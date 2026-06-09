Pular para o conteúdo principal
Voltar para Splashtop
Foxpass
EntrarTeste gratuito
Fale ConoscoEntrarTeste gratuito
A photo of a blue digital lock and wifi signals, indicating secure connectivity.

RADIUS sobre TLS (RadSec): modernizar a autenticação de rede para a era Zero Trust

Foxpass Team
4 min de leitura
Atualizado
Começou com a Foxpass
Proteja o seu Wi-Fi e redes com autenticação baseada em identidade e certificados
Teste gratuito

Porque é que o RADIUS continua a ser importante

O RADIUS tem sido um elemento fundamental do acesso seguro à rede há mais de duas décadas. Autentica discretamente utilizadores que se ligam a redes Wi‑Fi, VPN e redes com fios em empresas, universidades e centros de dados em todo o mundo.

Mas a forma como nos ligamos mudou. As redes abrangem agora escritórios, ambientes de cloud e utilizadores em mobilidade. Os pedidos de autenticação viajam frequentemente por caminhos não fiáveis — por vezes até por ligações públicas à internet — onde o RADIUS tradicional, concebido para ambientes de rede mais simples e fechados, começa a mostrar a sua idade.

Para acompanhar, as organizações precisam da mesma estrutura RADIUS comprovada, mas com uma segurança de transporte mais forte. É exatamente isso que o RadSec, ou RADIUS over TLS, oferece.

O que é RadSec?

RadSec é uma evolução do RADIUS que envia dados de autenticação, autorização e accounting (AAA) através de ligações TLS encriptadas em vez de UDP sem encriptação.

Quando um cliente RADIUS, como um controlador sem fios ou gateway VPN, comunica com um servidor RADIUS através de RadSec, os dois lados estabelecem um túnel TLS com autenticação mútua. Dentro desse túnel, cada pacote RADIUS é encriptado e verificado quanto à integridade.

Esta simples mudança no transporte tem grandes benefícios:

  • As credenciais e as políticas mantêm-se privadas.

  • Os pacotes não podem ser alterados nem falsificados.

  • As ligações são fiáveis e rastreáveis via TCP.

O RadSec também cumpre os requisitos de segurança e interoperabilidade dos frameworks de roaming modernos, como o eduroam e o Wi-Fi empresarial multi-site, em que os pedidos de autenticação podem atravessar múltiplos domínios ou domínios não fidedignos.

Por que o RadSec é importante agora

O RADIUS tradicional sobre UDP é rápido e leve, mas não dispõe de encriptação, integridade de pacotes nem fiabilidade. Depende do hashing MD5 — uma norma considerada obsoleta há anos. Nos atuais ambientes distribuídos e de confiança zero, isso já não é suficiente.

O RadSec resolve estas fragilidades ao combinar a fiabilidade do TCP com a encriptação e a autenticação mútua do TLS. O resultado é uma base moderna e assente em normas para acesso de rede seguro e federado — que mantém os dados de autenticação privados, validados e verificáveis de ponta a ponta.

O RadSec é especialmente importante para:

  • Ambientes híbridos e multissite onde os pedidos RADIUS circulam entre datacenters ou regiões na cloud.

  • Redes de educação e investigação que dependem de frameworks de identidade itinerante como eduroam.

  • Organizações que implementam uma arquitetura de confiança zero, onde cada ligação tem de ser autenticada e encriptada.

O desafio: complexidade de fazer por conta própria

Apesar das suas vantagens, implementar o RadSec manualmente pode ser intimidante. Requer:

  • Gerir e rodar certificados em todos os clientes e servidores RADIUS.

  • Configurar e manter túneis TLS entre sites.

  • Gestão das configurações de firewall e de portas para comunicação baseada em TCP.

Para muitas equipas de DevOps e TI, a complexidade de criar e manter uma infraestrutura RadSec torna-se uma barreira — mesmo quando reconhecem a necessidade de segurança.

Como o RADIUS entregue a partir da cloud o simplifica

Os serviços RADIUS modernos baseados na cloud resolvem este problema ao fornecerem autenticação com RadSec pronta a usar. Em vez de configurar túneis e cadeias de certificados manualmente, as equipas ligam os seus pontos de acesso, VPNs ou controladores a um endpoint RADIUS gerido que já suporta transporte TLS encriptado.

Foxpass Cloud RADIUS, por exemplo, reúne:

  • RadSec (RADIUS over TLS) para transporte seguro.

  • Autenticação baseada em certificados (EAP-TLS) para eliminar palavras-passe.

  • Controlo de acesso baseado na identidade associado ao Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta e outros fornecedores.

  • Aplicação granular de VLAN e políticas para segmentação de rede com privilégio mínimo.

  • Gestão integrada do ciclo de vida dos certificados através de MDMs (Intune, Jamf, Kandji, Addigy) ou do instalador de certificados BYOD da Foxpass.

  • Auditoria e registo detalhados para suportar a conformidade com SOC 2, HIPAA, PCI DSS e ISO 27001.

Em resumo, as vantagens do RadSec já estão integradas, sem o peso operacional de manter servidores ou túneis por conta própria.

Porque é importante para as redes Zero Trust

As arquiteturas de confiança zero dependem de três fundamentos

  1. Verificação de identidade robusta para cada ligação.

  2. Transporte encriptado para todo o tráfego de autenticação.

  3. Autorização granular com base no contexto e no princípio do menor privilégio.

O RadSec suporta os três. Combinado com acesso baseado em identidade e certificados, garante que cada sessão de Wi-Fi ou VPN seja autenticada, autorizada e encriptada antes de qualquer dispositivo aceder à rede.

A conclusão

O RadSec representa a evolução natural do RADIUS para um mundo distribuído de confiança zero. Preserva o que funciona — AAA padronizado — ao mesmo tempo que substitui pressupostos ultrapassados sobre os limites da rede.

Se ainda utiliza RADIUS legado sobre UDP, adotar um serviço RADIUS alojado na cloud com RadSec integrado é a forma mais fácil de atualizar a camada de autenticação para os padrões modernos de segurança.

Foxpass Cloud RADIUS fornece essa capacidade automaticamente, permitindo ativar acesso à rede baseado em identidade e protegido por TLS em minutos, em vez de meses.

Inicie a sua avaliação gratuita de 30 dias do Foxpass Cloud RADIUS e veja como o acesso seguro, baseado em identidade e certificados, pode simplificar o caminho para zero trust.

Comece com o Foxpass Agora!
Comece a sua versão de teste grátis para ver como o Foxpass pode automatizar e proteger a sua rede Wi-Fi
Teste gratuito


Compartilhar isso
Feed RSSInscreva-se

Conteúdo Relacionado

A man working in an office with several desks and computers.
RADIUS na cloud & autenticação de rede

Avaliar o acesso Wi‑Fi seguro: Cisco ISE, Aruba, Portnox & Foxpass

Saiba mais
A person with a tablet stands in front of a digital shield symbol, surrounded by servers, data charts, and a protective dome, representing cybersecurity and data protection in a virtual environment.
RADIUS na cloud & autenticação de rede

Utilizações e finalidade da VLAN: como a Foxpass pode ajudar

Saiba mais
A large red exclamation point over red code
RADIUS na cloud & autenticação de rede

As piores violações de segurança de 2021 (até agora)

Saiba mais
Illustration of server racks with a red warning triangle and exclamation mark, a clock, and clouds in the background, representing a server outage or downtime issue.
RADIUS na cloud & autenticação de rede

Planear com antecedência: como proteger o acesso ao servidor durante períodos de inatividade

Saiba mais
Ver Todos os Artigos de Blog
  • Conformidade
  • POLÍTICA DE PRIVACIDADE
  • Termos de Uso
Copyright ©2026 Splashtop Inc. Todos os direitos reservados. Todos os preços estão em dólares, salvo indicação em contrário. Todos os preços apresentados excluem quaisquer impostos aplicáveis.