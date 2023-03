Adobe ist süchtig nach Splashtop

Lernen Sie Dave Helmly und Karl Soule kennen. Dave ist der Leiter der strategischen Entwicklung für Adobe Video. Karl ist der Sr. Technischer Vertriebsleiter für Adobe Video. Sie suchten nach der optimalen Fernzugriffslösung, um auf Reisen auf dedizierte Bürocomputer zugreifen zu können, aber dann schlug die globale Pandemie zu und verlangte von ihnen, schnell eine Lösung zu finden. Einer ihrer Multimedia-Kunden empfahl Splashtop. Es stellte sich heraus, dass Splashtop alles war, wonach sie gesucht hatten.

Sobald sie von Splashtop begeistert waren, begannen sie, es anderen Partnern zu empfehlen, darunter riesige Nachrichtenorganisationen und Rundfunkkunden.

Wir haben uns viele verschiedene Lösungen angeschaut. Wir haben uns alle beliebten angesehen, und der Name Splashtop tauchte auf. Ich habe mit einem Kunden aus der Warner Media-Familie zusammengearbeitet, der das Enterprise-Produkt verwendet. Wir waren die Erfolge durchgegangen, die sie in ihrer sehr großen Abteilung hatten, und das erregte meine Aufmerksamkeit. - Dave Helmly

Eine schnelle A/V-Synchronisierung ist erforderlich, wenn Videos aus der Ferne bearbeitet werden, und hier zeichnet sich Splashtop aus

Die Kunden von Adobe arbeiten mit großen Mengen an gemeinsam genutztem Speicher, Petabyte an Filmmaterial, das eine starke A/V-Synchronisation und schnelles Arbeiten erfordert. Sie fanden heraus, dass Splashtop sich in diesem Bereich hervorgetan hat, insbesondere beim Remoting von einem Mac zu einem anderen Mac, sogar aus sechstausend Meilen Entfernung.

Wenn diese Jungs (Video-Editoren) mit den schnellen Trimmungen, die die Promo-Abteilungen machen, blitzschnell 3 oder 4 Tasten pro Sekunde drücken, ist es entscheidend, etwas zu haben, das reaktionsschnell ist und die A/V-Synchronisation aufrechterhält; Dies ist einer der Bereiche, in denen ich festgestellt habe, dass Splashtop darin hervorragend ist. -Karl Soule, Adobe Video

Sehen Sie sich das Adobe Video -Testimonial selbst an und sehen Sie, warum Splashtop die Lösung der Wahl für die Remote-Videobearbeitung und mehr ist.

Splashtop Remote Desktop Software – Optimized for Adobe Users

