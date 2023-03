5 Möglichkeiten, wie Splashtop Remote Access dir beim Wachstum deines kleinen oder mittleren Unternehmens im Jahr 2020 helfen kann

Splashtop ist bereit, wachsende kleine und mittlere Unternehmen sowie Geschäftsleute mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, sicherem und zuverlässigem Fernzugriff für das neue Jahr zu unterstützen.

Erfahre, warum Splashtop Business Access eine strategische Technologiewahl sein kann, um das Wachstum deines Unternehmens in diesem Jahr zu unterstützen.

Starte eine kostenlose Splashtop Business Access-TestversionSiehe Abonnementoptionen

1. Sei bereit, wenn unerwartete Situationen eintreten

Wenn deine Teammitglieder es wegen Unwetters unerwartet nicht ins Büro schaffen oder sie sich um ein krankes Kind kümmern müssen, erleichtert Splashtop ihnen den Zugriff auf ihren Arbeitscomputer von ihrem Heimcomputer oder Mobilgerät aus, damit sie sich um wichtige Aufgaben kümmern können.

2. Reduziere die Werkzeugkosten um bis zu 80%, wenn du von einer anderen Fernzugriffslösung wechselst

Unternehmen, die zu Splashtop wechseln, können im Vergleich zu anderen Fernzugriffstools wie TeamViewer 50% oder mehr und im Vergleich zu LogMeIn bis zu 80% sparen .

3. Füge jederzeit ganz einfach Mitglieder hinzu, wenn dein Team wächst

Wenn du Splashtop Business Access wählst, kannst du dein Konto jederzeit über dein my.splashtop.com Online-Dashboard aktualisieren. Füge während deines Abonnements jederzeit Nutzer zu einem automatisch anteiligen Tarif hinzu. Wenn du 4 Nutzer auf deinem Konto erreichst, wird automatisch ein Rabatt von 20% gewährt*. Für neue Abonnements gibt es auch ein Paket für 10 Benutzer mit einer Ersparnis von 45%.

4. Spart Reisezeit und Reisekosten

Geschäftsleute und Geschäftsinhaber lieben die Flexibilität, die sie mit Splashtop haben. Wenn du ein Zahnarzt bist, der auf den Bürocomputer zugreifen muss, um Röntgenbilder anzusehen, oder ein Buchhalter, der sich die Fahrt zum Büro eines Kunden sparen möchte, um seine QuickBooks-Informationen einzusehen, ist Splashtop eine großartige Lösung. Splashtop wird in Japan im Rahmen einer landesweiten Initiative zur Verringerung der Verkehrsstaus während der Sommerspiele 2020 in Tokio sogar in großem Umfang eingeführt.

5. Splashtop ist hier um zu helfen

Wenn du Hilfe bei der Auswahl der besten Fernzugriffslösung für deine Bedürfnisse benötigst oder Fragen hast, hilft dir unser Vertriebsteam gerne weiter. Wenn du während deiner Testphase oder deines Abonnements Hilfe benötigst, ist unser Support-Team nur einen Klick oder Anruf entfernt. Und du kannst sicher sein, dass du eine sichere Lösung und Technologie verwendest, die sich bei Hunderten von Millionen von Remote-Access-Benutzern und Tausenden von Fünf-Sterne-Bewertungen auf führenden Bewertungsseiten und App Stores bewährt hat.

