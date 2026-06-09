O Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP), como o nome sugere, emite certificados para dispositivos de rede padrão da forma mais simples possível. Normalmente, a distribuição de certificados para dispositivos geridos exige vários passos, incluindo a integração de uma infraestrutura de chave pública (PKI), seguida da criação de gateways, da configuração de políticas, do registo de certificados, da autorização de dispositivos, entre outros.
No entanto, com o endpoint SCEP do Foxpass, pode reduzir a complicação e tornar a inscrição de certificados num processo sem esforço.
O que é exatamente o SCEP?
Normalmente, a emissão de certificados PKI exige a troca de informações com uma Autoridade de Certificação (CA) de confiança. A AC garante que a identidade e o nome de domínio no certificado PKI estão legitimamente associados ao dispositivo de rede que está a solicitar informações. Mas com SCEP, é possível comunicar com a PKI sem esforço usando um segredo partilhado e um URL.
O SCEP é um protocolo viável e há muito estabelecido que permite aos administradores de TI configurar e executar a emissão de certificados de forma simples.
Quais são os componentes envolvidos no SCEP?
URL da API SCEP Gateway
Um URL de API de gateway indica a um dispositivo de rede como comunicar com a API.
Segredo partilhado do SCEP
O segredo partilhado do SCEP consiste numa palavra-passe sensível a maiúsculas e minúsculas trocada entre o servidor SCEP e a autoridade de certificação (CA).
Como funciona o processo de inscrição SCEP?
As principais etapas envolvidas no processo de inscrição SCEP são:
Adicione um URL SCEP.
Adicione o segredo partilhado do SCEP.
Adicione o certificado de assinatura SCEP.
Crie e distribua ficheiros de configuração pelos nós da sua rede.
Os nós de rede utilizam ficheiros de configuração para inscrever automaticamente certificados.
Os ficheiros de configuração podem conter perfis que incluem parâmetros como o período de validade do certificado, o nome da configuração SCEP, o tamanho da chave, o número de tentativas falhadas permitidas, o intervalo entre tentativas
permitido, etc.
Também pode especificar quais os dispositivos que podem receber os certificados.
A inscrição é concluída com sucesso assim que a autenticação for efetuada. Um certificado assinado é emitido para o nó de rede após a autenticação.
Pode consultar o processo de configuração SCEP do Foxpass para obter informações detalhadas sobre a utilização do protocolo SCEP para a emissão de certificados em servidores RADIUS.
Quais são os casos de utilização do SCEP?
O SCEP pode simplificar o processo de emissão de certificados para vários sistemas de rede. Os casos de utilização do SCEP estão listados abaixo:
Os sistemas de Mobile Device Management (MDM) utilizam SCEP para emitir certificados PKI para um grande número de dispositivos móveis e smartphones na sua rede. Emitir um certificado para cada dispositivo móvel ou smartphone com o processo normal de certificação PKI pode demorar algum tempo. O SCEP oferece uma alternativa viável que reduz a carga de trabalho dos administradores de rede.
Os sistemas baseados em routers utilizam SCEP para emitir certificados ao número crescente de dispositivos que se ligam a eles.
Os balanceadores de carga, hubs Wi-Fi®, dispositivos VPN e firewalls emitem certificados através de SCEP para os nós de rede ligados à rede alargada.
O SCEP também utiliza autenticação RADIUS para emitir um certificado fidedigno para todos os dispositivos que comunicam com os servidores RADIUS.
Quais são as vantagens de utilizar SCEP?
As PKIs oferecem os mecanismos de autenticação mais robustos para a identificação digital. No entanto, o processo pode tornar-se complexo quando a escala dos dispositivos de rede e da rede à qual estão ligados aumenta. Nesta situação, configurar e gerir manualmente certificados PKI torna-se uma tarefa morosa que não só reduz a produtividade, como também está sujeita a erros que exigem correção constante.
Pode facilmente levar horas a emitir, implementar e configurar o certificado num dispositivo. No entanto, se forem cometidos erros manuais, toda a rede pode ficar sujeita a ataques futuros. As empresas também tendem a esquecer-se da data de expiração do certificado. Isto resulta em tempo de inatividade do sistema devido ao atraso na emissão de certificados e em permitir que os dispositivos de rede se voltem a ligar à rede.
Assim, o processo manual de emissão de certificados não é apenas moroso, como também pode ter implicações relacionadas com a segurança. O SCEP oferece os seguintes benefícios às organizações:
Emissão de certificados sem complicações.
Emissão e configuração corretas de certificados em muitos dispositivos.
Processo automatizado de emissão de certificados que requer pouca ou nenhuma intervenção manual.
Um protocolo que poupa tempo, reduz os custos operacionais e melhora indiretamente a produtividade, ao permitir que os administradores de TI se concentrem noutras tarefas em curso.
O SCEP é compatível com a maioria dos sistemas operativos de dispositivos e servidores, como Microsoft Windows, Apple iOS, macOS, Linux e sistemas de diretório como o Active Directory, tornando-o uma solução versátil para todas as suas necessidades de gestão de rede.
SCEP: Como pode a Foxpass ajudar?
Pode usufruir de todas as vantagens do SCEP através dos endpoints SCEP da Foxpass nos seus dispositivos Apple ou Windows.
O endpoint SCEP da Foxpass permite realizar operações relacionadas com PKI sem esforço. Para maior comodidade, emitimos certificados com um período de validade de 5 anos, em vez do incómodo da renovação anual. Se tiver a infraestrutura de servidor RADIUS da Foxpass, pode utilizá-la com SCEP. RADIUS e SCEP, em conjunto, protegem contra ataques, pois permitem rejeitar tentativas de autorização indesejadas à sua rede.
Também é possível ver os certificados emitidos pelas respetivas informações de série, emissão, estado e data de expiração na consola Foxpass. E se acreditar que estão a ocorrer atividades desnecessárias enquanto o certificado do nó da rede está em vigor, pode revogar facilmente o certificado.
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