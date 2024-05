Jerry Hsieh

VP of Security and Compliance

Jerry Hsieh ist VP of Security and Compliance bei Splashtop Inc. Jerry ist ein äußerst erfahrener IT-Experte mit einer über 20-jährigen Laufbahn im System-, Netzwerk- und Rechenzentrumsmanagement. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Compliance-Frameworks wie SOC2, SOX404, HIPAA und COSO. Jerry hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz im globalen Engineering-Management und leitet funktionsübergreifende Teams über mehrere Zeitzonen und Offshore-Standorte hinweg. Jerry ist eine ergebnisorientierte Führungskraft mit nachgewiesener Fähigkeit, modernste Technologien einzusetzen, IT-Abläufe zu optimieren und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen.