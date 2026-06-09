O Wi-Fi é a espinha dorsal das nossas instituições de ensino, permitindo tudo, desde portais de trabalhos de casa online a reuniões virtuais da faculdade. A maioria dos administradores de escolas K-12 acredita na segurança das suas redes Wi-Fi e acredita que as medidas de segurança cibernética existentes são adequadas.
Infelizmente, essa confiança muitas vezes pode ser deslocada. A segurança no Wi-Fi, embora frequentemente negligenciada, pode ser o ponto fraco no sistema de segurança de rede da tua escola. Na verdade, de acordo com Comparitech.com, os ataques de ransomware em escolas e faculdades dos Estados Unidos custaram 9,45 mil milhões de dólares em 2022.
A ilusão da segurança do Wi-Fi
As escolas recorrem frequentemente a várias soluções de segurança, como ferramentas de anti-malware e de prevenção de phishing. Embora estas soluções constituam partes fundamentais de uma estratégia de segurança robusta, não protegem necessariamente a rede Wi-Fi da escola contra todas as ameaças.
A ideia de que a rede Wi‑Fi é inerentemente segura e de que outras medidas de segurança oferecem proteção suficiente é um equívoco perigoso. Isto é particularmente o caso quando a equipa de TI, muitas vezes localizada fora do campus, pode inadvertidamente negligenciar a segurança do Wi-Fi.
Os perigos da vulnerabilidade do Wi-Fi
Eis uma verificação de realidade: As redes Wi-Fi podem ser exploradas por atores internos ou externos para ganhar acesso não autorizado a sistemas, resultando em complicações graves. Através de escutas ou intercetar dados de Wi-Fi (uma prática conhecida como Man-in-the-Middle, ou ataque MITM), indivíduos mal-intencionados podem roubar credenciais de professores e administradores.
Isso pode levar ao acesso não autorizado à rede de administradores/pessoal desprotegida, manipulações em sistemas de classificação, ou até paralisações completas do sistema que prejudicam atividades académicas, como exames.
Além disso, os ataques MITM também podem fornecer uma porta de entrada para outros ataques, onde o ransomware pode ser implementado ou os dados pessoais podem ser roubados para fins prejudiciais. Isto não é apenas teórico; invasões como estas já aconteceram antes e vão acontecer novamente se as medidas certas não forem tomadas.
Segurança da rede: Mantendo a visibilidade e o controlo
Outro aspeto importante da segurança da rede é manter a visibilidade e o controlo sobre o acesso à rede, o que pode incluir a gestão do acesso de antigos colaboradores ou estudantes. O acesso não autorizado pode levar a violações indesejadas, fuga de informações sensíveis e contornar os filtros de rede implementados, particularmente em instituições de ensino. É essencial rever e atualizar regularmente os controlos de acesso para garantir que apenas pessoas atualmente autorizadas têm acesso.
"Ataques do Gémeo Maligno” (também conhecido por escutas de Wi-Fi): Uma ameaça oculta nas redes Wi-Fi escolares
Um tipo de ataque de rede Wi-Fi particularmente alarmante mas muitas vezes ignorado é o ataque do "gémeo maligno. " Neste cenário, é criada uma rede Wi-Fi nociva que imita a rede legítima no nome e na aparência. Esta rede desonesta age como um 'gémeo mal' da rede original, enganando os utilizadores a ligarem-se a ela em vez da rede legítima. Este truque é preocupantemente simples de executar e requer competências técnicas mínimas, fazendo com que seja uma tática viável mesmo para estudantes que não conheçam tecnologia.
Professores desprevenidos podem, sem saber, ligar-se a esta rede desonesta ao realizarem as suas tarefas diárias. Uma vez ligado, o dispositivo do professor fica exposto. O indivíduo que opera a rede maléfica pode monitorizar as atividades online do professor, intercetar dados sensíveis, como credenciais de login, e potencialmente ter acesso a recursos confidenciais.
Cumprir os requisitos de conformidade
As escolas K-12 estão sujeitas a vários regulamentos críticos, incluindo a Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), a Children’s Internet Protection Act (CIPA), a Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) e a Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA).
Estas leis determinam que as escolas garantam a segurança online dos alunos, preservem a privacidade dos registos dos alunos e protejam as informações de saúde. Implementar um quadro robusto de segurança Wi‑Fi é essencial para cumprir estes requisitos regulamentares.
O papel do RADIUS para conformidade e segurança do Wi-Fi
O RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) pode desempenhar um papel fundamental para ajudar a sua escola a cumprir estas normas. Faz isso ao fornecer acesso seguro e autenticado às suas redes Wi-Fi. Um produto robusto de controlo de acesso como o servidor RADIUS da Foxpass, que se integra com os sistemas existentes e requer um tempo mínimo de configuração.
Com o RADIUS, quando um usuário tenta aceder à rede, as suas credenciais são autenticadas e o dispositivo é avaliado para atender aos padrões de segurança. Isso diminui a probabilidade de acesso não autorizado e, portanto, reduz o risco de violações e fugas de dados. Consequentemente, ajuda a cumprir os requisitos de privacidade nos pontos FERPA, COPPA e HIPAA, limitando o acesso a dados confidenciais dos estudantes e informações de saúde.
O controlo que a autenticação RADIUS oferece também pode ajudar na conformidade com a CIPA. Ao garantir que apenas utilizadores autorizados têm acesso à rede, as escolas podem gerir e monitorizar melhor as atividades online, fornecendo as salvaguardas necessárias para impedir o acesso a conteúdos online inadequados.
Proteja a sua escola agora
A complacência em matéria de segurança pode levar a consequências devastadoras para as escolas do ensino básico e secundário. Está na altura de avaliar as medidas de segurança atuais e considerar as lacunas que possam existir, sobretudo na rede Wi-Fi. Não espere que ocorra uma violação para perceber a importância da segurança do Wi-Fi.
Implemente soluções como o Foxpass RADIUS hoje para garantir que a rede da sua escola seja verdadeiramente segura, compatível e preparada para o futuro. Lembre-se, a segurança não é apenas sobre proteger sistemas e dados — é sobre salvaguardar o futuro dos nossos alunos. No que toca à segurança do Wi-Fi nas escolas do ensino básico K-12, é melhor estar seguro.