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RADIUS 與 RadSec：比較

Karthik Gooli
閱讀時間：6 分鐘
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RADIUS（Remote Authentication Dial-In User Service）傳統上一直是以 UDP 為基礎的通訊協定運作，透過以純文字傳輸的屬性－值配對（AVP），促進用戶端與伺服器之間的通訊。RADIUS 支援各種驗證機制，包括 PAP、PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS、MSCHAP、MSCHAPv2、EAP-MD5，以及其他幾種機制。

透過 UDP 使用 RADIUS PAP 通訊協定時特別容易受到攻擊，因為 User-Password AVP 僅使用共享密鑰進行加密。如果竊聽者取得共用密鑰，或能猜出或以暴力破解方式取得該密鑰，就能利用它解密 User-Password AVP，從而非法存取受保護的裝置或網路。

使用 PEAP、EAP-TTLS、MSCHAP、MSCHAPv2 和 EAP-MD5 等通訊協定時，認證或質詢會透過 EAP-Message AVP 在 EAP 通訊協定內傳輸。雖然某些 EAP 通訊協定要求透過 TLS 進行資料加密（其中伺服器憑證會驗證伺服器，以進行加密資料傳輸），但 EAP-Message AVP 中的伺服器憑證詳細資料、User-Name 屬性，以及其他 AVP，仍會以純文字交換，如下所示。這表示攻擊者可取得伺服器憑證詳細資料（C=AU、ST=Some-State、O=Internet Widgits Pty Ltd）及其他用戶端資訊，即使安全性本身未受影響，隱私仍可能因此遭到破壞。

以 UDP 為基礎的 RADIUS 可承載 EAP-TLS，這是一種非常安全、以憑證為基礎的通訊協定（用戶端與伺服器雙方都會透過憑證交換相互驗證），但該通訊協定在 EAP-Message AVP 中的明文傳輸，仍會讓重要的伺服器與用戶端憑證詳細資料（通常包括使用者的電子郵件地址）暴露給竊聽者，進而損害隱私。

radsec-vs-radius-1

近期發現的一項針對非 EAP 型通訊協定（PAP、CHAP）的漏洞，再次證明了以 UDP 為基礎的 RADIUS 通訊協定存在缺陷，因為如 https://blastradius.fail/attack-details 所詳述，攻擊者可能在不知道共用密鑰的情況下取得網路存取權。

在此情境下，區分隱私外洩與安全性外洩非常重要。當交易中的使用者詳細資料被竊聽者看見時，就會發生隱私外洩；而安全性外洩則是指攻擊者成功取得未經授權的網路存取權限，這是嚴重得多的情況。

雖然最安全、以 UDP 為基礎的 EAP-TLS 通訊協定仍存在隱私疑慮，但 RadSec 可針對隱私與安全性漏洞提供全面保護。

RadSec 透過相互 TLS 建立安全的 TCP 通道，將整個 RADIUS 通訊協定交換封裝其中，因此在安全性方面帶來了顯著提升。這種方法：

  • 在交換任何資料之前，先透過以憑證為基礎的雙向驗證建立安全的加密通道，確保用戶端與伺服器都會驗證彼此的身分。

  • 在用戶端與伺服器之間提供持續性的相互 TLS 式 TCP 連接，可抵抗 UDP 常見的封包遺失

  • 即使網路流量遭到攔截，也能防止竊聽，因為在沒有加密憑證存取權限的情況下，資料無法被解密

  • 消除傳輸安全性對單一共用密鑰的依賴

透過為整個通訊協定交換過程提供更完善的保護，RadSec 不僅能全面解決安全疑慮，也能處理傳統以 UDP 為基礎的 RADIUS 實作中存在的傳輸層隱私問題，使其整體上成為更安全的通訊協定。

UDP RADIUS 示意圖

下方的 Wireshark 擷取內容清楚示範了以 UDP 為基礎的 EAP-TLS RADIUS 如何顯示其固有的隱私弱點。封包擷取顯示用戶端與 RADIUS 伺服器之間有多次 RADIUS 交換，並呈現 Access-Request 與 Access-Challenge 訊息的完整順序，以及各自對應的封包識別碼。

檢視擷取內容的底部區段可發現 RADIUS 酬載，其中顯示了屬性值配對（AVP），內含敏感的驗證資訊。這包括值為 "random@foxpass.com" 的 User-Name 屬性，以及其他屬性，例如 NAS-Identifier 和 Called-Station-Id。右側的詳細十六進位傾印顯示了使用 AVPs 傳輸的原始封包內容，清楚暴露出使用者名稱詳細資料，以及伺服器和用戶端憑證詳細資料（憑證主體：CN=Test Client, O=Test Organization, C=US）——這是一項重大的隱私疑慮。

除了上述段落討論的安全疑慮外，這項隱私問題正是 RadSec 的設計要解決的核心。透過將這些交換內容封裝在經由相互憑證驗證建立的安全 TLS 通道中，RadSec 可防止這類敏感資訊暴露給可能的竊聽者。即使是 RADIUS 最不安全的驗證機制 PAP，搭配 RadSec 也非常安全。

radsec-vs-radius-2

RadSec 的運作方式

RadSec 透過將傳統 RADIUS 通訊協定交換封裝在安全的 TLS 通道中來強化安全性，確保所有用戶端與伺服器之間的資料傳輸皆維持加密狀態。不同於其以 UDP 為基礎的前身，RadSec 會建立持續性的 TCP 連接，且雙方會在相互 TLS 交握期間透過 X.509 憑證彼此驗證身分。這項強大的雙向驗證會在任何 RADIUS 資料傳輸發生前，先建立一條加密通道。

建立這個安全通道後，標準 RADIUS 封包（Access-Request、Access-Challenge 等）會在這個加密層內傳輸，有效防止遭到竊聽與篡改。持續連接會在整個連線期間維持，相較於容易發生封包遺失的 UDP RADIUS 方法，在效率與安全性方面都有顯著提升。

透過以憑證為基礎的信任模型，RadSec 消除了傳統 RADIUS 在隱私與安全性方面的主要弱點。通常透過 TCP 連接埠 2083 運作（不過這可進行設定），RadSec 可為整個通訊通道提供全面保護。這種全面的方法讓 RadSec 能高度抵禦封包嗅探、重放攻擊，以及中間人攻擊

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