Dienstleistungen, um Telearbeit für mehr Unternehmen möglich zu machen. Dazu gehören Microsoft, Cisco, Zoom und Google.

Coronavirus und das Experiment zur Telearbeit, nach dem niemand gefragt hat

Matt Mullenweg, der CEO von Automattic, spricht darüber, wie wichtig es ist, die richtigen Erwartungen zu setzen und Mitarbeitern zu vertrauen, die von zu Hause aus arbeiten. Automattic ist das Unternehmen hinter WordPress, und sie sind seit Jahren vollständig remote tätig.

Zusätzliche Ressourcen