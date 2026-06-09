IEEE 802.1X é o protocolo padrão de autenticação extensível (EAP), através do qual a autenticação Wi-Fi® é transmitida.
Com EAP, transfere informações através de estruturas Ethernet sem utilizar o Point-to-Point Protocol (PPP).
O 802.1X é composto por três partes principais: o suplicante, o autenticador e o servidor de autenticação. Com 802.1X, a fase de iniciação envolve o supplicant (também conhecido como a máquina cliente ou dispositivo que pretende ligar-se à rede sem fios), que envia dados EAP encapsulados em tramas EAPOL (EAP over LAN) para o authenticator (também conhecido como o ponto de acesso sem fios, router ou switch).
Basicamente, as mensagens são transmitidas entre o servidor de autenticação e o dispositivo do requerente através do autenticador, mas o autenticador não consegue ver o que está a retransmitir porque a mensagem está encriptada. Várias informações pertinentes são validadas para que o servidor de autenticação aprove os pedidos antes de autorizar o acesso ao servidor de rede do router Wi-Fi®.
Em algumas situações, o software localizado na máquina que tenta autenticar o Wi-Fi® via RADIUS é o dispositivo supplicant em questão.
Este diagrama demonstra como o 802.1X funciona:
Embora a utilização do WEP desatualizado possa levar a muitos problemas ou questões de segurança, como a longa duração das palavras-passe torná-las inseguras, o 802.1x atenua muitas destas preocupações.
Autenticação Wi‑Fi® com Foxpass RADIUS
Foxpass permite inícios de sessão por utilizador em vez de usar uma palavra-passe partilhada. Isto reforça a segurança e evita acessos indesejados aos dados importantes da empresa, garantindo que os dispositivos, contas e informações permaneçam protegidos.
Como resultado, os colaboradores podem iniciar sessão no Wi-Fi® da empresa com facilidade. Ao mesmo tempo, o Foxpass resolve o velho problema das palavras-passe genéricas, excessivamente usadas e partilhadas, que podem permitir que qualquer transeunte aleatório invada a sua infraestrutura. Palavras-passe inseguras tornam as empresas vulneráveis a grandes ataques dos quais muitas vezes não conseguem recuperar, mas usar Foxpass para autenticar e ligar elimina esse risco.
Como bónus, usar a autenticação WiFi RADIUS com Foxpass permite aos gestores de TI delegar sem esforço com uma ligação à internet e acesso ao Foxpass Dashboard.
Em resumo: o Foxpass oferece autenticação Wi-Fi® segura e fiável com WPA2 Enterprise, 802.1x e RADIUS ao clique de um botão!
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