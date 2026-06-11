Estamos sempre a inovar na Splashtop e na Foxpass, por isso temos o prazer de anunciar oficialmente algumas novas funcionalidades que lançámos nos últimos meses!
Prestadores de serviços geridos
Se gere TI ou infraestrutura para uma empresa externa, agora disponibilizamos a capacidade de gerir outras organizações a partir da nossa interface. Isto torna mais fácil do que nunca consolidar e gerir tudo a partir de um único ecrã, especialmente se prestar suporte a várias organizações.
Contacte-nos através do nosso chat em direto ou em help@foxpass.com para configurar a sua conta como revendedor ou MSP e desbloquearemos a capacidade de adicionar novas organizações para gerir.
Gestores de grupo
Agora, é possível designar utilizadores não administradores como gestores de grupo para grupos LDAP. Estes utilizadores podem adicionar membros permanentes ou temporários a quaisquer grupos que gerem, proporcionando mais flexibilidade e controlo sobre grupos e permissões.
Para começar a usar gestores de grupo, basta adicionar um utilizador como gestor na página Groups. O utilizador verá então uma opção para gerir grupos na barra lateral.
Sessões personalizadas
Pode definir tempos limite de sessão personalizados para os seus utilizadores, garantindo que não ficam ligados mais tempo do que o permitido. Basta ir à página de Configuração e definir o limite de tempo em “Expiração de sessão personalizada.”
Após a sessão expirar, os utilizadores têm de voltar a iniciar sessão no Foxpass. O tempo limite predefinido da sessão é de 2 semanas.
Informações de pertença ao grupo
Os utilizadores podem agora ver de que grupos fazem parte no painel.
Atributos Radius da Huawei
A pedido de muitos, adicionámos atributos específicos da Huawei para atributos RADIUS. Se houver outros atributos específicos de fornecedores que gostaria de ver, informe-nos através do nosso chat em direto ou em help@foxpass.com.
Brevemente
Atualização dos registos de eventos & registo
Vamos adicionar mais funcionalidades de registo muito em breve! O primeiro é o registo de eventos, que irá registar todas as tentativas de início de sessão, criações e eliminações de utilizadores, alterações na pertença a grupos e muito mais. Também vamos adicionar mais detalhes aos nossos registos LDAP e RADIUS, como o tipo de binder e o endereço IP.
Utilizadores sudo
Se utilizar ficheiros SUDOers para gerir permissões sudo nos seus hosts, estamos a adicionar a capacidade de gerir SUDOers através da nossa interface LDAP. Se pretender experimentar o programa beta desta funcionalidade, contacte-nos através do nosso chat em direto ou envie-nos um email para help@foxpass.com.
Melhorias na interface do utilizador
Estamos a trabalhar arduamente na renovação da interface do utilizador para a tornar mais rápida, mais responsiva e mais fácil de navegar. Fique atento a uma reformulação da interface, em breve.
Obrigado por ler e tenha um ótimo 2018!
-Equipa Foxpass