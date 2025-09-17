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Foxpass
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Screenshot of the Microsoft Intune admin center showing the Devices > Configuration section. The “New Policy” option is highlighted under the Policies tab.

Foxpass: uma alternativa segura, rápida e acessível ao FreeRADIUS

Armazene e faça a gestão de perfis de utilizador sem a complexidade do faça-você-mesmo e os custos ocultos. Obtenha um RADIUS totalmente gerido, preparado para zero trust, que se integra com o seu IdP e MDM em minutos, não em semanas.

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Porque é que as equipas procuram alternativas ao FreeRADIUS

O FreeRADIUS é um servidor RADIUS open source poderoso, mas os seus riscos podem superar as suas vantagens. Configurar, alojar e manter o FreeRADIUS pode exigir muito tempo, competências especializadas e implicar riscos se for configurado incorretamente.

Um serviço cloud gerido como o Foxpass, por outro lado, elimina esse encargo, preservando ao mesmo tempo os principais benefícios.

  • Configuração e implementação complicadas: O FreeRADIUS é frequentemente criticado por ter demasiados “ajustes” e ficheiros de configuração. As organizações com poucos especialistas internos podem ter dificuldade em gerir e implementar essa solução.

  • Lentidão até gerar valor: Uma configuração DIY típica para FreeRADIUS demora 2–4 semanas, mesmo para administradores experientes. Será mesmo possível esperar tanto tempo?

  • Manutenção contínua: o FreeRADIUS exige aplicação mensal de patches, monitorização, cópias de segurança e manutenção de HA, dando às equipas de TI mais uma tarefa para gerir.

  • Os custos ocultos acumulam-se: o FreeRADIUS não é gratuito. A configuração pode custar entre $15–20K, além de $14.8–20.8K/ano para manutenção (sem PKI/MDM).

  • Dificuldades de integração: Integrar pontos de acesso Wi-Fi com o FreeRADIUS e integrá-lo com um fornecedor de identidade e soluções de terceiros (como Microsoft Entra ID ou Google Workspace) pode ser complicado. Os endpoints também precisam de ter os protocolos RADIUS adequados implementados e de estar corretamente configurados para garantir que toda a configuração funciona bem.


A man with dark hair and glasses sits at a desk, working on a computer in a dimly lit room with a blue glow. He appears focused, wearing a light shirt, with computer monitors and chairs visible in the background.

Porque a Foxpass é a melhor escolha

A Foxpass oferece uma solução RADIUS alojada na cloud que proporciona os benefícios do FreeRADIUS sem a complexidade operacional nem os custos, disponibilizada como um serviço cloud seguro e gerido com segurança zero‑trust.

  • Tempo até obter valor em minutos: Tratamos do trabalho mais pesado para que possa proteger a sua rede rapidamente.

  • 99,99% de disponibilidade & sem ponto único de falha: Foxpass tem alta disponibilidade e redundância global integradas. Sempre que precisar de ajuda, a nossa experiente equipa de suporte está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

  • Integrações de IdP e MDM: Integre-se perfeitamente com Entra ID (Azure AD), Google Workspace, Okta, OneLogin, Microsoft Intune, JAMF e muito mais.

  • Pronto para zero trust: Proteja a sua rede com autenticação baseada em identidade e certificados em Wi‑Fi e VPN.

  • Suporte de conformidade: o Foxpass ajuda a cumprir os requisitos de segurança com operações alinhadas com o SOC 2 e controlos de acesso preparados para auditorias, apoiados pelos frameworks de segurança da Splashtop.


Funcionalidade por funcionalidade: Foxpass vs. FreeRADIUS

Implementação e operações

  • Foxpass: RADIUS gerido na cloud com implementação rápida, alta disponibilidade e monitorização incluída.

  • FreeRADIUS: A infraestrutura autoalojada, as configurações, a disponibilidade, a monitorização e a aplicação de patches são da sua responsabilidade.

Custo total de propriedade

  • Foxpass: Disponível numa subscrição previsível, incluindo conservação e manutenção.

  • FreeRADIUS: configuração de $15–20K + $14.8–20.8K/ano manutenção.

Integrações

  • Foxpass: Sincronização nativa de IdP/MDM para ligar ao seu Wi‑Fi, VPN e endpoints.

  • FreeRADIUS : A configuração manual de IdP/AP/endpoint apresenta um risco mais elevado de configuração incorreta.

Postura de segurança

  • Foxpass: Autorização baseada em certificados e identidade, auditorias de segurança na cloud e alinhamento com zero trust.

  • FreeRADIUS: A segurança depende da sua configuração, da frequência de aplicação de correções e da monitorização.


A woman sits at a desk with a laptop, smiling while working. She has headphones around her neck. Behind her are two monitors displaying code. A coffee cup and notepad are also on the desk.

Resultados com que os líderes de segurança de TI se preocupam

Vá além das listas de verificação de funcionalidades. Otimize resultados mensuráveis com o Foxpass.

  • Reduza o risco: Elimine chaves pré-partilhadas (PSKs) com 802.1X + RADIUS, acesso baseado na identidade e certificação forte.

  • Acelere as implementações: Evite projetos DIY de várias semanas e fique operacional em minutos.

  • TCO mais baixo: Substitua as despesas de capital e o tempo de administração por uma subscrição previsível.

  • Simplifique as auditorias: As políticas e os registos centralizados apoiam o SOC-2 e as revisões internas.


A computer screen displays the Foxpass EAP-TTLS configuration page, showing network security settings with options for accepted EAP types, username, password, and verification fields. The interface has a dark theme.

Como o Foxpass funciona na sua stack

Foxpass foi concebido para equipas de TI modernas. É compatível com os programadores, baseado em padrões e fácil de operar, para que seja possível proteger a rede sem impor uma carga extra ao departamento de TI.

  • Ligue o seu IdP: Faça a gestão do acesso à rede em escala ao sincronizar utilizadores/grupos do Entra ID, Google Workspace, Okta ou OneLogin.

  • Inscrever dispositivos: Utilize autenticação baseada em certificados e integre com Intune, Jamf, Kandji, Mosyle e muito mais. Ou ative a autenticação BYOD sem palavra-passe com o Foxpass BYOD Certificate Installer.

  • Proteja o acesso: Aplique 802.1X a Wi‑Fi e VPN e políticas baseadas em funções para manter utilizadores não autorizados afastados.

  • Monitorize e comprove: Mantenha a sua rede sob vigilância com registo na cloud e estado de visibilidade.


Proteja a sua rede sem custos elevados nem complexidade

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Reconhecimentos e prémios

White text on a dark gray background reads Member of Microsoft Intelligent Security Association. Below, the Microsoft logo appears next to the words Microsoft Security.
A badge labeled Winter 2026 with the G2 logo and the text Best Support Mid-Market in bold letters, featuring a teal accent at the bottom.
Shield-shaped badge with WINTER 2026 at the top, the G2 logo in the corner, and bold text reading Momentum Leader in the center. Bottom edge features red, orange, and yellow stripes.
A badge with the G2 logo and text: Winter 2026 Users Most Likely To Recommend on a white background with a purple border at the bottom.
A badge with Winter 2026 at the top and the G2 logo. Below, bold text reads High Performer on a white background with yellow, orange, and red stripes at the bottom edge.
Zero Trust Security award

Perguntas Frequentes

A migração vai ser dolorosa?
O DIY é mais barato?
O Foxpass consegue escalar & manter-se operacional?
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