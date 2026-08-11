Apresentamos o Foxpass Enterprise PKI: PKI privada alojada na cloud

À medida que as organizações transferem mais infraestrutura, aplicações e identidades para ambientes cloud e híbridos, a confiança baseada em certificados está a tornar-se uma parte crítica da segurança moderna.
Mas, para muitas equipas de TI e de segurança, gerir uma PKI privada continua a significar manter autoridades de certificação no local, juntar ferramentas complexas e resolver problemas de certificados que atrasam o acesso e criam riscos desnecessários.
Hoje, temos o prazer de apresentar o Foxpass Enterprise PKI, uma autoridade de certificação privada flexível concebida para ajudar as organizações a emitir, gerir e implementar certificados para utilizadores, dispositivos, serviços, aplicações e infraestrutura sem a carga operacional da infraestrutura de PKI tradicional.
Porque é que o Enterprise PKI é importante agora
Os certificados já não se limitam a websites ou a um pequeno número de fluxos de trabalho de autenticação de rede. As organizações modernas dependem de certificados para estabelecer identidades fiáveis em Wi‑Fi, VPNs, aplicações SaaS, serviços internos, identidades de máquinas e infraestrutura. À medida que os casos de uso de certificados se expandem, as equipas precisam de um modelo de PKI privada que seja escalável, fácil de gerir e alinhado com os sistemas que já utilizam.
O Foxpass Enterprise PKI ajuda as organizações a ir além da gestão legada de autoridades de certificação, disponibilizando uma CA privada nativa da cloud capaz de suportar casos de uso mais amplos de autenticação baseada em certificados e identidade em toda a empresa.
Além de reduzir a carga operacional de manter a infraestrutura PKI on-prem tradicional, o Enterprise PKI simplifica a inscrição de certificados ao suportar fluxos de trabalho baseados em SCEP e integra-se com as plataformas de gestão de identidades e dispositivos que as organizações já utilizam.
O que é o Foxpass Enterprise PKI?
O Enterprise PKI expande o Foxpass Cloud PKI para uma oferta mais ampla de autoridade de certificação privada. Embora o Advanced RADIUS PKI inclua a autoridade de certificação e os fluxos de trabalho de certificados necessários para a autenticação de rede EAP-TLS, o Enterprise PKI suporta casos de utilização de certificados mais flexíveis em utilizadores, dispositivos, aplicações, serviços e infraestrutura.
Crie hierarquias de AC raiz e intermédias para dar resposta às necessidades de autoridade de certificação privada.
Configure perfis de certificado, incluindo utilizações de chave alargadas padrão e personalizadas.
Emitir certificados para utilizadores, dispositivos, serviços, aplicações e infraestrutura.
Com o Enterprise PKI, as organizações podem alargar a confiança baseada em certificados para além do acesso à rede e aplicá-la aos ambientes mais amplos onde a identidade, a autenticação e o acesso seguro mais importam.
Concebido para emissão flexível de certificados
A inscrição de certificados é muitas vezes o ponto em que a PKI se torna operacionalmente difícil. As equipas precisam de uma forma fiável de emitir e implementar certificados em dispositivos geridos sem criar processos manuais para cada utilizador, endpoint ou caso de utilização.
O Foxpass Cloud PKI suporta fluxos de trabalho de inscrição baseados em SCEP, emissão baseada em CSR e fluxos de trabalho manuais de certificados, dando às equipas vários caminhos para implementar certificados consoante o seu ambiente e as suas necessidades operacionais. A inscrição baseada em SCEP pode suportar implementações em dispositivos geridos através de soluções como Intune, Jamf, Google Admin, Addigy, Workspace ONE, Mosyle e outras ferramentas compatíveis com SCEP.
Acesso seguro em redes, aplicações e infraestrutura
A PKI empresarial ajuda as organizações a utilizar certificados como uma camada de identidade fiável em vários cenários de acesso:
Acesso SaaS sem palavra-passe
Com a autenticação baseada em certificados para Microsoft Entra ID, as organizações podem suportar acesso resistente a phishing ao Microsoft 365, Salesforce, Workday e outras aplicações SaaS, em conformidade com as políticas de Acesso Condicional.
Acesso seguro a Wi-Fi e VPN
As organizações podem usar certificados para ativar a autenticação EAP-TLS para acesso Wi‑Fi e VPN, ajudando a reduzir a dependência de credenciais partilhadas e a reforçar a autenticação de rede com identidades fiáveis de dispositivos e utilizadores.
Identidades fiáveis para serviços e infraestrutura
A PKI empresarial também pode suportar certificados para serviços, aplicações, sistemas internos, infraestrutura e identidades de máquinas, ajudando as equipas a estabelecer confiança baseada em certificados para além do acesso do utilizador final.
Porquê escolher o Foxpass Enterprise PKI?
Foxpass Enterprise PKI expande o Foxpass Cloud PKI para além da autenticação de rede, oferecendo às organizações uma autoridade de certificação privada flexível para utilizadores, dispositivos, aplicações, serviços e infraestrutura.
Reduza a necessidade de manter infraestruturas tradicionais de autoridade de certificação no local.
Suporte autenticação segura baseada em certificados em redes, dispositivos, aplicações e infraestrutura.
Alinhe a gestão de certificados com os fluxos de trabalho existentes de gestão de identidade e de dispositivos.
Para equipas que estão a modernizar a segurança de acesso, Enterprise PKI oferece uma forma prática de expandir a confiança baseada em certificados sem acrescentar complexidade operacional desnecessária.
Começar com Enterprise PKI
A PKI empresarial está agora disponível como parte do Foxpass Cloud PKI. Quer pretenda proteger o acesso a Wi-Fi e VPN com certificados, expandir a autenticação baseada em certificados para aplicações SaaS ou estabelecer identidades fidedignas em serviços e infraestruturas, a Foxpass pode ajudar a simplificar a PKI privada e a reforçar a segurança do acesso.
Inicie uma avaliação gratuita, agende uma demonstração ou contacte-nos para saber como o Foxpass Enterprise PKI pode apoiar a estratégia de acesso baseado em certificados da sua organização.