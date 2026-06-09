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Artigo de blogue sobre aquisição

Foxpass Team
2 min de leitura
Atualizado
Começou com a Foxpass
Proteja o seu Wi-Fi e redes com autenticação baseada em identidade e certificados
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Quando fundei a Foxpass há oito anos, o meu objetivo era levar funcionalidades de segurança de nível empresarial a empresas de todas as dimensões. Com a sua ajuda, conseguimos alcançar esse objetivo. Com a nossa linha de produtos de identidade e produtos de controlo de acesso baseado em funções para redes e servidores, melhorámos a segurança de centenas de clientes.

É com enorme entusiasmo que posso anunciar que a Foxpass foi adquirida pela Splashtop, líder em Remote Access e Remote Support seguras. Quando conheci o Mark e os outros cofundadores pela primeira vez, ficou claro que as nossas visões estavam alinhadas e que a nossa paixão partilhada por encantar os clientes era evidente.

Para começar, não vai mudar muito: toda a equipa vai juntar-se à Splashtop. Vai continuar a ver as mesmas caras nas chamadas de vendas e nos chats de suporte. E com o apoio da Splashtop, a Foxpass poderá trazer algumas melhorias há muito aguardadas aos nossos produtos e continuar a prestar o suporte de excelência que passou a esperar de nós.

Estou muito orgulhoso do que a equipa da Foxpass, passada e atual, alcançou. Estou grato a todos os nossos clientes, que nos apoiaram ao longo do percurso com a sua preferência, o seu feedback e, mais importante ainda, a sua confiança. Esta aquisição marca o início de um novo capítulo que trará melhores produtos, melhor suporte e maior segurança para os nossos clientes atuais e futuros.

Com os melhores cumprimentos,
Aren Sandersen
Fundador, Foxpass

Sobre Splashtop

A Splashtop é líder em soluções que simplificam e otimizam o mundo do trabalho a partir de qualquer lugar. As suas soluções para trabalho flexível, media e entretenimento, aprendizagem e suporte de TI proporcionam uma experiência tão rápida, simples e segura como estar em frente a uma máquina no local. A Splashtop oferece elevado desempenho com qualidade 4k a 60fps; funcionalidades avançadas de segurança e conformidade; uma única aplicação para acesso e suporte em todos os dispositivos e sistemas operativos; e suporte global imediato com acesso direto a um especialista. Mais de 30 milhões de utilizadores, incluindo os de 85% das empresas da Fortune 500, utilizam os produtos Splashtop em todo o mundo. Splashtop.com

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