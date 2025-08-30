Kann Telearbeit die Flut der großen Resignation eindämmen?

Der große Rücktritt von 2021 steht vor der Tür. Die Pandemie zwang Unternehmen auf der ganzen Welt, Lösungen für Heimarbeit von zu Hause aus einzuführen — und letztendlich hat der Zugang zu Telearbeit die Herzen und Gedanken der Mitarbeiter für immer verändert, die jetzt erkennen, dass die Arbeit von überall aus eine Priorität für ihre Work-Life-Balance ist.
Laut Daten des Personalanalyseunternehmens Visier hatte im September 2021 1 von 4 Personen ihren Job gekündigt. Der jüngste Bericht von Visier über freiwillige Austritte von über 50 großen Unternehmen mit Sitz in den USA ergab, dass 500.000 Mitarbeiter in allen Branchen gekündigt haben.
Das Tempo der Rücktritte beschleunigt sich. Eine PwC-Umfrage zeigt, dass 65% der Menschen im August nach einem neuen Job gesucht haben — während CNBC berichtet, dass 4,3 Millionen Menschen im selben Monat tatsächlich gekündigt haben.
Führungskräfte in Unternehmen aller Größen müssen handeln, um den Verlust wertvoller Mitarbeiter zu vermeiden.
Ihre wertvollsten Mitarbeiter werden die Ersten sein, die gehen
Während zahlreiche Artikel über die Belastung der Mitarbeiter an vorderster Front berichteten, stellt der Visier-Bericht fest, dass ein großer Prozentsatz der Kündigenden Personen mit einer Betriebszugehörigkeit von 5 bis 15 Jahren, Personen im Alter von 40 bis 45 Jahren und Frauen sind. Laut den von Gusto gesammelten Daten haben Frauen in der rekordverdächtigen Kündigungswelle im August sogar 25% mehr gekündigt als Männer.
In einem kürzlich erschienenen CNBC-Artikel sagte Ian Cook, VP of People Analytics bei Visier: „Wenn in der Mitte ihrer Karriere erfahrene Fachkräfte die Tür verlassen, verlieren Unternehmen mehr internes Wissen und sehen sich mit schwerwiegenderen Störungen in ihren Teams und ihrer Führung konfrontiert. Diese Arbeiter sind auch teurer und es dauert länger, sie zu ersetzen.“
Was man NICHT tun sollte: eine harte Haltung aus der alten Welt einnehmen
Sie können von Tim Cook lernen, wie man nicht auf die große Kündigungswelle reagiert. Er verschickte im Juni 2021 ein unternehmensweites Memo, in dem er den Apple-Mitarbeitern mitteilte, dass sie bis Anfang September ins Büro zurückkehren müssten. Die Apple-Mitarbeiter waren weniger begeistert und schickten dem Führungsteam ihren eigenen Brief. Sie erklärten, dass Tim Cooks Memo dazu führte, dass Mitarbeiter kündigten, und fügten hinzu: „Im letzten Jahr fühlten wir uns oft nicht nur ungehört, sondern manchmal aktiv ignoriert… Nachrichten wie ‚wir wissen, dass viele von Ihnen sich darauf freuen, im Büro wieder persönlich mit Ihren Kollegen in Kontakt zu treten‘, ohne dass dabei berücksichtigt wird, dass es unter uns direkt gegensätzliche Gefühle gibt, wirken abweisend und entwertend... Es fühlt sich an, als gäbe es eine Diskrepanz zwischen der Art und Weise, wie das Führungsteam über Remote- / standortflexibles Arbeiten denkt, und den gelebten Erfahrungen vieler Apple-Mitarbeiter.“
Wenn Apple-Mitarbeiter so reagiert haben, wie könnten Mitarbeiter in Unternehmen reagieren, die weniger prestigeträchtig sind als Apple oder die in hart umkämpften Branchen tätig sind? „Unternehmen sollten besorgt sein, wenn sich eine beliebige Anzahl von Mitarbeitern so beschweren. Es kann eskalieren und den Eindruck erwecken, auch wenn es sich um eine kleine Anzahl von Mitarbeitern handelt, dass dies der Ton der Organisation ist „, so Lowell, Kimberly Merriman, Professorin für Management an der Manning School of Business der University of Massachusetts in einem BBC-Artikel.
In einer ähnlichen Situation verließen Mitarbeiter das Washingtonian Magazine, nachdem ihr Geschäftsführer einen Leitartikel schrieb, der den Anschein erweckte, die Mitarbeiter mit Arbeitsplatzverlust zu bedrohen, wenn sie nicht einer vollständigen Rückkehr ins Büro zustimmten.
In einem angespannten Arbeitsmarkt, auf dem Unternehmen um Wissensarbeiter konkurrieren, sind das schlechte Schritte. In dem CNBC-Artikel erklärte Daniel Zhao, leitender Ökonom bei Glassdoor:" Die Kündigungen sind ein positives Signal dafür, dass die Arbeitnehmer zuversichtlich sind, dass es Beschäftigungsmöglichkeiten gibt. "
Sie müssen wirklich mehr Flexibilität bieten
Während viele Unternehmen versucht haben, Menschen mit höherem Gehalt und nuancierter Botschaft über Aufstiegsmöglichkeiten (eine besondere Bedingung unter den Finanzriesen an der Wall Street) ins Büro zurückzulocken, ist das nicht unbedingt der beste Schritt. „Es gibt andere Vorteile und Vergünstigungen, die möglicherweise ansprechender sind als eine traditionelle Gehaltserhöhung“, sagte Cook. „Das offensichtlichste Beispiel ist, wenn Sie Flexibilität betonen können.“
Cook betonte in seinem Interview für die CNBC-Geschichte einen wichtigen Punkt: „Die Menschen überdenken ihre Karriere, ihre Work-Life-Balance und wie sie sich ihrer Arbeit widmen. Und das ist es, wofür sich Arbeitgeber engagieren müssen, wenn sie ihre Mitarbeiter behalten wollen.“
Flexibilität beginnt mit Fernzugriff und Remote-Support
Unternehmen, die eine Telearbeitsoption (ermöglicht durch Fernzugriff und Fernsupport) anbieten, haben seit Jahren beeindruckende Produktivitätssteigerungen erzielt. Der Schlüssel, um Ihr Personal im Jahr 2021 zufrieden zu stellen, besteht darin, eine Work-Life-Balance zu bieten, schreckliche Pendelzeiten zu beenden und die Möglichkeit zu bieten, sich überall mit Kunden zu treffen.
Die nächste Generation von Fernzugriff und Support – wie sie von Splashtop bereitgestellt wird – fügt Bildschirmfreigabe- und BYOD (Bring Your Own Device) -Funktionen hinzu, die es Ihren Mitarbeitern ermöglichen, noch flexibler zu sein, indem sie ihre eigenen Lieblingsgeräte verwenden, um ihre Arbeit zu erledigen.
Stellen Sie sich vor, Sie bieten den Mitarbeitern einen besseren Support als das persönliche Erlebnis
Fortschrittliche Fernzugriffs- und Fernsupportlösungen, wie Splashtop Enterprise, bieten sowohl unbeaufsichtigte als auch beaufsichtigte Unterstützung. Mit Unbeaufsichtigt können Sie Mitarbeiter unterstützen, während sie unterwegs sind oder sogar schlafen. Genau. Ihre IT-Administratoren verwenden Berechtigungen und detaillierte Sicherheitsprotokolle, um die Fernzugriffs- und andere technische Probleme der Mitarbeiter zu lösen, ohne dass diese anwesend sein müssen.
Was den betreuten Support betrifft, so kann ein Mitarbeiter sofortigen Support auf jedem Gerät erhalten — auch wenn es sich nicht um ein vom Unternehmen ausgestelltes Gerät handelt. Der Remote-Mitarbeiter greift einfach von Splashtop aus auf eine Support-App zu, sendet einen Code an den IT-Helpdesk-Experten und ermöglicht ihm, alle Probleme aus der Ferne zu beheben.
Beide Arten der Unterstützung tragen wesentlich dazu bei, dass sich Telearbeiter umsorgt fühlen und hochproduktiv sind.
Splashtop Remote Accessund Supportlösungen wurden ursprünglich für Verbraucher entwickelt. Dieses benutzerfreundliche Design macht es zu einer perfekten Lösung für Unternehmen, die Flexibilität für Remote-Mitarbeiter bieten möchten. Um zu sehen, wie einfach und produktiv das Leben Ihrer Mitarbeiter sein kann, schauen Sie sich unsere Kundengeschichten an.