Kann Telearbeit die Flut der großen Resignation eindämmen?

Der große Rücktritt von 2021 steht vor der Tür. Die Pandemie zwang Unternehmen auf der ganzen Welt, Lösungen für Heimarbeit von zu Hause aus einzuführen — und letztendlich hat der Zugang zu Telearbeit die Herzen und Gedanken der Mitarbeiter für immer verändert, die jetzt erkennen, dass die Arbeit von überall aus eine Priorität für ihre Work-Life-Balance ist.

Laut Daten des Personalanalyseunternehmens Visierhatte im September 2021 1 von 4 Personen ihren Job gekündigt. Der jüngste Bericht von Visier über freiwillige Austritte von über 50 großen Unternehmen mit Sitz in den USA ergab, dass 500.000 Mitarbeiter in allen Branchen gekündigt haben.

Das Tempo der Rücktritte beschleunigt sich. Eine PwC-Umfrage zeigt, dass 65% der Menschen im August nach einem neuen Job gesucht haben — während CNBC berichtet, dass 4,3 Millionen Menschen im selben Monat tatsächlich gekündigt haben.

Führungskräfte in Unternehmen aller Größen müssen handeln, um den Verlust wertvoller Mitarbeiter zu vermeiden.

Deine wertvollsten Mitarbeiter werden die ersten sein, die gehen

Während zahlreiche Artikel über die Belastung der Mitarbeiter an vorderster Front berichteten, stellt der Visier-Bericht fest, dass ein großer Prozentsatz der Kündigenden Personen mit einer Betriebszugehörigkeit von 5 bis 15 Jahren, Personen im Alter von 40 bis 45 Jahren und Frauen sind. Laut den von Gusto gesammelten Daten haben Frauen in der rekordverdächtigen Kündigungswelle im August sogar 25% mehr gekündigt als Männer.

In einem kürzlich erschienenen CNBC-Artikel sagte Ian Cook, VP of People Analytics bei Visier: „Wenn in der Mitte ihrer Karriere erfahrene Fachkräfte die Tür verlassen, verlieren Unternehmen mehr internes Wissen und sehen sich mit schwerwiegenderen Störungen in ihren Teams und ihrer Führung konfrontiert. Diese Arbeiter sind auch teurer und es dauert länger, sie zu ersetzen.“

Was du NICHT tun solltest: Nimm eine harte Haltung gegenüber der alten Welt ein

Du kannst lernen, nicht auf den großen Rücktritt von Tim Cook zu reagieren. Im Juni 2021 verschickte er ein unternehmensweites Memo, in dem er den Apple-Mitarbeitern mitteilte, dass sie bis Anfang September ins Büro zurückkehren müssen. Die Mitarbeiter von Apple waren weniger als begeistert und schickten dem Führungsteam ihren eigenen Brief. Sie gaben an, dass Tim Cooks Memo dazu geführt hat, dass Mitarbeiter gekündigt haben, und fügten hinzu: „Im letzten Jahr fühlten wir uns oft nicht nur ungehört, sondern manchmal aktiv ignoriert... Nachrichten wie, wir wissen, dass viele von Ihnen darauf aus sind, wieder persönlich mit Ihren Kollegen im Büro in Kontakt zu treten“, ohne dass eine Nachricht bestätigt, dass es direkt widersprüchliche Gefühle unter uns gibt, fühlt sich abweisend und entwertend an... Es fühlt sich an, als ob es eine Diskrepanz zwischen der Denkweise des Führungsteams gibt. über mobiles und standortflexibles Arbeiten und die gelebten Erfahrungen vieler Mitarbeiter von Apple.“

Wenn Apple-Mitarbeiter so reagiert haben, wie könnten Mitarbeiter in Unternehmen reagieren, die weniger prestigeträchtig sind als Apple oder die in hart umkämpften Branchen tätig sind? „Unternehmen sollten besorgt sein, wenn sich eine beliebige Anzahl von Mitarbeitern so beschweren. Es kann eskalieren und den Eindruck erwecken, auch wenn es sich um eine kleine Anzahl von Mitarbeitern handelt, dass dies der Ton der Organisation ist „, so Lowell, Kimberly Merriman, Professorin für Management an der Manning School of Business der University of Massachusetts in einem BBC-Artikel.

In einer ähnlichen Situation haben Mitarbeiter den Job beim Washingtonian Magazine gekündigt, nachdem ihr Geschäftsführer einen Leitartikel verfasst hatte, in dem den Mitarbeitern offenbar mit dem Verlust ihres Arbeitsplatzes gedroht wurde, falls sie eine vollständige Rückkehr ins Büro nicht akzeptieren.

In einem angespannten Arbeitsmarkt, auf dem Unternehmen um Wissensarbeiter konkurrieren, sind das schlechte Schritte. In dem CNBC-Artikel erklärte Daniel Zhao, leitender Ökonom bei Glassdoor:" Die Kündigungen sind ein positives Signal dafür, dass die Arbeitnehmer zuversichtlich sind, dass es Beschäftigungsmöglichkeiten gibt. "

Du musst wirklich mehr Flexibilität anbieten.

Viele Unternehmen haben zwar versucht, die Leute mit höheren Löhnen und differenzierten Botschaften zum Aufstieg zurück ins Büro zu locken (eine besondere Bedingung bei den Finanzgiganten der Wall Street), aber das ist nicht unbedingt der beste Schritt. "Es gibt andere Vergünstigungen und Leistungen, die attraktiver sein könnten als eine herkömmliche Gehaltserhöhung," sagte Cook. "Das offensichtlichste Beispiel ist, wenn du Flexibilität betonen kannst.“

Cook betonte in seinem Interview für die CNBC-Geschichte einen wichtigen Punkt: „Die Menschen überdenken ihre Karriere, ihre Work-Life-Balance und wie sie sich ihrer Arbeit widmen. Und das ist es, wofür sich Arbeitgeber engagieren müssen, wenn sie ihre Mitarbeiter behalten wollen.“

Flexibilität beginnt mit Fernzugriff und Remote-Support

Unternehmen, die Telearbeit anbieten (ermöglicht durch Fernzugriff und Fernsupport), haben seit Jahren beeindruckende Produktivitätssteigerungen erzielt. Der Schlüssel, um deine Mitarbeiter 2021 zufrieden zu stellen, ist die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, die Beseitigung schrecklicher Pendelwege und die Möglichkeit, Kunden überall zu treffen.

