5 Möglichkeiten, wie Splashtop Remote Access dir beim Wachstum deines kleinen oder mittleren Unternehmens im Jahr 2020 helfen kann

Splashtop ist bereit, wachsende kleine und mittlere Unternehmen sowie Geschäftsleute mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, sicherem und zuverlässigem Fernzugriff für das neue Jahr zu unterstützen.
Erfahren Sie, warum Splashtop Remote Access die Strategietechnologie Ihrer Wahl sein kann, um Ihrem Unternehmen in diesem Jahr zu mehr Wachstum zu verhelfen.
1. Sei bereit, wenn unerwartete Situationen eintreten
Wenn Ihre Teammitglieder aufgrund von schlechtem Wetter unerwartet nicht ins Büro kommen können oder sich um ein krankes Kind kümmern müssen, macht es Splashtop ihnen leicht, von ihrem Heimcomputer oder mobilen Gerät auf ihren Arbeitscomputer zuzugreifen, damit sie wichtige Aufgaben erledigen können.
2. Reduzieren Sie die Werkzeugkosten um bis zu 80 %, wenn Sie von einer anderen Fernzugriffslösung wechseln
Unternehmen, die zu Splashtop wechseln, können 50 % oder mehr im Vergleich zu anderen Fernzugriffstools wie TeamViewer und bis zu 80 % im Vergleich zu LogMeIn sparen.
3. Fügen Sie jederzeit problemlos Mitglieder hinzu, wenn Ihr Team wächst
Wenn Sie sich für Splashtop Remote Access entscheiden, können Sie Ihr Konto jederzeit über Ihr Online-Dashboard „my.splashtop.com“ aktualisieren. Während Ihres Abonnements können jederzeit Benutzer zu einem automatisch ermittelten anteiligen Preis hinzugefügt werden. Wenn Sie auf Ihrem Konto 4 Benutzer erreichen, wird automatisch ein Rabatt von 20 % gewährt*. Für neue Abonnements gibt es auch ein Paket für 10 Benutzer mit einer Ersparnis von 45 %.
4. Spart Reisezeit und Reisekosten
Geschäftsleute und Geschäftsinhaber lieben die Flexibilität, die sie mit Splashtop haben. Wenn Sie ein Zahnarzt sind, der auf den Bürocomputer zugreifen muss, um Röntgenbilder anzusehen, oder ein Buchhalter, der sich den Weg zum Büro eines Kunden sparen möchte, um ihre QuickBooks-Informationen anzusehen, ist Splashtop eine großartige Lösung. Splashtop wird sogar in Japan im Rahmen einer landesweiten Initiative zur Reduzierung des Verkehrsaufkommens während der Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio weit verbreitet eingeführt.
5. Splashtop ist hier um zu helfen
Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl der besten Fernzugriffslösung für Ihre Bedürfnisse benötigen oder Fragen haben, steht Ihnen unser Vertriebsteam gerne zur Verfügung. Wenn Sie während Ihrer Testphase oder Ihres Abonnements Hilfe benötigen, ist unser Support-Team nur einen Klick oder Anruf entfernt. Und Sie können sicher sein, dass Sie eine sichere Lösung und Technologie verwenden, die sich bei Hunderten von Millionen von Fernzugriffsnutzern und Tausenden von Fünf-Sterne-Bewertungen auf führenden Bewertungsseiten und in App-Stores bewährt hat.