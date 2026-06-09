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Illustration featuring a large golden key labeled SSH KEY in front of a monitor with code symbols, a padlock, a gear, and an ID card, representing secure access and authentication.

Aprenda chaves SSH em minutos

Foxpass Team
4 min de leitura
Atualizado
Começou com a Foxpass
Proteja o seu Wi-Fi e redes com autenticação baseada em identidade e certificados
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Existe um equilíbrio delicado entre segurança e conveniência. Se tornar a autenticação demasiado fácil, hackers e outros agentes maliciosos podem passar despercebidos, mas se for demasiado complexa, haverá perda de produtividade e os colaboradores ficarão à beira da loucura. As chaves Secure Shell (SSH) ajudam a alcançar esse equilíbrio, fornecendo autenticação segura para processos automatizados e implementando início de sessão único.

Com isso em mente, vamos explorar as chaves SSH, como são utilizadas e como a Foxpass oferece uma gestão de chaves SSH acessível e fácil de usar...

O que é uma chave SSH?

Uma chave SSH é uma alternativa aos nomes de utilizador e às palavras-passe como método de autenticação do utilizador. É utilizado principalmente através da apresentação de um ficheiro encriptado ao serviço, em vez de uma palavra-passe baseada em texto.

As credenciais de acesso para chaves SSH são trocadas no protocolo Secure Shell, uma alternativa segura ao Telnet não encriptado. As chaves SSH utilizam técnicas criptográficas para garantir que toda a comunicação de e para o servidor remoto acontece de forma encriptada.

Isto fornece um mecanismo seguro para autenticar utilizadores remotos, transferir a entrada do cliente para o anfitrião e retransmitir a saída de volta para o cliente.

Na prática, cada utilizador gera o seu próprio par de chaves SSH, mantendo a chave privada na sua máquina e instalando a chave pública nos servidores a que precisa de aceder.

A diagram showing communication between an SSH client and secure SSH host server

Como são utilizadas as chaves SSH?

As chaves SSH são semelhantes a palavras-passe, pois concedem acesso aos utilizadores e ajudam a autenticar as suas identidades, determinando quem pode aceder a que sistemas. As chaves SSH estabelecem ligações seguras que encriptam os dados, permitindo iniciar sessão e trabalhar em segurança sem receio de que algo seja intercetado.

Como resultado, o SSH oferece elevada segurança e confidencialidade ao iniciar sessão (mesmo remotamente), enviar dados e transferir ficheiros.

As chaves SSH são utilizadas principalmente para iniciar sessão em servidores Linux. Estes servidores funcionam nos bastidores para alimentar a maioria dos websites e aplicações.

Os engenheiros de software precisam de iniciar sessão continuamente nestes servidores para implementar código, corrigir erros e configurar definições. As chaves SSH permitem aceder facilmente aos servidores sem ter de iniciar e terminar sessão constantemente, mantendo a autenticação e garantindo eficiência e segurança.

Gestão de chaves SSH

No entanto, as chaves SSH podem representar um novo desafio, uma vez que gerir um grande número de chaves pode ser um processo complicado. Quando as empresas não implementam processos de provisionamento e desativação para o acesso baseado em chaves, ou não têm registos de quem provisionou chaves para quê, isso pode introduzir novos riscos de segurança.

A gestão de chaves SSH, por isso, é vital para garantir a segurança ao aprovisionar chaves SSH. A gestão de chaves SSH inclui:

  • Gerir identidades e credenciais

  • Provisionamento e revogação de chaves SSH

  • Implementar a gestão de acessos privilegiados

  • Ter planos de resposta a incidentes e de recuperação de desastres implementados

Com uma gestão adequada de chaves SSH, é possível garantir que os utilizadores recebem rapidamente as chaves e credenciais de que precisam para trabalhar, gerir quem tem acesso a quê e remover credenciais quando já não são necessárias, mantendo assim os seus sistemas seguros.

Porque o Foxpass é uma excelente alternativa à gestão manual de chaves SSH

Se precisar de uma solução poderosa para ajudar na gestão de chaves SSH, o Foxpass oferece a forma mais fácil e segura de gerir as suas chaves SSH e manter os seus servidores seguros. A funcionalidade de gestão de chaves SSH do Foxpass permite que os engenheiros adicionem as suas chaves públicas ao Foxpass, para que possam iniciar sessão em máquinas Linux com Foxpass ativado a partir dos seus próprios computadores, permitindo a gestão self-service de chaves SSH.

Além disso, o Foxpass oferece várias funcionalidades concebidas para facilitar a gestão de chaves SSH, como acesso temporário e correspondência de hosts baseada em padrões. Isto proporciona uma gestão e controlo de acessos eficientes e seguros, funcionando de forma integrada com as suas chaves SSH.

Esta é apenas uma das muitas formas como a Foxpass oferece segurança de nível empresarial a um preço acessível e convidativo. Com o Foxpass, pode manter as suas redes e dispositivos seguros sem comprometer a velocidade e a eficiência.

Reforce a sua segurança

Quer ajudar os seus colaboradores a ligarem-se à sua rede de forma segura e simples, mantendo os agentes maliciosos afastados? Clique aqui para saber como o Foxpass pode ajudar a evitar erros de segurança dispendiosos:

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