Foxpass tem uma nova casa em Splashtop.com

Mudámos de instalações! O Foxpass faz agora parte do website da Splashtop, oferecendo uma experiência unificada e simplificada, apoiada pela mesma equipa, produtos e padrões de segurança de confiança.
Depois de se juntar à família Splashtop há mais de dois anos, a Foxpass continuou a evoluir, expandindo integrações, reforçando a preparação para conformidade e fortalecendo as nossas capacidades de segurança de confiança zero. Agora, demos o próximo passo natural nessa jornada: o nosso website mudou oficialmente de foxpass.com para splashtop.com/foxpass.
Esta mudança integra a Foxpass no ecossistema online mais amplo da Splashtop, onde o nosso compromisso partilhado com um acesso seguro, simples e escalável se concretiza para equipas de IT, segurança e DevOps em todo o mundo.
O que está a mudar
Uma nova casa sob a marca Splashtop: Todas as páginas, visões gerais de produtos e recursos da Foxpass fazem agora parte de splashtop.com/foxpass.
Navegação e elementos visuais atualizados: Um design e uma estrutura mais limpos, conteúdo atualizado e branding unificado, consistente com a linguagem de design de confiança da Splashtop.
Experiência centralizada: o conteúdo da Foxpass passa agora a estar disponível juntamente com as informações de segurança e conformidade da Splashtop, facilitando a compreensão de como a Foxpass se integra no conjunto de produtos Secure Access Suite da Splashtop.
O que não está a mudar
Os serviços Foxpass Cloud RADIUS, Cloud LDAP e SSH Key Management em que confia mantêm-se os mesmos.
Continuará a utilizar os mesmos portais de login, consolas e canais de suporte, geridos pela mesma equipa dedicada da Foxpass.
A nossa missão de ajudar as organizações a simplificar e proteger o acesso à rede e aos servidores através de soluções de IAM intuitivas para programadores e alinhadas com zero trust não mudou.
Porque fizemos a mudança
Foxpass faz parte da Splashtop desde 2022. Nos bastidores, temos operado como uma só equipa, colaborando em segurança, conformidade e sucesso do cliente. A migração da nossa presença online para splashtop.com reflete essa realidade, oferecendo aos nossos clientes uma experiência de marca mais unificada e acesso mais rápido a tudo o que a Foxpass e a Splashtop têm para oferecer.
Também facilita aos visitantes explorar o portefólio completo de acesso seguro da Splashtop (incluindo acesso remoto, gestão de endpoints e autenticação de rede baseada em identidade) sob uma única marca de confiança.
Daqui para a frente, continuará a ver atualizações nas novas páginas do Foxpass, incluindo:
Guias técnicos mais aprofundados sobre conformidade de dispositivos e RADIUS sobre TLS (RadSec)
Recursos expandidos de integração de zero trust e MDM
Novos estudos de caso, webinars e anúncios de funcionalidades
Quer seja cliente da Foxpass há anos ou esteja a descobrir-nos pela primeira vez, convidamo-lo a explorar a nossa nova casa. Visite splashtop.com/foxpass e veja o que se segue!