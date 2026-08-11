Pular para o conteúdo principal
Voltar para Splashtop
Foxpass
EntrarTeste gratuito
Fale ConoscoEntrarTeste gratuito
A business woman working an her computer.

Apresentamos o Foxpass Enterprise PKI: PKI privada alojada na cloud

Simi Sharma
4 min de leitura
Atualizado
Começou com a Foxpass
Proteja o seu Wi-Fi e redes com autenticação baseada em identidade e certificados
Teste gratuito

À medida que as organizações transferem mais infraestrutura, aplicações e identidades para ambientes cloud e híbridos, a confiança baseada em certificados está a tornar-se uma parte crítica da segurança moderna.

Mas, para muitas equipas de TI e de segurança, gerir uma PKI privada continua a significar manter autoridades de certificação no local, juntar ferramentas complexas e resolver problemas de certificados que atrasam o acesso e criam riscos desnecessários.

Hoje, temos o prazer de apresentar o Foxpass Enterprise PKI, uma autoridade de certificação privada flexível concebida para ajudar as organizações a emitir, gerir e implementar certificados para utilizadores, dispositivos, serviços, aplicações e infraestrutura sem a carga operacional da infraestrutura de PKI tradicional.

Porque é que o Enterprise PKI é importante agora

Os certificados já não se limitam a websites ou a um pequeno número de fluxos de trabalho de autenticação de rede. As organizações modernas dependem de certificados para estabelecer identidades fiáveis em Wi‑Fi, VPNs, aplicações SaaS, serviços internos, identidades de máquinas e infraestrutura. À medida que os casos de uso de certificados se expandem, as equipas precisam de um modelo de PKI privada que seja escalável, fácil de gerir e alinhado com os sistemas que já utilizam.

O Foxpass Enterprise PKI ajuda as organizações a ir além da gestão legada de autoridades de certificação, disponibilizando uma CA privada nativa da cloud capaz de suportar casos de uso mais amplos de autenticação baseada em certificados e identidade em toda a empresa.

Além de reduzir a carga operacional de manter a infraestrutura PKI on-prem tradicional, o Enterprise PKI simplifica a inscrição de certificados ao suportar fluxos de trabalho baseados em SCEP e integra-se com as plataformas de gestão de identidades e dispositivos que as organizações já utilizam.

O que é o Foxpass Enterprise PKI?

O Enterprise PKI expande o Foxpass Cloud PKI para uma oferta mais ampla de autoridade de certificação privada. Embora o Advanced RADIUS PKI inclua a autoridade de certificação e os fluxos de trabalho de certificados necessários para a autenticação de rede EAP-TLS, o Enterprise PKI suporta casos de utilização de certificados mais flexíveis em utilizadores, dispositivos, aplicações, serviços e infraestrutura.

Diagram of Foxpass Cloud PKI showing Advanced RADIUS PKI for EAP-TLS network authentication and Enterprise PKI for users, devices, applications, services, and infrastructure, supported by a private certificate authority.

  • Crie hierarquias de AC raiz e intermédias para dar resposta às necessidades de autoridade de certificação privada.

  • Configure perfis de certificado, incluindo utilizações de chave alargadas padrão e personalizadas.

  • Emitir certificados para utilizadores, dispositivos, serviços, aplicações e infraestrutura.

Com o Enterprise PKI, as organizações podem alargar a confiança baseada em certificados para além do acesso à rede e aplicá-la aos ambientes mais amplos onde a identidade, a autenticação e o acesso seguro mais importam.

Concebido para emissão flexível de certificados

A inscrição de certificados é muitas vezes o ponto em que a PKI se torna operacionalmente difícil. As equipas precisam de uma forma fiável de emitir e implementar certificados em dispositivos geridos sem criar processos manuais para cada utilizador, endpoint ou caso de utilização.

O Foxpass Cloud PKI suporta fluxos de trabalho de inscrição baseados em SCEP, emissão baseada em CSR e fluxos de trabalho manuais de certificados, dando às equipas vários caminhos para implementar certificados consoante o seu ambiente e as suas necessidades operacionais. A inscrição baseada em SCEP pode suportar implementações em dispositivos geridos através de soluções como Intune, Jamf, Google Admin, Addigy, Workspace ONE, Mosyle e outras ferramentas compatíveis com SCEP.

Acesso seguro em redes, aplicações e infraestrutura

A PKI empresarial ajuda as organizações a utilizar certificados como uma camada de identidade fiável em vários cenários de acesso:

Acesso SaaS sem palavra-passe

Com a autenticação baseada em certificados para Microsoft Entra ID, as organizações podem suportar acesso resistente a phishing ao Microsoft 365, Salesforce, Workday e outras aplicações SaaS, em conformidade com as políticas de Acesso Condicional.

Acesso seguro a Wi-Fi e VPN

As organizações podem usar certificados para ativar a autenticação EAP-TLS para acesso Wi‑Fi e VPN, ajudando a reduzir a dependência de credenciais partilhadas e a reforçar a autenticação de rede com identidades fiáveis de dispositivos e utilizadores.

Identidades fiáveis para serviços e infraestrutura

A PKI empresarial também pode suportar certificados para serviços, aplicações, sistemas internos, infraestrutura e identidades de máquinas, ajudando as equipas a estabelecer confiança baseada em certificados para além do acesso do utilizador final.

Porquê escolher o Foxpass Enterprise PKI?

Foxpass Enterprise PKI expande o Foxpass Cloud PKI para além da autenticação de rede, oferecendo às organizações uma autoridade de certificação privada flexível para utilizadores, dispositivos, aplicações, serviços e infraestrutura.

  • Reduza a necessidade de manter infraestruturas tradicionais de autoridade de certificação no local.

  • Suporte autenticação segura baseada em certificados em redes, dispositivos, aplicações e infraestrutura.

  • Alinhe a gestão de certificados com os fluxos de trabalho existentes de gestão de identidade e de dispositivos.

Para equipas que estão a modernizar a segurança de acesso, Enterprise PKI oferece uma forma prática de expandir a confiança baseada em certificados sem acrescentar complexidade operacional desnecessária.

Começar com Enterprise PKI

A PKI empresarial está agora disponível como parte do Foxpass Cloud PKI. Quer pretenda proteger o acesso a Wi-Fi e VPN com certificados, expandir a autenticação baseada em certificados para aplicações SaaS ou estabelecer identidades fidedignas em serviços e infraestruturas, a Foxpass pode ajudar a simplificar a PKI privada e a reforçar a segurança do acesso.

Inicie uma avaliação gratuita, agende uma demonstração ou contacte-nos para saber como o Foxpass Enterprise PKI pode apoiar a estratégia de acesso baseado em certificados da sua organização.

Comece já a usar o Foxpass agora!
Inicie a sua avaliação gratuita para explorar como o Foxpass Enterprise PKI facilita a emissão, gestão e implementação de certificados entre utilizadores, dispositivos, aplicações e infraestrutura.
Teste gratuito


Compartilhar isso
Feed RSSInscreva-se

Conteúdo Relacionado

Splashtop New Features
Notícias da Foxpass

Novas funcionalidades - maio de 2016

Saiba mais
Splashtop New Features
Notícias da Foxpass

Novas funcionalidades - verão de 2017

Saiba mais
Splashtop New Features
Notícias da Foxpass

Novas funcionalidades - abril de 2016

Saiba mais
Splashtop New Features
Notícias da Foxpass

Novas funcionalidades do Foxpass - final de 2017

Saiba mais
Ver Todos os Artigos de Blog
  • Conformidade
  • POLÍTICA DE PRIVACIDADE
  • Termos de Uso
Copyright ©2026 Splashtop Inc. Todos os direitos reservados. Todos os preços estão em dólares, salvo indicação em contrário. Todos os preços apresentados excluem quaisquer impostos aplicáveis.