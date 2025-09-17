Foxpass: uma alternativa segura, rápida e acessível ao FreeRADIUS
Armazene e faça a gestão de perfis de utilizador sem a complexidade do faça-você-mesmo e os custos ocultos. Obtenha um RADIUS totalmente gerido, preparado para zero trust, que se integra com o seu IdP e MDM em minutos, não em semanas.
Porque é que as equipas procuram alternativas ao FreeRADIUS
O FreeRADIUS é um servidor RADIUS open source poderoso, mas os seus riscos podem superar as suas vantagens. Configurar, alojar e manter o FreeRADIUS pode exigir muito tempo, competências especializadas e implicar riscos se for configurado incorretamente.
Um serviço cloud gerido como o Foxpass, por outro lado, elimina esse encargo, preservando ao mesmo tempo os principais benefícios.
Configuração e implementação complicadas: O FreeRADIUS é frequentemente criticado por ter demasiados “ajustes” e ficheiros de configuração. As organizações com poucos especialistas internos podem ter dificuldade em gerir e implementar essa solução.
Lentidão até gerar valor: Uma configuração DIY típica para FreeRADIUS demora 2–4 semanas, mesmo para administradores experientes. Será mesmo possível esperar tanto tempo?
Manutenção contínua: o FreeRADIUS exige aplicação mensal de patches, monitorização, cópias de segurança e manutenção de HA, dando às equipas de TI mais uma tarefa para gerir.
Os custos ocultos acumulam-se: o FreeRADIUS não é gratuito. A configuração pode custar entre $15–20K, além de $14.8–20.8K/ano para manutenção (sem PKI/MDM).
Dificuldades de integração: Integrar pontos de acesso Wi-Fi com o FreeRADIUS e integrá-lo com um fornecedor de identidade e soluções de terceiros (como Microsoft Entra ID ou Google Workspace) pode ser complicado. Os endpoints também precisam de ter os protocolos RADIUS adequados implementados e de estar corretamente configurados para garantir que toda a configuração funciona bem.
Porque a Foxpass é a melhor escolha
A Foxpass oferece uma solução RADIUS alojada na cloud que proporciona os benefícios do FreeRADIUS sem a complexidade operacional nem os custos, disponibilizada como um serviço cloud seguro e gerido com segurança zero‑trust.
Tempo até obter valor em minutos: Tratamos do trabalho mais pesado para que possa proteger a sua rede rapidamente.
99,99% de disponibilidade & sem ponto único de falha: Foxpass tem alta disponibilidade e redundância global integradas. Sempre que precisar de ajuda, a nossa experiente equipa de suporte está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Integrações de IdP e MDM: Integre-se perfeitamente com Entra ID (Azure AD), Google Workspace, Okta, OneLogin, Microsoft Intune, JAMF e muito mais.
Pronto para zero trust: Proteja a sua rede com autenticação baseada em identidade e certificados em Wi‑Fi e VPN.
Suporte de conformidade: o Foxpass ajuda a cumprir os requisitos de segurança com operações alinhadas com o SOC 2 e controlos de acesso preparados para auditorias, apoiados pelos frameworks de segurança da Splashtop.
Funcionalidade por funcionalidade: Foxpass vs. FreeRADIUS
Implementação e operações
Foxpass: RADIUS gerido na cloud com implementação rápida, alta disponibilidade e monitorização incluída.
FreeRADIUS: A infraestrutura autoalojada, as configurações, a disponibilidade, a monitorização e a aplicação de patches são da sua responsabilidade.
Custo total de propriedade
Foxpass: Disponível numa subscrição previsível, incluindo conservação e manutenção.
FreeRADIUS: configuração de $15–20K + $14.8–20.8K/ano manutenção.
Integrações
Foxpass: Sincronização nativa de IdP/MDM para ligar ao seu Wi‑Fi, VPN e endpoints.
FreeRADIUS : A configuração manual de IdP/AP/endpoint apresenta um risco mais elevado de configuração incorreta.
Postura de segurança
Foxpass: Autorização baseada em certificados e identidade, auditorias de segurança na cloud e alinhamento com zero trust.
FreeRADIUS: A segurança depende da sua configuração, da frequência de aplicação de correções e da monitorização.
Resultados com que os líderes de segurança de TI se preocupam
Vá além das listas de verificação de funcionalidades. Otimize resultados mensuráveis com o Foxpass.
Reduza o risco: Elimine chaves pré-partilhadas (PSKs) com 802.1X + RADIUS, acesso baseado na identidade e certificação forte.
Acelere as implementações: Evite projetos DIY de várias semanas e fique operacional em minutos.
TCO mais baixo: Substitua as despesas de capital e o tempo de administração por uma subscrição previsível.
Simplifique as auditorias: As políticas e os registos centralizados apoiam o SOC-2 e as revisões internas.
Como o Foxpass funciona na sua stack
Foxpass foi concebido para equipas de TI modernas. É compatível com os programadores, baseado em padrões e fácil de operar, para que seja possível proteger a rede sem impor uma carga extra ao departamento de TI.
Ligue o seu IdP: Faça a gestão do acesso à rede em escala ao sincronizar utilizadores/grupos do Entra ID, Google Workspace, Okta ou OneLogin.
Inscrever dispositivos: Utilize autenticação baseada em certificados e integre com Intune, Jamf, Kandji, Mosyle e muito mais. Ou ative a autenticação BYOD sem palavra-passe com o Foxpass BYOD Certificate Installer.
Proteja o acesso: Aplique 802.1X a Wi‑Fi e VPN e políticas baseadas em funções para manter utilizadores não autorizados afastados.
Monitorize e comprove: Mantenha a sua rede sob vigilância com registo na cloud e estado de visibilidade.
Proteja a sua rede sem custos elevados nem complexidade