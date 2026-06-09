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A close-up of a PKI certificate document with a gold seal labeled PKI and a black fountain pen resting on it. The certificate has a decorative blue border.

Certificados PKI vs. utilização de nome de utilizador e palavra-passe

Foxpass Team
4 min de leitura
Atualizado
Começou com a Foxpass
Proteja o seu Wi-Fi e redes com autenticação baseada em identidade e certificados
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Há poucas coisas mais importantes para uma empresa do que a segurança digital. Os colaboradores precisam de conseguir iniciar sessão nas suas contas, dispositivos e redes de forma segura e eficiente, e tudo tem de estar protegido contra intrusos ou agentes mal-intencionados. Os certificados PKI são uma ferramenta comum de cibersegurança, mas nem toda a gente sabe o que são, como funcionam ou como se comparam com as palavras-passe tradicionais.

A Infraestrutura de Chave Pública (PKI) é um sistema que permite encriptar e assinar dados para fins de segurança. Os certificados PKI, por sua vez, autenticam digitalmente a identidade de um utilizador para garantir a utilização segura de uma conta, dispositivo ou serviço. A PKI oferece uma forma mais segura de um utilizador conhecido se ligar com segurança tanto a sistemas públicos, como páginas web, como a sistemas privados, como VPN’s, Wi‑Fi® e outras formas de sistemas de autenticação multifator (MFA).

Os nomes de utilizador e as palavras-passe estão a tornar-se coisa do passado para as empresas modernas. Ao mesmo tempo, os certificados PKI estão a tornar-se mais difundidos e económicos, dando às empresas mais motivos para abandonar o nome de utilizador e a palavra-passe padrão como mecanismo de autenticação.

Screenshot of a PKI certificate

As credenciais são fáceis de hackear

Embora as palavras-passe e credenciais semelhantes sejam um bom começo, uma boa segurança exige mais. Uma conta com uma única camada de segurança pode ficar altamente vulnerável a terceiros e bots que conseguem adivinhar palavras-passe em poucos minutos.

Os certificados PKI, por outro lado, utilizam encriptação de nível industrial e o padrão Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP). Isto proporciona uma forma fácil e segura de registar dispositivos e realizar a autenticação subsequente, que não pode ser pirateada ou roubada tão facilmente como uma palavra-passe.

A PKI reduz situações de erro humano

O erro humano é uma das vulnerabilidades mais difíceis de proteger, e os hackers sabem-no, daí o aumento de ataques direcionados a indivíduos, como phishing ou ataques man-in-the-middle (MITM). Estes ataques man-in-the-middle ocorrem quando um terceiro interceta a comunicação entre duas partes. Por exemplo, quando um colaborador clica acidentalmente numa ligação num e-mail de phishing, o MITM pode obter acesso à conta de e-mail e até ao dispositivo.

Com a PKI, por outro lado, existem vários níveis de segurança através da combinação de chave pública/privada. Assim, mesmo que um atacante consiga aceder à chave pública, os seus esforços seriam inúteis, porque precisaria da chave privada para descodificar os dados e compreender a mensagem.

Reduza os problemas de TI relacionados com Wi-Fi®

Em situações sem certificados PKI e SCEP, qualquer pessoa pode fornecer o nome de utilizador e a palavra-passe da sua rede Wi‑Fi® a outra pessoa. Isto leva a uma situação em que utilizadores desconhecidos podem continuar a usar a sua rede sem o seu conhecimento e autorização.

Os certificados PKI substituem totalmente as palavras-passe de Wi-Fi® e apenas concedem acesso à rede a um grupo selecionado de utilizadores. O SCEP da Foxpass, como parte do nosso Advanced RADIUS, por exemplo, ajuda os utilizadores selecionados a inscrever facilmente os seus dispositivos, permitindo assim acompanhar quais os utilizadores que têm acesso à sua rede Wi-Fi® .

Além de conceder facilmente acesso à rede, também pode revogar facilmente o acesso de qualquer utilizador ao revogar o respetivo certificado SCEP a partir da Foxpass Console.

Empresas de todas as dimensões podem proteger rapidamente as suas redes Wi-Fi® utilizando o Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP) da Foxpass. É totalmente gerido e fácil de implementar, para que as organizações possam proteger as suas redes com o mínimo de complicações.

Além disso, os certificados SCEP da Foxpass expiram a cada 5 anos, enquanto os certificados regulares expiram todos os anos e, assim, podem reduzir o trabalho das equipas de TI todos os anos.

Com um sistema de gestão de PKI/SCEP como o da Foxpass, pode manter a sua rede Wi-Fi® protegida, sem causar inconvenientes aos seus colaboradores nem à equipa de TI. Para mais informações, agende uma demonstração ou fale com um representante em help@foxpass.com.

Wi-Fi é uma marca registada da Wi-Fi Alliance®

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