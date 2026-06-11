Na Foxpass, estamos sempre à procura de novas formas de melhorar. Por isso, temos o prazer de anunciar oficialmente algumas novas funcionalidades que lançámos nos últimos meses.
Cache da Foxpass
Lançámos a nossa cache! A cache do Foxpass permite executar um sistema de cache nos seus próprios servidores, que servirá como sistema de autenticação de backup se os seus hosts tiverem dificuldade em aceder aos nossos servidores.
Se perdeu o anúncio original ou quiser saber mais, leia aqui.
Horários de acesso temporário personalizados
Agora pode definir datas e horas de fim exatas para associações temporárias a grupos e grupos de anfitriões. Aplicar o princípio do menor privilégio e a segurança Zero Trust é agora mais fácil do que nunca.
Pode experimentar esta nova definição nas páginas Groups e Host Groups.
Limitar alterações de palavra-passe
Agora é possível limitar as alterações de palavra-passe para os utilizadores. Por exemplo, pode impedir que os utilizadores alterem as palavras-passe mais do que uma vez a cada 24 horas, para reduzir o risco de agentes maliciosos forçarem uma reposição de palavra-passe.
Os administradores continuam a ter a capacidade de definir palavras-passe de utilizador, independentemente da última vez em que foram alteradas. Pode ir à página Definições de autenticação para ativar esta funcionalidade.
Autenticação Foxpass - Autenticação delegada
Se a sua empresa utiliza a autenticação Foxpass para iniciar sessão, agora pode adicionar autenticação delegada aos seus sistemas LDAP e RADIUS. Pode delegar a autenticação ao Okta, Bitium, OneLogin ou a outro servidor LDAP, e os seus utilizadores continuarão a usar a respetiva palavra-passe Foxpass para iniciar sessão na consola.
Pode configurar a autenticação delegada na página Definições de autenticação.
Self-service sem domínio
Os utilizadores “não de domínio” de fora da sua organização podem agora iniciar sessão na consola utilizando a respetiva palavra-passe do Foxpass. Podem usar as nossas ferramentas de autoatendimento para alterar as suas palavras-passe, carregar as suas chaves SSH e muito mais.
Requisitos de comprimento da chave SSH
Agora é possível impor uma política de comprimento de chave SSH, exigindo que as chaves tenham um comprimento mínimo de 2048 ou 4096 bits. Quaisquer novas chaves carregadas com um comprimento inferior serão rejeitadas.
Pode ir à página Configuração para definir restrições.
Diretório LDAP personalizado da página inicial
Adicionámos a capacidade de definir um diretório pessoal personalizado nas suas integrações LDAP, para além do padrão “/home/[username].” Pode atualizar a configuração de LDAP na p�ágina Configuração.
Brevemente
Utilizadores sudo
Se utilizar ficheiros SUDOers para gerir permissões sudo nos seus hosts, estamos a adicionar a capacidade de gerir SUDOers através da nossa interface LDAP. Se quiser experimentar o programa beta desta funcionalidade, contacte-nos através do nosso chat em direto ou envie-nos um e-mail para help@foxpass.com.
Sincronização do OneLogin
Estamos a adicionar suporte total para sincronização do OneLogin para utilizadores e grupos. Pode utilizar esta funcionalidade de sincronização para importar e atualizar automaticamente utilizadores, grupos e associações a grupos no Foxpass. Nota: se pretender ativar a sincronização de grupos, a sincronização de utilizadores tem de ser ativada primeiro.
Reforce a sua segurança
Pronto para trazer uma segurança de acesso incomparável à sua rede? Clique aqui para saber como a Foxpass pode ajudar a evitar erros de segurança dispendiosos: