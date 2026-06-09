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Foxpass tem uma nova casa em Splashtop.com

Foxpass Team
2 min de leitura
Atualizado
Começou com a Foxpass
Proteja o seu Wi-Fi e redes com autenticação baseada em identidade e certificados
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Mudámos de instalações! O Foxpass faz agora parte do website da Splashtop, oferecendo uma experiência unificada e simplificada, apoiada pela mesma equipa, produtos e padrões de segurança de confiança.

Depois de se juntar à família Splashtop há mais de dois anos, a Foxpass continuou a evoluir, expandindo integrações, reforçando a preparação para conformidade e fortalecendo as nossas capacidades de segurança de confiança zero. Agora, demos o próximo passo natural nessa jornada: o nosso website mudou oficialmente de foxpass.com para splashtop.com/foxpass.

Esta mudança integra a Foxpass no ecossistema online mais amplo da Splashtop, onde o nosso compromisso partilhado com um acesso seguro, simples e escalável se concretiza para equipas de IT, segurança e DevOps em todo o mundo.

O que está a mudar

  • Uma nova casa sob a marca Splashtop: Todas as páginas, visões gerais de produtos e recursos da Foxpass fazem agora parte de splashtop.com/foxpass.

  • Navegação e elementos visuais atualizados: Um design e uma estrutura mais limpos, conteúdo atualizado e branding unificado, consistente com a linguagem de design de confiança da Splashtop.

  • Experiência centralizada: o conteúdo da Foxpass passa agora a estar disponível juntamente com as informações de segurança e conformidade da Splashtop, facilitando a compreensão de como a Foxpass se integra no conjunto de produtos Secure Access Suite da Splashtop.

O que não está a mudar

  • Os serviços Foxpass Cloud RADIUS, Cloud LDAP e SSH Key Management em que confia mantêm-se os mesmos.

  • Continuará a utilizar os mesmos portais de login, consolas e canais de suporte, geridos pela mesma equipa dedicada da Foxpass.

  • A nossa missão de ajudar as organizações a simplificar e proteger o acesso à rede e aos servidores através de soluções de IAM intuitivas para programadores e alinhadas com zero trust não mudou.

Porque fizemos a mudança

Foxpass faz parte da Splashtop desde 2022. Nos bastidores, temos operado como uma só equipa, colaborando em segurança, conformidade e sucesso do cliente. A migração da nossa presença online para splashtop.com reflete essa realidade, oferecendo aos nossos clientes uma experiência de marca mais unificada e acesso mais rápido a tudo o que a Foxpass e a Splashtop têm para oferecer.

Também facilita aos visitantes explorar o portefólio completo de acesso seguro da Splashtop (incluindo acesso remoto, gestão de endpoints e autenticação de rede baseada em identidade) sob uma única marca de confiança.

Daqui para a frente, continuará a ver atualizações nas novas páginas do Foxpass, incluindo:

  • Guias técnicos mais aprofundados sobre conformidade de dispositivos e RADIUS sobre TLS (RadSec)

  • Recursos expandidos de integração de zero trust e MDM

  • Novos estudos de caso, webinars e anúncios de funcionalidades

Quer seja cliente da Foxpass há anos ou esteja a descobrir-nos pela primeira vez, convidamo-lo a explorar a nossa nova casa. Visite splashtop.com/foxpass e veja o que se segue!

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