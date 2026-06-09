Karthik 是 Splashtop 的資深幕僚工程師。Karthik 熱衷於解決複雜的可擴展性挑戰，並且擁有經實證的優異表現，能將原型轉化為可擴展的正式上線系統，進而創造顯著的商業價值。閒暇時，他喜歡打匹克球、享受漫無目的的兜風，也熱愛健行，探索新的地方、美食與文化。